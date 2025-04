Giải thưởng “Ngân hàng Quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2024” do Global Banking and Finance Review (GBAF) trao tặng

Nam A Bank được tổ chức HR Asia trao tặng giải thưởng

“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Company To Work For In Asia 2024”, đây là năm thứ 4 liên tiếp Nam A Bank nhận giải thưởng này.