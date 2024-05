Chiến lược tăng trưởng của Imexpharm

Công ty đặt mục tiêu doanh thu gộp tăng 24%, doanh thu thuần tăng 19% cùng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 12% năm 2024.

Xuất phát từ công ty dược phẩm cấp II tại tỉnh Đồng Tháp vào năm 1977, vượt qua nhiều khó khăn, Imexpharm đã có những bước chuyển mình quan trọng khi đầu tư nhà máy Nonbetalactam uống đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN của Việt Nam năm 1997. "Điều này đã tạo tiền đề để công ty liên tục đầu tư vào dây chuyền sản xuất, đảm bảo thuốc chất lượng cao", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Với mục tiêu hàng đầu là sản xuất thuốc đạt chất lượng cao, công ty đã đầu tư vào hệ thống quản lý chất lượng, dây chuyền sản xuất. Công ty cũng dồn nguồn lực, ưu tiên đưa tiêu chuẩn châu Âu thâm nhập vào Việt Nam. Cột mốc đánh dấu cho chiến lược này là vận hành nhà máy Cephalosporin (sản xuất thuốc uống và thuốc bột pha tiêm theo công nghệ châu Âu) tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư 113 tỷ đồng.

Nhân viên làm việc tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Song song, công ty xây dựng nhà máy Penicillin sản xuất thuốc tiêm với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn "chất lượng hàng đầu - tiêu chuẩn châu Âu" của Imexpharm vào năm 2011. Tiếp nối thành công, năm 2016 doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư vào cụm nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (IMP3) đưa Imexpharm trở thành công ty dược có cùng lúc 3 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP.

Hiện Imexpharm là một trong những doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP nhất Việt Nam (với ba cụm nhà máy EU GMP và 11 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP). Trong đó, cụm nhà máy IMP1 đóng góp cao nhất vào tổng doanh thu ở mức 50%, trong khi nhà máy IMP3 đóng góp 32% vào tổng doanh thu nhờ sản xuất các loại thuốc tiêm giá trị cao. Ngoài ra, IMP4 trong năm hoạt động đầu tiên đã đóng góp 80 tỷ đồng vào tổng doanh thu.

Nhờ đầu tư sớm vào công nghệ sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, Imexpharm đang dẫn đầu thị phần về thuốc kháng sinh tại Việt Nam. Công ty hiện có hơn 333 sản phẩm được cấp phép thương mại tại Việt Nam. Năm 2023, công ty đăng ký thêm 11 số đăng ký cho 6 sản phẩm tại châu Âu, bao gồm các sản phẩm phức tạp như Ampicillin/Sulbactam, nâng tổng số giấy phép lưu hành tại châu Âu lên 27 cho 11 loại sản phẩm.

Với sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn châu Âu, Imexpharm đã xuất khẩu thành công sang thị trường mới như Mông Cổ, và đã ký kết hợp đồng xuất khẩu vào các thị trường: Singapore, Malaysia, Philippines, Hongkong... Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, gia tăng đóng góp của các loại thuốc ho lên tới 10% tổng doanh thu. Nhận thấy tiềm năng của phân khúc vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Imexpharm đã đầu tư vào nhà máy để sản xuất các sản phẩm này.

Chưa dừng lại, Imexpharm cũng là đơn vị dẫn đầu thị trường trên kênh ETC (kênh bệnh viện) đang phát triển nhanh chóng với doanh số bán hàng gấp 1,8 lần so với doanh nghiệp đứng thứ hai trong nước. Tăng trưởng doanh thu ETC giai đoạn 2019-2023 bình quân đạt 20, theo IQVIA. Đối với kênh OTC (kênh nhà thuốc), việc tích cực gia tăng bao phủ mạng lưới đã giúp công ty tăng mạnh số lượng nhà thuốc và phòng khám đối tác, đặc biệt là ở thị trường phía bắc.

