Chiến sĩ cảnh sát cứu nữ sinh trước đầu xe container

Đăk LăkThấy xe đầu kéo thả dốc tốc độ cao, có dấu hiệu mất kiểm soát; hạ sĩ Nguyễn Mai Thi chạy tới kéo nữ sinh, thoát nguy hiểm trong gang tấc.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC khu vực 19 (TP HCM) di chuyển ra Đăk Lăk hỗ trợ người dân vùng lũ hôm 25/11. Khi đến khu vực dốc Quýt trên quốc lộ 1, xã Xuân Thọ, đoàn dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo để chờ người địa phương dẫn đường vào khu vực sâu.

Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, 21 tuổi, được phân công đứng phía sau xe để quan sát, cảnh báo phương tiện từ xa. Lúc này, anh phát hiện xe đầu kéo đang thả dốc với tốc độ lớn, lạng qua nhiều xe máy, tài xế có dấu hiệu không làm chủ được tay lái.

Chiến sĩ cảnh sát HCM kéo nữ sinh tránh xe đầu kéo lao đến Khoảnh khắc chiến sĩ công an cứu nữ sinh lớp 12 tránh xe đầu kéo lao đến ở xã Xuân Thọ. Video: Người dân cung cấp

Phía trước, một nữ sinh chạy xe máy đúng hướng xe container lao đến nhưng không hay biết nguy hiểm. Thi lập tức lao ra khỏi vị trí đứng, kéo cô gái về phía dải phân cách. Chỉ 1-2 giây sau, chiếc container cán vào phần hông xe máy của nữ sinh.

"Cô bé không nhìn thấy xe từ phía sau nên tôi chỉ kịp chạy nhanh nhất có thể để kéo em vào trong", Thi kể.

Sau cú va chạm, container tiếp tục lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện và đè trúng trung tá Nguyễn Quanh Minh, chỉ huy tổ công tác. Xe đầu kéo chỉ dừng lại sau khi trượt thêm khoảng 100 m. Thi đưa nữ sinh vào lề đường trấn an, rồi cùng đồng đội đưa trung tá Minh đi cấp cứu.

Hạ sĩ Thi cho biết anh vào lực lượng cứu hỏa sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hai năm rèn luyện đã giúp anh hình thành phản xạ xử lý tình huống khẩn cấp. "Khi nhìn thấy nguy hiểm trước mắt, tôi chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh", anh nói.

Cảm động trước hành động cứu mạng, nữ sinh Thu Trâm đã viết thư cảm ơn gửi đơn vị. "Nếu không có anh Thi, em không biết giờ mình còn có mặt trên đời hay không", Trâm chia sẻ.

