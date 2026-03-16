Chiến lược tăng trưởng song hành trách nhiệm ESG của Imexpharm

Imexpharm kết hợp triển khai chiến lược kinh doanh với hoạt động trồng mai anh đào tại Đại hội Sales & Marketing 2026, nhằm lan tỏa thông điệp phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng.

Đại hội Sales & Marketing 2026 của Imexpharm diễn ra từ 12 đến 15/3. Trong khuôn khổ đại hội, ngày 12/3 tại Đà Lạt, công ty phối hợp Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Lâm Đồng (YBA Lâm Đồng) tham gia dự án "Ngàn cây Mai Anh Đào - vì một Đà Lạt mãi hồng" của thành phố. Trong đó, Imexpharm trồng mới 50 cây mai anh đào cao trên 3 m tại khu vực Hồ Xuân Hương và các vùng phụ cận, góp phần bổ sung mảng xanh cho thành phố hoa và lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Dự án còn bao gồm kế hoạch chăm sóc và bảo dưỡng tối thiểu 5 năm, nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao và sự phát triển bền vững của hệ thống cây xanh. Đặc biệt, toàn bộ cây trong dự án đều được gắn tọa độ GPS và mã định danh riêng, cho phép theo dõi trên bản đồ số, giúp người tham gia tài trợ và cộng đồng dễ dàng tra cứu vị trí từng cây với tính năng "Cây của tôi".

Ban Lãnh đạo và nhân viên Imexpharm trồng mai anh đào tại Đà Lạt vào ngày 12/3. Ảnh: Imexpharm

Theo đại diện doanh nghiệp, những sáng kiến xanh ngày càng cần thiết trong bối cảnh các thách thức về môi trường và sức khỏe cộng đồng đang gia tăng, từ ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu đến sự xuất hiện của nhiều bệnh lý mới. Với tầm nhìn kinh doanh song hành cùng trách nhiệm môi trường, gần năm thập kỷ qua, Imexpharm kiên định theo đuổi mô hình sản xuất xanh, sạch theo các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP và WHO-GMP, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ông Huỳnh Văn Nhung, Phó tổng giám đốc Imexpharm khối Chất lượng tại sự kiện Imexpharm trồng mai anh đào tại Đà Lạt. Ảnh: Imexpharm

Tại ba cụm nhà máy đạt chuẩn EU-GMP với 12 dây chuyền sản xuất EU-GMP, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến vận hành tiết kiệm năng lượng và xử lý chất thải hiệu quả, hướng tới mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là mang đến những viên thuốc chất lượng, mà còn là góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau. Mỗi cây xanh được trồng, mỗi nỗ lực hướng tới sản xuất sạch và bền vững đều là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm với con người, với cộng đồng và với tương lai".

Cũng tại Đại hội Sales & Marketing Imexpharm 2026, ban lãnh đạo công ty đã chia sẻ định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, Tổng giám đốc Imexpharm chia sẻ, năm 2025 khép lại với nhiều biến động mang tính bản lề. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kỷ luật và khả năng thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường.

Hơn 500 ban lãnh đạo và nhân viên Imexpharm trồng mai anh đào. Ảnh: Imexpharm

Năm 2025, doanh thu gộp của công ty đạt 2.914 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 2.441 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 10,7% so với cùng kỳ; biên EBITDA đạt 23,2%. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 ở mức hai chữ số, đồng thời đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tăng trưởng doanh thu thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu vận hành.

Imexpharm cũng nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực tiếp thị và bán hàng (S&M), lực lượng then chốt trong việc đưa sản phẩm và giá trị của công ty đến thị trường. Đội ngũ phát triển theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm (customer-centric) và ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường (data-driven), ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình tương tác đa kênh nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và hỗ trợ đưa các giải pháp điều trị chất lượng cao đến gần hơn với người bệnh.

Mỗi năm một lần, Đại hội S&M của Imexpharm còn là dịp để toàn thể đội ngũ nêu cao tinh thần tập thể, củng cố sự gắn kết thông qua các hoạt động teambuilding với các hoạt động như đi bộ đường dài, dâng hương hướng về cội nguồn, thả khinh khí cầu, các phiên đào tạo chuyên đề và các chương trình biểu diễn nghệ thuật nội bộ.

Thế Đan