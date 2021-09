Tận dụng thời gian đề giới thiệu về phần thi để đọc trước các câu hỏi là một trong những mẹo thông dụng để làm Part 3 hiệu quả.

Part 3 (Short conversations) trong đề thi TOEIC được đánh giá là phần có độ khó tương đối với thí sinh vì đoạn audio dài và có những đoạn 2 - 3 người nói cùng lúc, buộc thí sinh phải có khả năng nghe tốt cũng như khả năng phản xạ thông tin nhanh. Part 3 gồm 39 câu hỏi tương đương 13 đoạn hội thoại và 3 câu hỏi cho mỗi đoạn hội thoại. Một số chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phần này là:

- Thông tin về cá nhân (công việc đang làm, thăng chức, tăng lương...)

- Thông tin văn phòng (cuộc hẹn/họp, tài liệu, thời gian...)

- Du lịch (thời gian, địa điểm, giá cả)

- Real estate (bất động sản)

- Restaurants (nhà hàng)

- Retail (bán lẻ)

Với các chủ đề phổ biến trên, Part 3 thường xoay quanh bốn loại câu hỏi: general info (thông tin chung), specific info (thông tin chi tiết), do-next (làm gì tiếp theo), meaning (ý nghĩa). Cô Phương Trinh từ Anh Ngữ Ms Hoa sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về 4 loại câu hỏi, cách giải quyết và mẹo làm bài đối với từng dạng câu hỏi.

Chiến thuật làm TOEIC Part 3 hiệu quả Cô Phương Trinh chia sẻ về các dạng câu TOEIC Part 3 và cách làm từng dạng.

Mẹo làm Part 3 hiệu quả

- Theo dõi đoạn hội thoại theo từng nhân vật: vì cuộc hội thoại sẽ xuất hiện cả giọng nam và giọng nữ nên cần chú ý đến thông tin liên quan đến từng người nói. Xác định vai trò của cả người đàn ông và phụ nữ là người hỏi hay người đáp; người hỏi đang hỏi gì; người đáp trả lời những thông tin gì. Bạn cần nắm được khái quát nội dung các nhân vật đang bàn luận để trả lời nhanh những câu hỏi như: Đoạn hội thoại diễn ra ở đâu? hay nội dung đoạn hội thoại là gì?

- Phân bổ thời gian làm bài hợp lý: cô Phương Trinh cũng cho lời khuyên giúp thí sinh có đủ thời gian đọc trước các câu hỏi để biết những chi tiết cần phải chú tâm và hoàn thành tốt toàn bộ phần thi bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Thời gian Việc cần làm Audio đọc hướng dẫn làm bài Đọc trước 3 câu hỏi trắc nghiệm bài hội thoại đầu tiên Audio đọc đoạn hội thoại Tập trung nghe hội thoại và chọn đáp án đúng Audio đọc câu hỏi đầu tiên Tô các đáp án vào answer sheet Audio đọc 2 câu hỏi còn lại Chuyển sang đọc trước 3 câu hỏi của bài hội thoại tiếp theo

Các bạn nên giữ bình tĩnh và tốc độ ổn định đồng thời lặp lại nhịp độ làm bài này cho đến hết phần thi.

Ngoài ra các bạn cũng nên lưu ý một số bẫy thường gặp trong Part 3 và áp dụng các cách giải quyết được hướng dẫn dưới đây:

- Bẫy về từ cùng được dùng trong bài nhưng khác ngữ cảnh

Ví dụ: Key trong bài là: "in order for the report to be finalized on Saturday, you have to submit it by Friday afternoon". Câu hỏi được cho là "When does the man have to submit the report" và 4 đáp án là:

A. On Thursday

B. On Friday

C. On Saturday

D. On Sunday

Có thể thấy cả đáp án B. On Friday và C. On Saturday đều được nhắc đến trong hội thoại, nhưng theo lời thoại chính xác thì Saturday là ngày để hoàn thiện và Friday - ngày nộp. Vì vậy bạn cần chú ý bẫy trong lời thoại, tập trung nghe và nắm thông tin đầy đủ để chọn được đáp án chính xác là B. On Friday.

- Bẫy về phân biệt ý định của người nói: cần chú ý lắng nghe cả câu thay vì bắt từ khoá riêng lẻ bởi đôi khi người nói sử dụng các cấu trúc như: "I would love to but, ...." hay "We used to, but..." nhằm gây nhiễu thông tin, khiến thí sinh tưởng rằng đồng ý nhưng thực chất lại là từ chối, tưởng rằng câu trả lời ở ngay vế đầu nhưng thực chất lại ở vế sau. Ngoài ra bạn nên chú ý các liên từ để đoán được hướng đi của ý người nói như từ tương phản (ngược chiều): "but", "however", "in contrast"...; từ bổ sung ý (cùng chiều): "and", "as well as", "plus"...

Luyện tập: nghe và chọn các đáp án đúng:

Việt Hùng