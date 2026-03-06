Chiến sự Iran khoét sâu bất đồng giữa ông Trump với MAGA

Chiến dịch không kích Iran của ông Trump hứng chỉ trích dữ dội từ những tiếng nói quyền lực nhất MAGA, gây rạn nứt sâu sắc trong phong trào này.

"Đây là cuộc chiến của Israel, không phải Mỹ", Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình đài Fox News, hôm 3/3 nói trong chương trình podcast chính trị hàng tuần do ông sáng lập.

"Không ai đáng phải bỏ mạng vì một quốc gia khác", Megyn Kelly, cựu người dẫn chương trình khác của Fox News với lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, bình luận hôm 2/3.

Matt Walsh, người dẫn chương trình podcast của công ty truyền thông Daily Wire, hồi đầu tuần khẩn thiết kêu gọi những người đồng hành trong phe bảo thủ ngừng ủng hộ chiến dịch tập kích của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Iran.

"Tôi không thể chịu đựng được trò dắt mũi dư luận này nữa. Thực sự không thể", ông viết trên X, đề cập đến tuyên bố của phe bảo thủ rằng "Iran đã phát động chiến tranh với Mỹ trong 47 năm qua".

"Vậy tại sao từ trước đến nay chưa có bất kỳ ai trong số các bạn từng lên tiếng kêu gọi tấn công Iran?", Walsh viết tiếp. "Tại sao các bạn không đưa ra lập luận rằng ông Trump đang 'kết thúc cuộc chiến, chứ không phải khơi mào nó' cho đến đúng khoảnh khắc ông ấy quyết định ra tay?"

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 3/3. Ảnh: AFP

Làn sóng phản đối

Khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran hồi cuối tuần trước, ông ngay lập tức phải đối mặt với làn sóng phản đối trực diện trên mạng xã hội từ chính những tiếng nói ủng hộ ông mạnh mẽ nhất trong phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA).

Các thành viên MAGA cho biết họ không thấy chiến dịch của ông Trump có bất cứ đặc điểm nào phù hợp với nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết" mà Tổng thống và những người ủng hộ ông luôn đề cao.

"Tôi nghĩ đối với họ, đây thực sự giống như một hành động phản bội lại nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa Trump", Matthew Dallek, giáo sư tại Trường Quản lý Chính trị thuộc Đại học George Washington, nhận định.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, Tổng thống Trump đã lên tiếng bác bỏ việc nhóm người chỉ trích này có thể đại diện cho phong trào MAGA. "MAGA chính là Trump", ông nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên độc lập Rachael Bade hôm 2/3.

Dallek đánh giá mức độ bất đồng công khai trong nội bộ phe bảo thủ ở Mỹ về vấn đề Iran cho thấy đây có thể là "điểm giới hạn" đối với một số người ủng hộ có sức ảnh hưởng nhất của Tổng thống Trump.

Carlson, Kelly và Walsh tổng cộng có hơn 13 triệu người đăng ký trên YouTube, cùng hàng triệu người theo dõi trên X và những nền tảng khác.

Tổng thống Trump khẳng định chỉ mình ông mới có quyền đại diện cho MAGA sau khi Bade hỏi về làn sóng phản ứng trong hàng ngũ những người ủng hộ ông. "MAGA muốn thấy đất nước chúng ta thịnh vượng và an toàn. Và MAGA ủng hộ những gì tôi đang làm, trên mọi phương diện", ông nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales đã lặp lại những bình luận từ Tổng thống trong một tuyên bố hôm 3/3. "Tổng thống Trump là MAGA và MAGA là Tổng thống Trump", bà viết. "Với chiến dịch 'Cơn thịnh nộ Kinh hoàng', Tổng thống Trump đang đặt Mỹ lên trên hết, loại bỏ mối đe dọa đối với người dân của chúng ta và bảo vệ đất nước cũng như thế giới cho thế hệ mai sau".

Kể từ lần đầu tranh cử, ông Trump đã luôn phản đối các động thái can thiệp quân sự ở nước ngoài của các đời tổng thống Mỹ. Hồi năm 2016, ông gọi cuộc chiến Iraq là "sai lầm tai hại". Trong cuộc đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris năm 2024, ông tự gọi mình là "ứng viên của hòa bình" và khẳng định trong bài phát biểu chiến thắng đêm bầu cử rằng: "Tôi sẽ không khơi mào một cuộc chiến nào cả".

