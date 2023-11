Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng WinCommerce của Masan

Tập đoàn Masan sẽ tập trung cải thiện mô hình cửa hàng, gia tăng tiện ích hội viên nhằm thu hút khách tiêu dùng cuối năm cho WinCommerce.

Trong quý III, doanh thu thuần của Masan đạt 20.155 tỷ đồng, trong đó 85% đến từ mảng kinh doanh tiêu dùng. WCM (WinCommerce) cho biết sẽ tập trung cải thiện mô hình cửa hàng và giảm tốc độ mở mới để đảm bảo khả năng sinh lời, đón đợt "giai đoạn vàng" cuối năm.

Ban lãnh đạo WCM chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ phân thành khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được tân trang lại theo mô hình WIN (All that you need - cửa hàng tổng hợp tiện lợi) mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở nông thôn. Hiện cửa hàng WIN đã hoàn thành 45% và WinMart+ Rural đạt 95% trong kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm của tập đoàn. Tính đến cuối tháng 10, WCM sở hữu 3.600 cửa hàng trên toàn quốc. Số lượng hội viên thương hiệu này đạt 7,2 triệu sau 10 tháng ra mắt.

Thiết kế cửa hàng WinMart+. Ảnh: Masan

Chuỗi cửa hàng cải tạo mang lại doanh thu tăng trưởng đúng kỳ vọng, mức tăng trưởng LFL YoY trong quý III của WIN là 4,8%. so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhóm siêu thị mini Like For Like (nhóm siêu thị mini mở trước năm 2022) của WCM chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý III (quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận sau thuế dương).

Đại diện doanh nghiệp đánh giá mức tăng trưởng này có được một phần nhờ thương hiệu mạnh, chiến lược giá tốt đồng hành cùng người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Đơn vị cũng xây dựng thành công chiến lược xã hội hóa rau sạch cho WinEco, ký kết dài hạn cùng các nhà cung cấp địa phương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản nội địa. Ngoài ra, Chiến lược phát triển nhãn hàng riêng cộng với nền tảng logistics từ Supa tốt của công ty mẹ cũng tạo tiềm lực cho sự tăng trưởng.

Masan cho biết đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng và kích thích chi tiêu, Masan dự kiến sẽ tích hợp Phúc Long và Lazada vào chương trình Hội viên WIN. Đến cuối tháng 10, số lượng cửa hàng WinCommerce đạt mốc 3.600 điểm.

Trước đó, thương hiệu cà phê cũng ghi nhận kết quả khả quan sau khi tái cấu trúc hàng trăm ki-ốt ở Winmart. Trong quý III, chuỗi trà và cà phê Phúc Long ghi nhận lợi nhuận cải thiện 33%. Mức này tăng nhẹ so với quý II và dần hồi phục so với năm 2022.

Khách hàng trải nghiệm Phúc Long. Ảnh: Masan

Đông lực tăng trưởng còn đến từ nguồn vốn đầu tư của Bain Capital. Cụ thể vào 2/10, Masan vừa công bố ký kết thỏa thuận với quỹ đầu tư này về việc nhận ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group. Mức đầu tư có thể nâng lên 500 triệu USD vào cuối năm nay cùng với sự tham gia của các nhà đầu tư khác.

Với trợ lực từ giao dịch với Bain Capital, tập đoàn Masan sẽ có nguồn vốn dồi dào thực hiện các chiến lược tăng trưởng. Đại diện tập đoàn cho biết, khoản đầu tư trong thời gian này giúp doanh nghiệp đón thời điểm vàng của thị trường tiêu dùng nội địa. Cùng với nền tảng tiêu dùng bán lẻ cốt lõi, đơn vị này đặt kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu doanh thu trong 2023 và đặt nhiều chiến lược phù hợp cho 2024.

Thái Anh