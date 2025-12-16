Chiến lược thu hút nhân tài trong kỷ nguyên số của OPES

Trước áp lực chuyển đổi số, OPES chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình vận hành và đầu tư cho đào tạo nhằm thu hút đội ngũ nhân sự "gen số", nâng cao năng suất hoạt động.

Theo Báo cáo ngành bảo hiểm 2025 của Ernst & Young (EY), ngành bảo hiểm đang đứng trước nhiều cơ hội đổi mới nhưng đồng thời cũng đối diện với áp lực tối ưu vận hành trong kỷ nguyên số. Nhu cầu đối với các giải pháp bảo hiểm cốt lõi vẫn hiện hữu, song các dịch vụ toàn diện, tích hợp công nghệ và dữ liệu đang tăng trưởng nhanh, kéo theo sự hình thành của những mô hình kinh doanh mới, điển hình là kinh doanh bảo hiểm số.

Khác với mô hình bảo hiểm truyền thống dựa nhiều vào mạng lưới đại lý và quy trình cố định, bảo hiểm số đòi hỏi tính linh hoạt cao và một thế hệ nhân sự đa năng, vừa am hiểu nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ và dữ liệu. Bài toán đặt ra không chỉ là tuyển dụng, mà còn phải xây dựng môi trường đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhóm nhân sự "gen số".

OPES đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành. Ảnh: OPES

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES lựa chọn ứng dụng công nghệ, từng bước định vị mình là doanh nghiệp bảo hiểm số tại Việt Nam. Song song với việc triển khai các nền tảng công nghệ, OPES tập trung xây dựng thương hiệu tuyển dụng, coi con người là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược nhân sự của OPES là giảm các tầng trung gian, tăng tốc độ và hiệu quả vận hành thông qua công nghệ. Doanh nghiệp định hình môi trường làm việc theo hướng công nghệ - tốc độ - hiện đại, với hệ sinh thái vận hành được "online hóa" từ hệ thống nghiệp vụ lõi (core insurance), quản trị văn bản e-office đến cổng thông tin nội bộ, giúp giảm thao tác thủ công và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Quy trình vận hành, xử lý hồ sơ, hợp đồng tại OPES được chuyển đổi số. Ảnh: OPES

Song hành với hạ tầng số là mô hình quản trị "phẳng". Tại OPES, rào cản phân cấp được thu hẹp, cho phép nhân sự làm việc trực tiếp với lãnh đạo, thúc đẩy đối thoại mở và đẩy nhanh quá trình ra quyết định. Sự kết hợp giữa công cụ số và cơ chế quản trị linh hoạt giúp bộ máy vận hành tinh gọn, tập trung tối ưu giá trị thời gian.

Đào tạo được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển nhân sự. OPES dành ngân sách đào tạo lên tới 15 triệu đồng mỗi năm cho nhân viên và 30 triệu đồng mỗi năm cho đội ngũ quản lý. Các chương trình được thiết kế theo chuẩn năng lực, gắn với khung năng lực lãnh đạo thế kỷ 21, nhằm trang bị kỹ năng và tư duy phù hợp với môi trường bảo hiểm số.

Doanh nghiệp định vị mình là điểm đến cho những nhân sự có chuyên môn cao, mang "DNA công nghệ", yêu thích tốc độ và đổi mới. Lộ trình phát triển nghề nghiệp được xây dựng theo hướng mở, đi kèm chính sách phúc lợi toàn diện, tạo động lực để nhân sự gắn bó lâu dài trong bối cảnh doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.

Nếu công nghệ được xem là "xương sống", thì con người và văn hóa là "linh hồn" của OPES. Nhờ mô hình vận hành tinh gọn và đội ngũ nhân sự làm việc theo tư duy dự án, doanh thu năm 2025 của OPES tăng gấp đôi so với năm trước, năng suất lao động cao gấp 10 lần mức trung bình của ngành bảo hiểm, với tốc độ tăng trưởng 420% trong vòng 5 năm.

Để duy trì sự gắn kết trong môi trường áp lực cao, OPES coi văn hóa doanh nghiệp là ưu tiên cốt lõi. Năm giá trị cốt lõi không chỉ dừng lại ở tuyên ngôn, mà được lan tỏa thông qua đội ngũ đại sứ văn hóa và chuỗi hoạt động nội bộ xuyên suốt năm, hướng tới cân bằng giữa kỷ cương, chính trực và sáng tạo, hiệu quả.

Đại diện OPES nhận giải "Top 50 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp vừa". Ảnh: OPES

Cách tiếp cận này giúp OPES ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng "Top 50 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp vừa" và "Top 5 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành bảo hiểm" do Anphabe công bố, dựa trên khảo sát hơn 650 doanh nghiệp và 78.000 người đi làm, sinh viên, với sự kiểm toán độc lập của Intage.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng trong và ngoài nước như "Nhà bảo hiểm số của năm", "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" tại Insurance Asia Awards 2025; "Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín", "Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" (PROFIT500), "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam" (FAST500) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (VNR500).

Sau gần 8 năm gia nhập thị trường, OPES đã đạt được những dấu ấn về tăng trưởng về doanh thu và quy mô, đồng thời định hình văn hóa số, ghi tên mình trong các bảng xếp hạng uy tín, sánh vai cùng nhiều ông lớn trong và ngoài ngành.

