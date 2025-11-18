Chiêu chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng từ nhà đầu tư của Shark Thủy

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức "Shark" Thủy, chỉ đạo tăng vốn khống, mở 130 trung tâm tiếng Anh Apax, trường học rồi quảng cáo, dụ hơn 10.100 người chi tiền mua cổ phần khống.

Hành vi của "Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, được nêu trong kết luận điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) hôm 13/11. Ông Thủy bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạo hệ sinh thái giáo dục 'ảo'

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thành lập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỷ đồng, do ông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trong hệ sinh thái của ông Thủy, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty CP phát triển giáo dục Igarten chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu trung tâm tiếng anh, trường mầm non, tạo ra doanh thu chính. Còn lại các công ty khác mới ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu.

Theo kết luận điều tra, hơn 20 công ty đều do ông Thủy và người thân quen làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phần của nhau. Egroup là công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Nhằm huy động vốn từ người dân, ông Thủy dùng 4 pháp nhân chính là Egroup, Egame và Giáo dục Apax, Igarten.

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông Thủy đã ra chủ trương huy động vốn.

"Shark" Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục. Ông nói rằng đang mở rộng mảng giáo dục nên kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Theo cơ quan điều tra, không có tài sản, năng lực tài chính nhưng ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước.

Từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy cho Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, chia thành hai đợt chính. Chiêu thức chính để tăng vốn là chuyển công nợ lẫn nhau và nộp tiền, chuyển khoản chéo nhau qua tài khoản ngân hàng.

Nhằm hợp thức số tiền 577 tỷ đồng nâng khống vốn điều lệ, ông này cho hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng góp vốn. Sau đó dùng cách cho vay tiền để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, "Shark" Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhân viên ngân hàng chạy dòng tiền giúp để hợp thức hóa vốn góp.

Nhóm này còn tạo doanh thu khống, khoảng 70% một năm, để xây dựng hình ảnh một Egroup hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao.

Sử dụng hết 7.677 tỷ đồng của nhà đầu tư

Ông Thủy giao Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên và xây dựng kế hoạch huy động vốn. Bộ phận này cũng lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư.

Nhóm kinh doanh được tập huấn về cách mời chào, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup, Egame tham quan thực tế, ký hợp đồng mua cổ phần. Họ nói "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững" nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.

Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược do bộ phận pháp chế chuẩn bị. "Đầu tàu" là Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Theo thỏa thuận, nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng sẽ được hưởng hoa hồng 5% số tiền nhà đầu tư mua cổ phần. Trong đó 2% trả bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng đều được khuyến khích không rút tiền mặt mà quy đổi bằng cổ phần.

Vì lợi nhuận cao, các nhân viên đã ra sức quảng cáo gian dối về hoạt động kinh doanh của Egroup.

Bên ngoài một trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã đóng cửa tại TP HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Tất Đạt

Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3-6 tháng) thường được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Mục đích là để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền nhiều hơn và đầu tư dài hạn, theo cáo buộc.

Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn. Qua đó dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Từ đó ông này chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của nhà đầu tư, C03 kết luận.

Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Shark Thủy năm nay 43 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông Thủy là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong sự nghiệp, người này theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Phạm Dự