Tuần hành phản đối chiến dịch tập kích Iran ở New York, Mỹ, ngày 2/3. Ảnh: AFP

Stephen K. Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, cảnh báo bước xoay chuyển đang diễn ra với MAGA có thể trở thành vấn đề chính trị nghiêm trọng đối với Tổng thống. Bannon chỉ trích chiến dịch tại Iran sau khi một khách mời trong chương trình podcast của ông hồi cuối tuần qua nhận định cuộc xung đột có thể là "một cuộc chiến gian khổ".

"Nói thẳng ra, những thứ như vậy không thể được đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Đơn giản là không. Chúng ta sẽ đánh mất ủng hộ nếu làm như vậy", ông cho hay.

Whitney Phillips, giáo sư về chính sách thông tin tại Đại học Oregon, đánh giá Tổng thống đang thách thức lòng trung thành của những người ủng hộ ông khi quyết định hành động quân sự tại Iran.

"Ông Trump đã đẩy họ vào thế bí", bà nói. "Ông ấy không chỉ yêu cầu họ nhượng bộ đôi chút mà đang bắt họ phải thay đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ".

Walsh, người từ lâu đã thúc giục ông Trump thực hiện chính sách cứng rắn về nhập cư, người chuyển giới và các chính sách đa dạng sắc tộc, là một trong những thành viên có ảnh hưởng của MAGA kiên quyết không thay đổi lập trường.

Trong một bài đăng trên X hôm 2/3, Walsh chỉ trích những thông điệp bất nhất từ chính quyền Trump về lý do thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Iran. Bài đăng này sau đó đã được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phản hồi, liệt kê những gì mà cô gọi là "mục tiêu rõ ràng" trong chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump.

Một cuộc khẩu chiến trên mạng đã nổ ra liên quan đến phản ứng từ Walsh. Một số người dùng X suy đoán ông có thể bị nhà sáng lập Daily Wire Ben Shapiro sa thải. Shapiro đã mở đầu chương trình podcast của mình hôm 1/3 bằng cách ca ngợi chiến dịch hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Bất chấp những tranh cãi, Walsh vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch trên mạng chống lại quyết định của ông Trump và cả những người trong phong trào MAGA đứng về phía Tổng thống.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng hầu hết mọi người có sức ảnh hưởng thuộc phe bảo thủ trong giới này đều phản đối xung đột với Iran", Walsh viết.

Tín hiệu cảnh báo

Mặc dù Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng nhờ động lực ủng hộ mãnh liệt từ những tiếng nói bảo thủ hàng đầu trên mạng, giới chuyên gia truyền thông chính trị nhận định chỉ trong vòng vài ngày, chiến dịch tấn công Iran đã bắt đầu thử thách tầm ảnh hưởng của ông.

Người phụ nữ đi bộ trên một con đường ở thủ đô Tehran, Iran, sau các cuộc không kích từ Mỹ - Israel hôm 2/3. Ảnh: Reuters

Theo A.J. Bauer, giáo sư báo chí tại Đại học Alabama, làn sóng phản đối lan rộng một phần vì chính quyền đang gặp khó khăn trong việc đưa ra một thông điệp rõ ràng về Iran để phe cánh hữu có thể tập trung ủng hộ.

Điều này khiến những người có sức ảnh hưởng phe bảo thủ tự vạch ra hướng đi riêng dựa trên niềm tin cá nhân, lòng trung thành với ông Trump và đánh giá của họ về rủi ro rằng cuộc xung đột có thể không được lòng cử tri MAGA.

Một cuộc thăm dò nhanh do Washington Post thực hiện cuối tuần qua cho thấy 52% người Mỹ phản đối việc ông Trump ra lệnh không kích Iran, 39% ủng hộ, 9% còn lại không chắc chắn.

Sam Rosenfeld, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Colgate, cho hay lập trường chỉ trích từ những người có sức ảnh hưởng về vấn đề Iran cũng cho thấy vấn đề rộng lớn hơn đang nảy sinh đối với ông Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông hiện đứng ở mức thấp, chỉ 39% trước khi ông trình bày Thông điệp Liên bang vào tháng trước.

"Có một cảm giác ngày càng lớn rằng vai trò trung tâm của ông Trump đối với nền chính trị cánh hữu sẽ đi đến hồi kết trong một tương lai không xa", Rosenfeld bình luận. "Tất cả những điều đó đang góp phần làm lung lay quyền lực mang tính biểu tượng của Tổng thống đối với các luồng tư tưởng của phe cánh hữu".

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)