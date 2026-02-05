Chiến lược tái định vị thương hiệu của Petrolimex

Trong hơn 70 năm, Petrolimex liên tục cập nhật định vị thương hiệu nhằm phù hợp bối cảnh phát triển, đồng thời giữ tính kế thừa các giá trị cốt lõi.

Ngày 3/2, đơn vị công bố định vị thương hiệu cùng logo mới sau, trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh từ chuyển dịch xanh, chuyển đổi số và thay đổi hành vi tiêu dùng. Theo tập đoàn, tái định vị thương hiệu như bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa tầm nhìn, mô hình vận hành và cách thức kết nối với khách hàng, xã hội.

Ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn phát biểu về bối cảnh thay đổi định vị. Ảnh: Petrolimex

Nhìn lại hành trình 70 năm, mỗi cột mốc điều chỉnh thương hiệu đều diễn ra song hành với quá trình phát triển của doanh nghiệp và sự vận động của nền kinh tế. Từ khi thành lập năm 1956, thương hiệu Petrolimex gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Đến năm 1991, biểu trưng chữ "P" lần đầu được giới thiệu, đánh dấu bước chuyển trong việc chuẩn hóa nhận diện khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động và từng bước tiếp cận cơ chế thị trường. Giai đoạn năm 2012, hệ thống nhận diện tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hơn, giữ lại các yếu tố cốt lõi nhưng được hiệu chỉnh để phù hợp với giai đoạn hội nhập và yêu cầu quản trị hiện đại.

Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban chỉ đạo dự án, phát biểu về ba giá trị nền tảng đứng sau bộ nhận diện mới. Ảnh: Petrolimex

Ở lần tái định vị thứ tư, đơn vị không chỉ điều chỉnh hình ảnh, mà đồng thời thực hiện quá trình rà soát và làm rõ lại định hướng phát triển dài hạn. Hệ thống nhận diện mới được xây dựng để phản ánh cấu trúc hiện đại trong phương thức vận hành, linh hoạt hơn trong tiếp cận thị trường, nhưng vẫn kế thừa nền tảng giá trị đã hình thành qua nhiều thập niên.

Ông Phạm Văn Thanh, Hội đồng quản trị tại sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Petrolimex

Cụ thể, chiến lược tái định vị được đặt trên ba giá trị cốt lõi gồm "di sản - tận tâm - tiên phong". Ba giá trị này được kết nối bởi triết lý "Hợp lực", nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp. Theo định hướng này, Petrolimex hướng tới sự thống nhất trong tư duy, hành động và chuẩn mực vận hành trên toàn hệ thống, từ trụ sở điều hành đến mạng lưới phân phối trên cả nước.

Trên nền tảng chiến lược đó, hệ thống nhận diện mới được thiết kế như công cụ truyền tải định vị phát triển. Logo và ngôn ngữ thị giác kế thừa biểu trưng chữ "P" quen thuộc, đồng thời được tái cấu trúc theo hướng hiện đại, linh hoạt hơn, phù hợp với môi trường số và yêu cầu ứng dụng đa dạng. Màu sắc chủ đạo được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa yếu tố công nghệ, cảm xúc và tính bền vững dài hạn.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của tập đoàn. Ảnh: Petrolimex

Petrolimex cho biết, việc triển khai hệ thống nhận diện mới sẽ được thực hiện đồng bộ theo lộ trình thống nhất, gắn với quá trình chuẩn hóa vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới việc củng cố năng lực cạnh tranh, đồng thời khẳng định vai trò doanh nghiệp năng lượng đầu ngành trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh ngành năng lượng tiếp tục chuyển biến nhanh, chiến lược tái định vị thương hiệu được Petrolimex xác định là bước chuẩn bị cần thiết để doanh nghiệp vừa giữ vững bản sắc, sẵn sàng thích ứng và đóng góp bền vững cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội.

Hoàng Đan