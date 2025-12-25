Chiến lược trên thị trường vốn của MCH sau niêm yết









Ngày 25/12, cổ phiếu Masan Consumer (MCH) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Theo đó, hơn 1,06 tỷ cổ phiếu được đưa lên sàn giao dịch. MCH cho biết sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hành trình hơn hai thập niên phát triển của doanh nghiệp này nói riêng và ngành FMCG nói chung. Đại diện đơn vị cho biết, niêm yết HoSE mở ra bước tiến lớn trong việc mở rộng tiếp cận vốn quốc tế. Ngành FMCG được các quỹ đầu tư đánh giá cao vì nhu cầu ổn định, mô hình ít chu kỳ và khả năng dự báo tốt. Ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và phân tích Vietcap, đánh giá lên sàn HoSE giúp MCH trở thành "cổ phiếu hàng tiêu dùng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn này", đồng thời mở ra dư địa dòng tiền hoàn toàn mới. Ông lý giải: "Việc Masan Consumer lên sàn sẽ giúp cổ phiếu đón được những dòng vốn mà trước đây ở UpCOM không thể có". Sau khi chính thức niêm yết trên HoSE, Masan Consumer có nhiều khả năng sẽ được xem xét bổ sung vào các rổ chỉ số lớn, trước mắt là VN30, VN100 và xa hơn là các bộ chỉ số dành cho nhà đầu tư thụ động quy mô lớn như VanEck, Xtrackers, cũng như FTSE Emerging Markets. Từ đó, đơn vị có thể đón nhận dòng vốn ETF và các quỹ theo chỉ số - những nguồn vốn đóng vai trò ngày càng quan trọng với thị trường Việt Nam. Điều này giúp tăng thanh khoản, nâng định vị doanh nghiệp và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư toàn cầu.

Ban lãnh đạo MCH trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư.

"Hiện tại, MCH đã đáp ứng gần như đầy đủ tiêu chí về vốn hóa, free-float và room ngoại; yếu tố còn lại là thanh khoản, vốn có xu hướng cải thiện rõ rệt khi cổ phiếu chuyển sàn lên HoSE", ông Nam nhấn mạnh. Ở góc nhìn thương hiệu, lãnh đạo Masan Consumer cho biết, công ty nắm lợi thế về sự tin dùng và yêu mến của hàng chục triệu gia đình Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang đúc kết tinh thần này: "Niềm tự hào của chúng tôi là làm tốt cho cuộc sống hàng ngày của mỗi người và được 98% hộ gia đình Việt Nam tin dùng". Theo ông, đó không chỉ là tài sản vô hình mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp MCH giữ vị thế là một trong những đơn vị dẫn dắt thị trường trong dài hạn.

Một số dòng sản phẩm của Masan Consumer.

Ông gọi cổ phiếu MCH là "viên kim cương gia bảo" nhờ 5 giá trị: cổ tức cao và ổn định; năng lực tăng trưởng dài hạn; vị thế dẫn đầu các ngành hàng; hiệu quả tài chính và vận hành tinh gọn cùng năng lực xây dựng thương hiệu mạnh. Các yếu tố trên là nền tảng để MCH duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Bước vào giai đoạn hậu niêm yết, MCH định hình chiến lược tăng trưởng dựa trên 4 trụ cột: mở rộng quy mô, củng cố thương hiệu, nâng hiệu quả vận hành và khai thác triệt để sức mạnh công nghệ. Cách tiếp cận này thể hiện định hướng: tăng trưởng bằng năng lực tự thân, bền vững và gắn chặt với người tiêu dùng. Ông Phạm Đình Toại, Phó tổng giám đốc Masan Consumer cho biết: "Đây là hành trình mỗi ngày của chúng tôi: phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi chuẩn bị bước ra thế giới để phục vụ 8 tỷ người tiêu dùng".

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing Cấp cao Masan Consumer phân tích rằng, người tiêu dùng Việt Nam đã bước vào giai đoạn "ăn ngon - sống chất".

Về sản phẩm, chiến lược cao cấp hóa đóng vai trò trung tâm. Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing cấp cao Masan Consumer phân tích rằng, người tiêu dùng Việt Nam đã bước vào giai đoạn "ăn ngon - sống chất", sẵn sàng trả cho những sản phẩm giàu trải nghiệm, tốt cho sức khỏe và mang tính cá nhân hóa. MCH tận dụng xu hướng này để "Premiumize the Mass" (cao cấp hóa sản phẩm phổ thông), biến nước mắm từ sản phẩm hiện diện thường nhật trong bữa cơm trở thành tâm điểm trên bàn ăn như Chin-su 365 hay Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn, đưa Omachi vượt khỏi khái niệm mì ăn liền để trở thành "thực phẩm tiện lợi" định giá cao hơn. "Chúng tôi không bán một gói mì đắt rẻ mà bán giá trị trải nghiệm", bà Phượng nhấn mạnh. Cũng theo bà, điều này tạo bệ phóng cho dư địa tăng trưởng dài hạn vì việc nâng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm giúp biên lợi nhuận cải thiện và quy mô thị trường mở rộng.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm Masan Consumer.

