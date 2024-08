Chiến lược tạo dấu ấn thương hiệu của Techcombank

Techcombank tạo nên màu sắc thương hiệu riêng bằng những hoạt động truyền cảm hứng, dẫn dắt lối sống khỏe, tinh thần "Vượt trội hơn mỗi ngày".

Trong buổi chia sẻ với chủ đề "Vượt trội hơn mỗi ngày để phát triển bền vững" được phát sóng trên VnExpress ngày 31/7, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc khối tiếp thị (CMO) Techcombank đã phân tích về chiến lược tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Theo bà Tú, Techcombank đã đầu tư nghiên cứu kỹ về đặc tính của người Việt với sự tự chủ và kiên cường vượt qua trở ngại để hướng đến những mục tiêu của mình. Đây là thông điệp mà ngân hàng mong muốn lan tỏa nhằm khuyến khích những người có tinh thần tự chủ và không ngần ngại chinh phục mọi thử thách.

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính để nâng tầm giá trị sống", Techcombank đã ghi dấu ấn thương hiệu với những câu chuyện truyền cảm hứng thông qua các giải chạy marathon. Hoạt động cùng cộng đồng hướng mục tiêu sống khỏe và nuôi dưỡng ý chí "Vượt trội hơn mỗi ngày".

"Tầm nhìn của Techcombank là tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần, giúp mọi người tự tin hơn và gắn kết nhiều hơn, truyền động lực vượt qua thử thách và không bỏ cuộc", bà Diễm Tú nhấn mạnh.

Ngoài các giải pháp tài chính được may đo theo từng chân dung, nhu cầu của khách hàng, sự thành công của các giải chạy này đã góp phần kiến tạo nên những nền tảng sống khỏe cho cộng đồng, giúp nhà băng chạm tới thông điệp "Vượt trội hơn mỗi ngày", dựa trên ba trụ cột "thành công - sống khỏe - phát triển bản thân".

Tinh thần thương hiệu này cũng được Techcombank lan tỏa từ nội bộ thông qua hợp tác vì mục tiêu chung, cùng quy tụ những con người cùng chí hướng, luôn mong muốn phá vỡ giới hạn để vượt trội.

Không chỉ tập trung vào những giá trị hiện tại, Techcombank còn chú trọng tái hiện và nâng tầm di sản văn hóa Việt Nam thông qua nhiều hoạt động và chương trình dành cho khách hàng, công chúng. Vị đại diện đưa ra dẫn chứng thêm về việc khai trương của hai tòa nhà trụ sở Techombank ở Hà Nội và TP HCM với thông điệp "Tương lai trên nền di sản".

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Techcombank hợp tác Foster+Partners ra mắt tòa nhà trụ sở Techcombank Quang Trung tại Hà Nội. Tòa tháp gây ấn tượng với dấu ấn "Tương lai vượt trội trên nền di sản", thể hiện qua mặt chính tòa nhà được thiết kế như ô cửa gỗ đan chéo trên nền tường vàng đậm chất phố cổ.

Còn tại TP HCM, tòa nhà hội sở Techcombank Lê Duẩn lựa chọn cách tiếp cận táo bạo hơn với hình ảnh hai tòa rubik xếp chồng lên nhau, gắn với biểu tượng về "Sự năng động, phát triển không ngừng" của thành phố.

Theo đại diện Techcombank, dù có những điểm khác biệt, nhưng cả hai trụ sở đều thiết kế không gian mở để mọi thành viên thuận tiện trao đổi, làm việc với tinh thần cởi mở, theo đúng DNA của Techcomer. Điều này cho thấy sự chăm chút đến từng điều kiện nhỏ nhất để nhân viên và khách hàng không chỉ hiểu mà còn cảm nhận giá trị khác biệt, độc nhất của Techcombank.

Chia sẻ thêm về sự khác biệt, bà Diễm Tú cho biết ngân hàng luôn xây dựng tầm nhìn dài hạn và chiến lược khác biệt, khó sao chép nhưng trung thành với phương châm "Khách hàng là trọng tâm", từ đó mang đến những giá trị và trải nghiệm tốt nhất, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Với sự đầu tư mạnh mẽ cho ba trụ cột chiến lược "Dữ liệu - Số hóa - Nhân tài", Techcombank tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến để thiết kế các giải pháp tài chính phù hợp dựa trên sự am hiểu khách hàng.

Nhờ chiến lược thương hiệu và các hoạt động truyền cảm hứng cho cộng đồng năm 2023, giá trị thương hiệu Techcombank tăng 47%, đạt 1,39 tỷ USD, trở thành ngân hàng tư nhân giá trị nhất Việt Nam, theo Brand Finance. Techcombank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất nhận hai giải thưởng hạng mục đổi mới sáng tạo lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị của Stevie Awards, châu Á - Thái Bình Dương hôm 17/4.

Trước đó không lâu, nhà băng giành loạt giải thưởng như "Ngân hàng Tốt nhất Thế giới 2024" do Tạp chí Forbes công bố và bà Thái Minh Diễm Tú cũng đã được xướng tên trong Top 50 "Nhà tiếp thị có ảnh hưởng và có mục đích nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024" do Tạp chí Campaign Asia vinh danh.

