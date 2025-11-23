Chiến thuật đánh lừa ở dự án 'ma' EcoHome tại TP HCM

Vợ chồng Mai Thái An, 42 tuổi, "vẽ" nhà riêng thành dự án EcoHome, quảng cáo rầm rộ, dẫn khách ký hợp đồng thuê 50 năm, trấn an công chứng giả để chiếm đoạt tiền nhiều người.

Ngày 23/11, hành vi của An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (39 tuổi) bị Công an TP HCM điều tra bổ sung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 3 người bị cáo buộc vai trò đồng phạm là: Bùi Văn Vinh (41 tuổi, Giám đốc Công ty CPĐT địa ốc Phú Quý), Trần Cát Tường (25 tuổi, Giám đốc Công ty Lava Smile) và Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty CPDV BĐS Bảo Nam).

Nhóm này dùng cùng một chiến thuật: lấy nhà riêng "vẽ" thành dự án căn hộ, tự tăng tầng, chia phòng trái phép rồi quảng cáo rầm rộ trên mạng với tên gọi EcoHome để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Họ dẫn khách xem nhà mẫu, nói như bán căn hộ thật nhưng khi ký mới đưa hợp đồng thuê 50 năm. Môi giới liên tục trấn an rằng sẽ công chứng đầy đủ, quyền lợi như mua bán. Nhờ đó, họ thu tiền của nhiều người cho cùng một căn hộ, tạo dòng tiền lớn và chiếm đoạt.

Mai Thái An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Ảnh: Bảo Trân

Dùng nhà riêng để 'vẽ' dự án EcoHome Bình Thạnh

Theo điều tra, từ năm 2020-2024, vợ chồng An đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Tháng 6/2020, công trình được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng thi công nhà ở gồm một tầng hầm, một lửng và 5 lầu.

Sau đó, An liên hệ với Vinh, Toàn thực hiện một bản thiết kế khác, tăng thêm một tầng trên giấy tờ, ngăn 57 phòng (tăng 12 phòng) so với giấy phép. Do giấy tờ nhà đất đã thế chấp ngân hàng nên nếu muốn mua bán (thực chất cho thuê lâu dài), anh ta sẽ không thể mang ra công chứng.

Để hợp thức hóa việc này, An, Vinh thỏa thuận để Công ty Phú Quý, do Vinh làm giám đốc, ký biên bản chứng kiến hợp đồng. Tiếp đó, vợ chồng Vinh cũng đặt hàng để các đồng phạm chỉ đạo nhân viên môi giới, đăng quảng cáo trên mạng, rao bán căn hộ giá rẻ.

Nhân viên các công ty bất động sản cũng dẫn khách đi xem nhà mẫu, phần lớn khách tưởng là mua bán nhưng khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Trong quá trình này, phía môi giới liên tục trấn an, hứa hẹn sẽ công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như hợp đồng mua bán.

Những đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Bảo Trân

Nhiều người sập bẫy

Năm 2023, khi Công ty Phú Quý không môi giới nữa, An chuyển sang thuê Tường, đứng ra thành lập Công ty Lava Smile để chứng kiến, đóng dấu pháp nhân các hợp đồng chứng thực. Tuy nhiên, khi xác minh, nhà chức trách phát hiện doanh nghiệp này không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.

Từ tháng 9/2023 đến 11/2024, Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên. Ngoài ra, vợ chồng An còn cùng lúc ký hợp đồng bán (cho thuê dài hạn) 7 căn hộ (mỗi căn cho hai người khác nhau) để lấy tiền nhưng không giao nhà.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua các công ty bất động sản, tại "dự án" này An, Giàu đã ký tổng cộng 57 Hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm). Đối với tầng xây trái phép, họ đã ký bán cho 9 người. Tổng số tiền vợ chồng này đã nhận là hơn 50 tỷ đồng, trong đó Vinh được chia 1,2 tỷ, Tân hưởng 150 triệu.

Đồng thời, cảnh sát còn phát hiện An và nhóm đồng phạm thực hiện dự án thứ hai là "EcoHome Quận 3" tại 3 mảnh đất trên Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc.

Cơ quan điều tra thông báo các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nhận nhà hoặc có giao dịch liên quan hai công trình EcoHome (Bình Thạnh và quận 3) đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, từ nay đến 12/12.

