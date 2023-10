Chiến thắng knock-out yêu thích của Mike Tyson

Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Mike Tyson tiết lộ trận thắng bằng knock-out yêu thích nhất trong sự nghiệp là lần hạ gục Larry Holmes - võ sĩ từng thắng thần tượng của ông là Muhammad Ali.

"Chiến thắng knock-out yêu thích của tôi là trước Larry Holmes", Tyson nói với trang Complex ngày 22/10. "Khi tôi mới 14 tuổi, Holmes thắng Muhammad Ali, và tôi đã khóc và tự hứa sẽ trả thù cho Ali. Vì thế, chiến thắng đó có ý nghĩa hơn cả việc knock-out. Holmes cũng chưa từng bị hạ knock-out trước đó".

Tyson (phải) tung một đòn trúng mặt Holmes trong màn so găng ngày 22/1/1988 ở New Jersey, Mỹ. Ảnh: AP

Muhammad Ali, tên thật là Cassius Marcellus Clay Jr, qua đời năm 2016, hai ngày sau khi nhập viện vì vấn đề hô hấp. Sinh thời, Ali từng tự nhận ông là "tay đấm vĩ đại nhất trong những người vĩ đại". Ali lần đầu thượng đài đánh một trận chuyên nghiệp vào ngày 29/10/1960, và mất thêm bốn năm nữa để trở thành nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, ở tuổi 22, sau khi đánh bại Sonny Liston. Trong suốt sự nghiệp nhà nghề, Ali đánh 61 trận, thắng 56 trận, trong đó có 37 trận bằng knock-out, và thua năm trận.

Trong đó là thất bại trước Larry Holmes tại Las Vegas năm 1980 - trận đấu áp chót trong sự nghiệp của Ali. Khi đó, Ali không thắng hiệp nào và mất danh hiệu vào tay bạn tập lâu năm.

Chứng kiến thần tượng gục ngã, Tyson - khi đó mới 14 tuổi - quyết tâm trở thành võ sĩ chuyên nghiệp để trả thù cho Ali. Đến năm 1988, Tyson đấu Holmes tại New Jersey. Lúc này, Tyson đã trở thành vô địch tuyệt đối, còn Holmes mất danh hiệu trước Michael Spinks.

Ali là khách mời danh dự và đã đến xem trực tiếp màn thượng đài này. Trước khi trận đấu bắt đầu, cố huyền thoại người Mỹ bước đến bên Tyson và nói "Hãy huỷ diệt hắn". Võ sĩ có biệt danh "Mike Thép" đã thực hiện được lời hứa với thần tượng khi hạ knock-out Holmes ở hiệp bốn.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Tyson xem Evander Holyfield là kẻ thù đáng gờm nhất. Khi còn thi đấu đỉnh cao, Tyson hai lần so găng Holyfield, nhưng đều thua. Ngày 9/11/1996, tại võ đài MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Holyfield thắng Tyson bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ 11 để đoạt đai WBA và The Ring hạng nặng. Nửa năm sau đó, Tyson bị xử thua vì cắn tai Holyfield và tạo ra scandal ồn ào bậc nhất lịch sử quyền Anh thế giới.

Tháng 5/2021, Tyson muốn so găng lần thứ ba với Evander Holyfield. Tuy nhiên, việc đàm phán đổ bể khi phía Holyfield thông báo "Mike Thép" từ chối lời đề nghị 25 triệu USD. Sau đó, Holyfield chuyển sang so găng với cựu vô địch UFC Vitor Belfort. Trận này kéo dài vỏn vẹn gần 1 phút 50 giây, do Belfort được xử thắng knock-out kỹ thuật.

Tyson giành đai WBC cuối năm 1986, khi 20 tuổi. Cho đến nay, ông vẫn là võ sĩ quyền Anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử sở hữu đai vô địch thế giới. Tuy nhiên, đỉnh cao của "Mike Thép" kéo dài chưa đầy bốn năm, trước khi thua võ sĩ dưới cơ Buster Douglas đầu năm 1990. Sau trận thua này, Tyson suy giảm phong độ, rồi vào tù vì tội hiếp dâm. Cuối thập niên 1990, ông nỗ lực trở lại nhưng ấn tượng lớn nhất để lại là vụ cắn tai Evander Holyfield, thay vì những danh hiệu.

Tyson treo găng năm 2005, sau khi thua ba trong bốn trận cuối sự nghiệp. Hôm 28/11/2020, ông tái xuất bằng trận biểu diễn với Roy Jones Jr. Với điểm số từ ba trọng tài khách mời là 76-76, 79-73, 76-80, Tyson và Jones Jr. được xử hòa. Cả hai võ sĩ đều được nhận đai đặc biệt có tên "Frontline Battle" do WBC trao tặng.

