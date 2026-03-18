Chiêu bốc thăm khiến khách 'không bao giờ trúng thưởng'

Tây NinhTrần Văn Phước và đồng phạm dàn cảnh trúng thưởng điện thoại hàng chục triệu đồng tại hội chợ để dụ người chơi, nhưng thực tế các lá thăm đều không có giải.

Ngày 17/3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giam Phước (ngụ Vĩnh Long), Mai Thị Nữ (cùng 36 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và 18 người để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một bị can khác có con nhỏ, được cho tại ngoại.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi đồng phạm của chủ đoàn hội chợ.

Cảnh sát ập vào kiểm tra gian hàng bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: Nam An

Trước đó, ngày 6/3, cơ quan điều tra nhận đơn tố giác của người phụ nữ 46 tuổi, ngụ phường Thanh Điền, về việc tại gian hàng bốc thăm trúng thưởng ở đoàn hội chợ Hương Trầm (xã Tân Biên) có dấu hiệu lừa đảo.

Tối hôm sau, hàng chục cảnh sát hình sự cùng Công an phường Tân Ninh bất ngờ kiểm tra, phát hiện các nhân viên gian hàng có hành vi gian dối, sắp đặt kết quả bốc thăm để người chơi không thể trúng thưởng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Văn và Nữ quen biết nhau do từng làm chung đoàn hội chợ nhiều năm. Dịp Tết Nguyên đán 2026, cả hai nảy sinh ý định tổ chức gian hàng bốc thăm trúng thưởng để lừa đảo.

Đến 29 Tết, họ thông qua người đàn ông tên Trắng liên hệ với chủ đoàn hội chợ Hương Trầm (51 tuổi), có hai cơ sở hoạt động tại xã Thạnh Tây và phường Tân Ninh, thuê hai gian hàng với chi phí 100 triệu đồng, hoạt động đến ngày 15 tháng Giêng. Trong đó, ông Trắng chịu 50% chi phí, Văn và Nữ góp phần còn lại.

Để vận hành, Văn và Nữ lập hai nhóm Zalo điều hành đường dây và xóa toàn bộ nội dung trao đổi vào cuối mỗi ngày nhằm tránh bị phát hiện. Cả hai trực tiếp ngồi tại gian hàng để quản lý, quan sát, đồng thời mỗi ngày đưa 5–10 triệu đồng cho đồng phạm đóng giả người chơi (cò mồi).

Tại quầy, nhóm này niêm yết giải thưởng là các phần quà như nồi cơm điện, thùng bia, quạt máy; bán 20 lá thăm với giá 50.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế trong các rổ thăm đưa cho người chơi đều không có số trúng thưởng, chỉ in "Chúc bạn may mắn".

Các lá thăm trúng giải được nhóm cất giấu riêng. Khi cần tạo lòng tin, nhân viên sẽ lén đưa các lá thăm này cho cò mồi hoặc một số người để giả vờ trúng thưởng.

Ngoài ra, sau khi người chơi bốc thăm, nhân viên kiểm tra còn lén bỏ thêm các lá thăm có chữ "Điểm", thông báo người chơi đã trúng thăm tích điểm để đổi giải đặc biệt là điện thoại di động Iphone.

Nếu người chơi đồng ý tham gia hình thức tích điểm, họ sẽ được tư vấn mua thêm thăm với số tiền gấp đôi, sau đó tiếp tục tăng dần theo từng lượt. Người chơi được dẫn dụ rằng nếu cộng đủ từ 100 đến 150 điểm sẽ trúng điện thoại và có thể bán lại cho quầy với giá từ 9 đến 15 triệu đồng.

Hai nghi phạm bị cảnh sát làm việc. Ảnh: Nam An

Tuy nhiên, trong các rổ thăm thực tế không có lá thăm nào đủ điểm để trúng giải đặc biệt. Các lá thăm trúng giải tiếp tục được cất giấu, chỉ mang ra cho xem nhằm tạo niềm tin.

Khi người chơi hết tiền, nhóm "cò mồi" sẽ cho mượn để tiếp tục mua thăm. Nếu nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng cử người đưa về tận nhà để đòi tiền.

Đến cuối ngày, số tiền thu được chia cho ông Trắng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%, còn lại 50% chia cho các nhân viên. Mỗi người tham gia được trả công từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày.

Cơ quan điều tra xác định riêng ngày 7/3, nhóm này đã chiếm đoạt của 4 người từ 1,2 triệu đến gần 30 triệu đồng, tổng cộng gần 40 triệu đồng.

Nam An - Quốc Thắng