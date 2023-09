Chiến thuật bơi biển khi sóng lớn

Dùng 70% sức cho nửa đường bơi đầu, tận dụng sức đẩy của sóng giúp Nguyễn Ngọc Triển trở thành người đầu tiên hoàn thành đường bơi Aquaman Vietnam mùa trước.

Theo Nguyễn Ngọc Triển - VĐV bơi nhanh nhất Aquaman Vietnam 2022, sự thành công của một cuộc đua dưới nước đến từ nhiều yếu tố gồm kỹ năng quan sát, áp dụng kỹ thuật đứng nước, cách xử lý tình huống và chiến thuật phân phối sức.

"Khi xuất phát, VĐV phải quan sát, xác định cung đường ngắn nhất dựa trên vị trí dây phao và những người khác. Tôi chọn chỗ thoáng, tiến nhanh về phía khoảng trống để tránh những cú vung tay, đạp chân có thể ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu", Triển chia sẻ. Để tránh bị chen lấn, anh thường chọn đứng ở hàng đầu.

Nguyễn Ngọc Triển rời đường bơi tại Aquaman Vietnam 2022 ở vị trí đầu tiên. Ảnh: AV

Năm ngoái, tại Trà Cổ, sóng biển to khiến thể lực của các VĐV bị bào mòn nhanh chóng. Đặc biệt là ở những đoạn gần bờ. Với kinh nghiệm 10 năm luyện tập, thi đấu ở biển theo VĐV đến từ Hải Phòng, điều này không đáng ngại. Ngược lại, đây là một yếu tố giúp kiện tướng bơi lội quốc gia trở thành người "vượt sóng" nhanh nhất Aquaman Vietnam.

"Khi xuôi dòng, tôi bơi trên ngọn sóng. Tận dụng sức đẩy của sóng giúp tôi tiết kiệm sức và lướt nhanh hơn", anh tiết lộ. Đồng thời, Triển chia nhỏ quãng đường. 1 km đầu tiên anh chỉ hoạt động với 70% sức và bung hết sức ở nửa sau. Anh cho biết đây là chiến thuật được áp dụng có hiệu quả ở nhiều giải sóng lớn.

Khi ngược dòng không cố rướn sải tay vì lực cản của dòng nước chỉ khiến VĐV mất sức nhanh hơn. Anh khuyên với những người lần đầu bơi biển, nếu gặp sóng to, VĐV bơi ếch sẽ dễ quan sát. Thấy sóng ập vào, bình tĩnh, khép tay, lặn xuống đáy, nín thở nhẹ nhàng cho cơn sóng đi qua. Khi đến vùng nước lặng hơn, quay lại kiểu sở trường.

"Bơi biển 1, 2 km không hề đơn giản như ở bể. Do đó VĐV phải khởi động thật kỹ tất cả các nhóm cơ. Vận động cường độ cao, trong thời gian dài dễ dẫn đến chuột rút. Điều này càng nguy hiểm hơn khi ở dưới nước", Triển khuyến cáo. Anh khuyên rằng, khi không may gặp sự cố VĐV phải thật bình tĩnh, nín thở vài giây và ép căng phần cơ đang bị co rút, rồi ngoi lên thở và tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết.

Về phần dinh dưỡng trong race, Triển thi đấu tiếp sức, dưới 1 tiếng nên không cần sự hỗ trợ từ gel, muối. Tuy nhiên, với những người bơi trên 1 tiếng và thi đấu solo thì đây là yếu tố quan trọng để duy trì thể lực cho đến khi về đích.

Các VĐV vượt sóng Trà Cổ. Ảnh: AV

Theo Nguyễn Ngọc Triển, chiến thuật thông minh quyết định đến 50% thành công của cuộc đua. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chuẩn bị, tích lũy thể lực tính bằng tháng, thậm chí là năm.

Trước DNSE Aquaman Vietnam hai tháng, Triển lên lộ trình và tăng tốc tập cho phần thi thế mạnh. "Mỗi tuần tôi tập trong bể từ ba đến bốn buổi, mỗi buổi 3 km. Thời gian còn lại tôi tập kháng lực. Cuối tuần sẽ bơi biển", anh chia sẻ. Theo anh, bể không thể mô phỏng sát điều kiện thi đấu ở biển. Nếu VĐV chưa quen, lại gặp sóng lớn có thể gây choáng váng, say sóng.

Triển khuyên những người tham gia nên dành thời gian tập luyện trên biển để có sự tự tin và đưa ra chiến thuật phù hợp nhất với năng lực. Còn việc tập kháng lực sẽ giúp cơ bắp phát triển. Cùng với chế độ dinh dưỡng, cơ bắp khỏe là yếu tố quan trọng giúp VĐV nhanh và bền.

"Trong thời gian luyện tập cho các giải đấu, tôi không sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn vì nó làm cơ yếu đi. Ngoài ra, creatine là một chất rất quan trọng để phát triển cơ bắp, nên tôi bổ sung thêm các thực phẩm như thịt bò. Đây có thể coi là 'siêu thực phẩm' đối với những người bơi lội", anh nói.

Anh cho rằng, khi đã luyện tập đủ, hiểu cơ thể để chọn cự ly phù hợp, trang bị các kỹ năng an toàn, kèm theo sự quan sát tốt và phân phối sức hợp lý, lần đầu thi đấu trên biển không có gì đáng ngại. "Đường đua Aquaman Vietnam luôn là đường đua đầy cảm xúc, an toàn. VĐV hãy không nên quá lo lắng, hãy tự tin để tận hưởng điều này", anh nói.

Triển trên đường chạy về khu vực chuyển tiếp trao chip time cho đồng đội. Ảnh: AV

Giải Aquaman Vietnam mùa đầu tiên tại Trà Cổ (Quảng Ninh) chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của VĐV Nguyễn Ngọc Triển - thi đấu tiếp sức (relay). Chỉ sau 6 phút, tay bơi đến từ Hải Phòng đã hoàn thành vòng đầu tiên dài 500m. Anh này bỏ xa nhóm sau đến hơn hai phút và hoàn thành 2 km trong 29 phút, trở thành người có thông số phần bơi tốt nhất giải.

Năm nay, kiện tướng bơi lội quốc gia tiếp tục tham gia nội dung tiếp sức cùng đồng đội - runner Đỗ Văn Hoàng (Hải Phòng). Năm ngoái, Hoàng là người chạy nhanh nhất ở nội dung relay. Với sự kết hợp này, cả hai đặt mục tiêu về vô địch đồng đội.

DNSE Aquaman Vietnam 2023 khởi tranh ngày 29/10, tại NovaWorld Phan Thiet. Đến hiện tại, đây là giải hai môn phối hợp bơi, chạy duy nhất tại Việt Nam. Dự kiến năm nay, quy mô giải tăng lên 1.500 VĐV.

Cuối tháng 10, Phan Thiết bắt đầu mùa khô, thời tiết đẹp, khá dễ chịu, mát mẻ, nhiệt độ dao động từ từ 25 đến 31 độ C. Kết hợp thi đấu, VĐV có thể cùng gia đình du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, con người vùng biển Nam Trung Bộ. Hiện giải đã mở bán vé.

Thanh Lan