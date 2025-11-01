Chiến thuật 'cắt hậu cần, nhổ cứ điểm' giúp Nga thọc sâu vào Pokrovsk

Nga chia nhỏ lực lượng, tận dụng ưu thế drone để chặn tuyến hậu cần và loại bỏ các cứ điểm, giúp bóc tách phòng tuyến Ukraine ở Pokrovsk.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 30/10 cảnh báo Nga có thể cắt đứt tuyến hậu cần nối thành trì Pokrovsk với thành phố Mirnograd lân cận bằng cách điều bộ binh phục kích và dùng thiết bị bay không người lái (drone) tấn công đoàn xe của đối phương.

"Diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình. Quân đội Ukraine cần triển khai lực lượng cấp lữ đoàn để tăng viện, thay vì điều động các đơn vị nhỏ, để ngăn Nga tiếp tục tiến vào nội thành", nhóm phân tích cho hay.

Cách Nga sử dụng chiến thuật 'chiến tranh đô thị' ở Pokrovsk Lực lượng Ukraine bị tập kích gần Pokrovsk trong video đăng ngày 25/10. Video: RIA Novosti

Giới chuyên gia quân sự nhận định Nga đang liên tục thử nghiệm và hoàn thiện chiến thuật tấn công những thành trì kiên cố do Ukraine nắm giữ ở Donetsk. Không còn các mũi tấn công trực diện trong đô thị bằng bộ binh và thiết giáp như tại Bakhmut hồi năm 2023, thay vào đó là những cuộc xâm nhập của các phân đội bộ binh nhỏ được hỗ trợ bởi lượng lớn drone.

Michael Kofman, chuyên gia về quân sự Nga tại Viện Carnegie, nhận định rằng Nga giờ đây ưu tiên kiểm soát các nút giao thông và khu dân cư then chốt, buộc Ukraine phân tán lực lượng và dần để hổng phòng tuyến.

"Pokrovsk cho thấy Nga đã học hỏi, tận dụng drone để giảm thương vong cho bộ binh, biến giao tranh thành chuỗi các cuộc đột kích chính xác", Rob Lee, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nêu quan điểm.

Ông lưu ý rằng xe tăng và thiết giáp Nga hạn chế tham chiến, chủ yếu làm nhiệm vụ đưa bộ binh đến sát chiến tuyến và chiếm cứ điểm, thay vì tham gia các mũi tấn công lớn.

"Sự thay đổi này không chỉ giảm tổn thất mà còn tăng tốc độ tiến công. Nga mất 9 tháng để kiểm soát Bakhmut, trong khi vòng vây tại Pokrovsk - Mirnograd, hai thành trì kiên cố với quy mô tương đương, đã hình thành chỉ sau 4 tháng", Lee nêu quan điểm.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, nhận định chiến thuật hiện nay giúp Nga giảm tổn thất khí tài xuống còn 30% so với trận Bakhmut.

Các mũi xâm nhập của Nga tại Pokrovsk xoay quanh những tổ xung kích, thường gồm không quá 10 binh sĩ, di chuyển theo kiểu "nhảy cóc" giữa các tòa nhà và đường phố. Lực lượng này được yểm trợ bởi dàn drone hùng hậu, từ thiết bị trinh sát đến drone FPV tự sát đóng vai trò hỏa lực chính xác.

Binh sĩ Nga thuộc cánh quân Trung tâm tham chiến ở tỉnh Donetsk hồi tháng 7. Ảnh: RIA Novosti

Họ không cố kiểm soát toàn bộ khu vực, mà tập trung vào những mục tiêu then chốt như nút giao thông và điểm cao, dần chia cắt tuyến phòng thủ của Ukraine trong thành phố.

"Các trận đánh giờ chỉ hướng đến các công trình then chốt, thay vì từng căn nhà và từng tầng hầm. Mất một vị trí có thể dẫn đến mất nửa con phố, do quân đội Ukraine thiếu lực lượng dự bị để tăng viện và lấp chỗ trống", Milinfolive, tài khoản mạng xã hội chuyên đưa tin về chiến sự và có liên hệ với quân đội Nga, cho hay.

Ngoài kiểm soát cứ điểm, các tổ xung kích còn giúp Nga tích lũy dần lực lượng trong nội thành Pokrovsk. Sau một thời gian, họ sẽ tập trung đủ quân trong thành phố để mở đợt tiến công lớn hơn.

"Những nhóm nhỏ này như các cây kim, một mũi đâm không đau lắm, nhưng sẽ gây tổn thương đáng kể với số lượng lớn. Họ không ngừng quấy rối tuyến hậu cần, phục kích binh sĩ Ukraine", Bohdan Yanush, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Xung kích Đường không số 79 Ukraine, cho biết.

Lợi thế lớn nhất của Nga ở Pokrovsk là mạng lưới hậu cần. Trong chiến tranh đô thị truyền thống, tiếp tế cho hàng ngàn binh sĩ và xe cơ giới hạng nặng là ác mộng, do các tuyến hậu cần dễ hứng đòn của pháo binh và drone.

Với những phân đội xung kích nhỏ, Nga chỉ cần sử dụng drone chở hàng hoặc xe địa hình cỡ nhỏ để cung cấp đạn dược, nhu yếu phẩm cho binh sĩ. Trong trường hợp xấu nhất, mỗi lính bộ binh sẽ trở thành người chuyển vật tư hậu cần đến chiến tuyến.

"Nga đang biến Pokrovsk thành phòng thí nghiệm cho chiến tranh đô thị thế hệ mới. Các tổ xung kích có sức cơ động cao, trong khi drone đảm bảo ưu thế trên không và có thể giám sát mọi động thái của lực lượng phòng thủ", Julian Ropcke, phóng viên Đức chuyên theo dõi tình hình chiến sự, nhận xét.

Cục diện chiến sự quanh Pokrovsk và Mirnograd (Myrnohrad) tính đến ngày 30/10. Đồ họa: ISW

Ukraine vẫn còn một tuyến đường chủ chốt để duy trì hậu cần cho Pokrovsk và Mirnograd, nhưng nó sẽ bị cắt đứt nếu quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Rodynske ở phía bắc. Khi kịch bản này xảy ra, lực lượng Ukraine chỉ còn có thể tiếp tế cho hai thành trì bằng cách di chuyển qua đường mòn hoặc dùng drone vận tải, vốn có tải trọng kém hơn nhiều so với xe cơ giới.

"Chúng tôi gần như không thể luân chuyển lực lượng và thu hồi thi thể quân nhân. Mọi người đang nỗ lực hết sức, song nguy cơ bị bao vây đang ngày càng cận kề", một sĩ quan tại Mirnograd cho hay.

Phong Lâm (Theo Kyiv Independent, Reuters, Guardian)