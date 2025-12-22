Chiến lược tiếp thị 'địa phương hóa' giúp FPT đạt giải Vạn Xuân Awards

Lựa chọn tiếp cận từng địa phương, đầu tư hạ tầng Internet và hệ sinh thái số, FPT định vị công nghệ như nền tảng kết nối cộng đồng, nhận vinh danh tại Vạn Xuân Awards ngày 19/12.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành 34 tỉnh, thành mới. Thay đổi này mở rộng không gian phát triển kinh tế, đặt ra yêu cầu rõ nét hơn về hạ tầng kết nối, khả năng tiếp cận công nghệ và mức độ gắn kết giữa các vùng miền.

Trong bối cảnh đó, FPT lựa chọn chiến lược tiếp cận dựa trên bản địa hóa, coi từng địa phương là một điểm chạm trong hành trình mở rộng hạ tầng và dịch vụ số. Thay vì áp dụng thông điệp thống nhất trên toàn quốc, doanh nghiệp tập trung điều chỉnh nội dung, hình ảnh và cách truyền tải theo đặc trưng văn hóa, ngôn ngữ và niềm tự hào bản địa.

Chiến dịch "Một sắc cam - Ngàn dặm Việt" triển khai quy mô toàn quốc. Ảnh: FPT

Cách tiếp cận này được thể hiện qua chiến dịch truyền thông "Một sắc cam - Ngàn dặm Việt", triển khai tại 34 tỉnh, thành với hơn 2.500 điểm quảng cáo ngoài trời. Khoảng 200 câu slogan được thiết kế riêng cho từng địa phương, gắn với đặc trưng vùng miền, nhằm tạo cảm giác gần gũi và tăng mức độ nhận diện thương hiệu tại cơ sở. Những thông điệp như "Nghe nói Cà Mau xa lắm - Ở cuối cùng mà mạng vẫn căng" hay "Fansipan đỉnh nóc Đông Dương - Phim trên Play đỉnh bốn phương trầm trồ"".. tạo dấu ấn truyền thông, khơi dậy niềm tự hào bản địa của người Việt.

Chiến dịch gắn liền với sắc cam FPT và thông điệp bản địa hóa. Ảnh: FPT

Song song kênh ngoài trời, chiến dịch được mở rộng trên nền tảng số, ghi nhận hơn 11 triệu lượt tiếp cận và hơn 180.000 lượt tương tác.

Với chiến lược này, FPT được vinh danh tại hai giải thưởng marketing gồm Giải Nhất hạng mục "Quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời", giải "Thương hiệu Công nghệ sáng tạo" tại Vạn Xuân Awards và hạng mục "Tiếp thị Kinh doanh Xuất sắc - Bền vững" tại Vietnam Marketing Awards.

FPT được vinh danh giải nhất hạng mục "Quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời" tại Vạn Xuân Awards. Ảnh: FPT

Theo đại diện FPT, chiến lược thương hiệu này gắn liền với định hướng tăng trưởng dài hạn, phát triển kinh doanh song hành với phát triển bền vững. Công nghệ được giới thiệu như công cụ kết nối con người, văn hóa và đời sống số.

Song song với hoạt động xây dựng thương hiệu, FPT tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng Internet, tập trung vào các công nghệ truyền dẫn mới như Wi-Fi 7 và XGS-PON. Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng lớn cho học tập, làm việc từ xa và giải trí số, tại đô thị và ở các tỉnh, huyện - nơi mức độ tiếp cận hạ tầng vẫn còn chênh lệch.

Trên nền tảng kết nối đó, FPT Play được phát triển như một mảnh ghép trong hệ sinh thái số, cung cấp nội dung giải trí và thể thao bản quyền. Đáng chú ý, việc sở hữu bản quyền dài hạn Ngoại hạng Anh từ năm 2026 giúp FPT Play mang giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới đến gần hơn với người hâm mộ Việt thông qua trải nghiệm xem đa nền tảng, bình luận tiếng Việt.

FPT nâng cấp công nghệ với các chuẩn kết nối mới như WiFi 7, XGS-PON. Ảnh: FPT

Ở khía cạnh xã hội, FPT triển khai các chương trình như "Nối tri thức - Vững tương lai", đưa Internet tốc độ cao và thiết bị học tập đến các điểm trường vùng khó. Doanh nghiệp cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức an toàn số, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Những hoạt động này cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của doanh nghiệp hạ tầng công nghệ khi tham gia giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ quá trình số hóa.

