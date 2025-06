Chiếu 5 tác phẩm điện ảnh Nga

Hà NộiTác phẩm về tiểu sử cầu thủ Fyodor Cherenkov, cuộc đời nữ hoàng Catherine II được chiếu trong Tuần phim Nga tại Việt Nam.

Sự kiện do Cục Điện ảnh phối hợp Cơ quan Nội dung Nghe nhìn Liên bang Nga (ROSKINO) tổ chức, diễn ra ngày 26-28/6 ở Trung tâm chiếu phim quốc gia. Tuần phim mang đến năm tác phẩm của điện ảnh Nga, được sản xuất từ năm 2021 đến nay.

His Name Was Not Listed (Tên anh chưa có trong danh sách)

Phim của Sergey Korotaev sẽ được chiếu khai mạc, ngày 26/6. Dự án lấy bối cảnh ngày 21/6/1941, trung úy trẻ Kolya Pluzhnikov đến pháo đài Brest sau khi nhận được lệnh bổ nhiệm vào một nơi phục vụ cố định. 4h hôm sau, tiếng pháo nổ vang lên, cuộc chiến chống lại phát xít Đức bắt đầu. Không được ghi danh vào hàng ngũ quân nhân của pháo đài Brest, Kolya Pluzhniko vẫn tham gia vào trận chiến đầu tiên trong đời, kéo dài 10 tháng.

Diễn viên trong tác phẩm. Ảnh: ROSKINO

Catherine the Great (Catherine Đại đế)

Trailer 'Catherine Đại đế' Trailer ''Catherine Đại đế''. Video: Central Partnership

Dự án của đạo diễn Morad Abdel-Fattakh, tái hiện cuộc đời của Nữ hoàng Catherine II (Ekaterina II) - một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất lịch sử nước Nga. Diễn biến tác phẩm theo sát quá trình bà bước lên ngai vàng, lý giải việc nước Nga có trải qua thời kỳ phục hưng về văn hóa và khoa học dưới thời Catherine Đại đế hay không.

Trong phim, nhân vật do Olga Lerman thể hiện. Cô 37 tuổi, được biết đến qua các tác phẩm Kalashnikov (2020), Plevako (2024) và Poekhavshaya (2023).

Catherine Đại đế (1729-1796) là một trong những chính trị gia nổi bật nhất thế kỷ 18. Bà là hoàng hậu Nga, lên ngôi sau khi lật đổ chồng mình - Peter Đệ Tam. Nữ hoàng cai trị đất nước từ năm 1762 đến khi mất, mở rộng lãnh thổ, cải cách chính trị và đỡ đầu nhiều ngành nghệ thuật. Giai đoạn này được gọi là thời hoàng kim của Đế chế Nga.

Fedya - A National Football Player (Fedya - Cầu thủ bóng đá quốc dân)

Trailer 'Fedya - a national football player' Trailer ''Fedya - Cầu thủ bóng đá quốc dân''. Video: NMGKinoprokat

Dự án do Nikolay Akelkin đạo diễn, ra mắt tháng 11/2024, kể tiểu sử cầu thủ Fyodor Cherenkov. Ông là tiền vệ từng chơi cho câu lạc bộ Spartak Moskva trong giai đoạn 1977-1990 và 1991-1994, từng 34 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Liên Xô và ghi được 12 bàn thắng. Dù được người hâm mộ Spartak coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, ông thường xuyên bỏ lỡ những giải đấu quan trọng, gồm cả hai kỳ World Cup và một giải vô địch châu Âu.

The Wish of Fairy Fish (Điều ước của cá thần)

Trailer 'The wish of fairy fish' Trailer ''Điều ước của cá thần''. Video: CTBFilm

Trong phim của đạo diễn Alexander Voytinskiy, chàng trai trẻ Emilio bắt được một con cá ma thuật, được ban cho ba điều ước. Cá xuất hiện dưới dạng phù thủy Vasilisa, giúp Emilio thực hiện mong muốn. Vasilisa phải lòng Emilio, trong khi chàng trai muốn chinh phục trái tim con gái nhà vua Anthea. Tác phẩm nhận 6.2 điểm trên IMDb, được nhận xét phù hợp để cả gia đình cùng xem.

Devyataev (Devyataev)

Hình ảnh trong ''Devyataev''. Ảnh: ROSKINO

Tác phẩm do Timur Bekmambetov đạo diễn, lấy bối cảnh mùa hè năm 1944. Trong một trận chiến với phát xít Đức, máy bay của phi công của Hồng quân Liên Xô Mikhail Devyatayev bị bắn hạ. Bị bắt làm tù binh, anh nghĩ đến phương án trốn thoát. Phim dựa trên những sự kiện có thật về Anh hùng Liên Xô Mikhail Devyatayev, người đã quyết định thực hiện một cuộc vượt ngục khỏi trại tập trung của Phát xít Đức.

Phương Linh