Về vận hành và phân phối, chiến lược "Consumer Tech" trở thành động lực then chốt. Retail Supreme - mô hình phân phối ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực - đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống 3.500 nhân viên bán hàng thành lực lượng đại diện kinh doanh có khả năng chủ động phát triển thị trường. Mỗi cửa hàng được gắn mã QR riêng, kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm, cho phép đặt hàng, phản hồi và tham gia chương trình hội viên ngay lập tức. Ông Yuri Mishnik, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Masan mô tả cấu trúc vận hành này như "hệ thần kinh số", giúp mọi sản phẩm đều được theo dõi theo thời gian thực, từ sản xuất đến tay người tiêu dùng. AI phân tích điểm bán, tối ưu lộ trình, dự báo sức mua và gợi ý danh mục phù hợp theo khu vực, tạo ra mức độ hiệu quả mà mô hình phân phối truyền thống khó đạt được. Song song đó, sự liên kết giữa Masan Consumer và WinCommerce bổ sung lợi thế đáng kể khi thời gian đưa hàng ra thị trường rút ngắn từ 30 ngày xuống 15 ngày, đồng thời cho phép thử nghiệm sản phẩm mới quy mô lớn và sàng lọc chính xác hơn. Hệ thống hơn 500.000 điểm GT và 10.000 điểm MT tạo độ phủ sâu rộng, bảo đảm tính ổn định và tốc độ cho toàn chuỗi phân phối. Bà Lê Thị Nga, Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển cho biết, mỗi sản phẩm mới đều trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt và thử nghiệm thực tế trong hệ thống WinCommerce trước khi ra mắt toàn quốc, bảo đảm xác suất thành công cao hơn mặt bằng ngành.

Tấp nập góc Chin-su trong siêu thị Costco Mỹ.

Với tầm nhìn dài hạn, MCH đẩy mạnh chiến lược "Go Global". Doanh thu quốc tế tăng gần 30% trong 9 tháng, biên lợi nhuận giữ ở mức 30%, cho thấy nền tảng này có thể đóng góp 10-20% tổng doanh thu trong 5 năm tới. Chủ tịch Tập đoàn, ông Nguyễn Đăng Quang nói: "Chúng tôi sẽ mang ẩm thực và niềm tự hào Việt Nam ra thế giới. Làm chưa được thì làm lại và làm đúng ở nơi mình ngã". Thị trường quốc tế vì vậy vừa là kỳ vọng tăng trưởng, vừa minh chứng cho tham vọng thương hiệu Việt vươn tầm khu vực. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan tại sự kiện Roadshow MCH. Ở trụ cột tài chính, MCH định hướng duy trì kỷ luật nghiêm ngặt. Với biên lợi nhuận gộp 45-46% và lợi nhuận sau thuế trên 20%, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để tái đầu tư vào thương hiệu, công nghệ và phân phối. CFO Huỳnh Viết Thăng cho biết MCH luôn gắn "tăng trưởng doanh thu song hành tăng trưởng lợi nhuận", đồng thời sử dụng dữ liệu để ra quyết định và bảo vệ biên lợi nhuận bằng chính sách mua nguyên liệu dài hạn, kiểm soát rủi ro tỷ giá và lãi suất. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì dòng tiền mạnh, tỷ lệ ROIC 200% và khả năng trả cổ tức đều đặn cho cổ đông. Các chuyên gia nhận định việc niêm yết không chỉ đưa MCH vào nhóm vốn hóa lớn mà còn làm rõ hơn những lợi thế chiến lược tích lũy suốt hai thập niên: danh mục thương hiệu mạnh với mức độ thâm nhập 98% hộ gia đình, hệ sinh thái sản xuất - phân phối tích hợp và năng lực vận hành dựa trên dữ liệu. Bên cạnh đó, nền tảng tài chính vững chắc và khả năng sinh lời cao tạo niềm tin cho nhà đầu tư dài hạn, mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại và tiến sát mục tiêu tham gia VN30 trong thời gian tới.