Về kết quả kinh doanh, Imexpharm luôn duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định qua nhiều năm. Đà tăng trưởng của cả doanh thu gộp và EBITDA đều vượt xa mức tăng của thị trường chung dù kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

Mới đây, Imexpharm nhận giải thưởng doanh nghiệp sản xuất thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ hai. Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào - Tổng giám đốc Imexpharm cho biết, đây là minh chứng cho nỗ lực của công ty trong việc liên tục đầu tư cho chất lượng nhà máy và sản phẩm gần nửa thế kỷ qua. "Giaỉ thưởng góp phần khẳng định vị thế của Imexpharm trong chất lượng sản phẩm và vai trò của công ty trong việc cung ứng thuốc tốt, hiệu quả, giá hợp lý đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và điều trị của người dân cùng các cơ sở y tế trong nước", vị tổng giám đốc nói thêm.

Ông Huỳnh Văn Nhung - Phó tổng giám đốc khối Chất lượng đại diện Imexpharm nhận giải thưởng Ngôi sao Thuốc Việt. Ảnh: Imexpharm

Theo IQVIA, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự quan tâm của Chính phủ đối với ngành y tế ngày càng tăng giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mức độ chi tiêu và tăng trưởng ngành dược cao nhất trong khu vực với CAGR 2022-2027 dự báo 10,3%. Với mô hình bệnh tật tại Việt Nam, kháng sinh (J01) vẫn là nhóm thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất (12%) trong tổng giá trị thị trường ngành dược và dự kiến vẫn tiếp tục tăng trưởng kép giai đoạn 2022-2027 dự báo 9,2%. Theo đó ngành dược dự báo tăng trưởng ở mức 8,4% trong 2024. Doanh thu kênh ETC tại các bệnh viện công dự kiến trở về mức bình thường (dự báo 9,4% trong năm 2024) do kênh này đã được phục hồi trong năm 2023. Kênh OTC dự kiến tăng trưởng chậm lại khi nguồn ngân sách chăm sóc y tế sẽ tiết giảm trong tình hình hiện nay.

Trước những dự báo của ngành, Imexpharm đặt mục tiêu năm 2024 tăng doanh thu gộp tăng 24% và doanh thu thuần tăng 19% cùng với dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 12%. Chia sẻ về động lực tăng trưởng trong thời gian tới, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Imexpharm mới đây, Tổng giám đốc điều hành Trần Thị Đào cho biết, 2022-2023 là giai đoạn mà Imexpharm "đơm hoa kết trái" đối với các nhà máy EU-GMP, đây là tiền đề cho năm 2024 và là tầm nhìn cho những năm tới. Do vậy, công ty quyết tâm để đạt doanh số khai thác 100%. Ngoài ra, năm 2024 Imexpharm sẽ tăng cường mở rộng khu vực miền Bắc để góp phần vào việc tăng trưởng 12% như kế hoạch.

Về dài hạn, công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm mới có nhu cầu cao, phức tạp và khó sản xuất. Bên cạnh đó, với các thách thức sức khỏe hiện nay đang thúc đẩy nhu cầu đối với các nhóm thuốc điều trị các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tim mạch và tiểu đường. Các nhóm sản phẩm này được dự báo sẽ chứng kiến mức tăng trưởng hàng năm từ 11,6% đến 13,2% đến 2027. Với tầm nhìn này, Imexpharm dự kiến xây dựng nhà máy IMP5 mới tại Khu Công nghiệp Quảng Khánh, Đồng Tháp và hoàn thành, đi vào hoạt động vào năm 2026-2027. Dòng sản phẩm mới bao gồm các thuốc điều trị tim mạch, tiểu đường, tai mũi họng, thuốc ho và tiêu hóa nhằm phục vụ thị trường trong nước và hướng đến cơ hội xuất khẩu.

Tầm nhìn chiến lược của Imexpharm trong thời gian tới. Ảnh: Imexpharm

"Những chiến lược này đặt nền móng cho tầm nhìn đến năm 2030 của công ty, với kỳ vọng doanh thu đạt mốc nửa tỷ USD, là bước tiến trong việc củng cố vị thế của Imexpharm trên thị trường toàn cầu và đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp điều trị chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực", đại diện lãnh đạo Imexpharm cho hay.

Thế Đan