Chiến lược R&D giúp PVCFC mở rộng thị trường

PVCFC đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng cách đầu tư phòng thí nghiệm, mở rộng sản phẩm Urea - NPK, gắn tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh, việc duy trì tăng trưởng dài hạn không chỉ dựa vào tối ưu vận hành mà còn cần đầu tư cho năng lực lõi. Vì vậy nhiều năm qua Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đưa nghiên cứu và phát triển (R&D) trở thành trụ cột chiến lược xuyên suốt.

Phối cảnh dự án Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Thạnh Hóa. Ảnh: PVCFC

Trung tâm nghiên cứu - phát triển của PVCFC được đánh giá cao bởi gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của nông dân. Nhờ định hướng trên, công ty đã cho ra đời nhiều sản phẩm như: đạm Cà Mau, N46.Plus, Urea BiO, NPK Cà Mau và các dòng chuyên dùng, góp phần mở rộng thị phần trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều sản phẩm đạt các chứng chỉ chất lượng toàn cầu, giúp PVCFC xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với tiêu chuẩn cao, hiệu quả thực tiễn.

Về nhân sự, tại trung tâm công ty có đội ngũ hơn 40 cán bộ nghiên cứu với trình độ chuyên môn cao và nhiệt huyết, liên tục phát triển sản phẩm mới. Đội ngũ nhân sự làm việc với tinh thần "Đam mê - sáng tạo - cống hiến" cho sự phát triển của công ty và ngành nông nghiệp.

PVCFC đầu tư trang thiết bị, hình thành hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu về phân tích đất, cây trồng, vi sinh, hóa lý, hóa sinh và pilot sản xuất thử nghiệm. Đơn vị cũng có hệ thống trạm trại thực nghiệm phân bón trải rộng khắp các tỉnh như: Cà Mau, Cần Thơ, TP HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng. Các trạm trại này giúp việc đánh giá các sản phẩm được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản, nhanh chóng với các tiêu chuẩn quy trình nghiêm ngặt từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô đồng ruộng, kiểm soát chất lượng sản phẩm mới.

Theo đại diện doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu - phát triển góp phần gia tăng độ tin cậy, giúp sản phẩm mới luôn được sự tin tưởng từ người nông dân.

Đội ngũ nghiên cứu thuộc lĩnh vực R&D, một trong những mảng chiến lược được công ty ưu tiên đầu tư. Ảnh: PVCFC

Chiến lược đầu tư liên tục

Khác với doanh nghiệp chỉ đẩy mạnh R&D khi cần sản phẩm mới, PVCFC lựa chọn hướng đi bền vững: đầu tư liên tục, chuyên sâu và bài bản cho hoạt động nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu - phát triển của đơn vị được đầu tư mạnh về nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu thực tiễn, chuyên sâu.

Để định hướng hoạt động R&D bài bản, theo chiến lược phát triển của PVCFC, hội đồng quản trị công ty đã ban hành chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2021-2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả sử dụng cho các dòng Urea và NPK, tạo sản phẩm chuyên biệt "chỉ có ở Phân bón Cà Mau" với chất lượng và hiệu quả nổi trội.

Doanh nghiệp cũng chủ động hợp tác các viện, trường, đơn vị nghiên cứu nông nghiệp lớn để nâng cao năng lực thử nghiệm, từ đó rút ngắn chu trình R&D - thử nghiệm - thương mại hóa sản phẩm. Đến nay đơn vị duy trì mối quan hệ hợp tác với gần 20 viện - trường, đối tác trong nước và 6 đối tác nước ngoài.

Các mối quan hệ hợp tác này góp phần quan trọng trong việc định hướng nghiên cứu, ứng dụng phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường.

Theo giới phân tích, ngành phân bón vốn chịu ảnh hưởng từ biến động giá cả nguyên liệu và thời tiết, việc làm chủ công nghệ và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường là yếu tố sống còn.

Lãnh đạo công ty đánh giá, PVCFC đang có lợi thế cao, đã và đang khẳng định năng lực này. Bên cạnh đó, việc mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng được đơn vị quan tâm và triển khai bài bản, chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo tính "Tiên phong với tiêu chí nhanh hơn - bền vững hơn ".

Thí nghiệm công nghệ mới trên cây trồng của đơn vị. Ảnh: PVCFC

PVCFC đã bắt đầu nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và chế biến nông sản xuất khẩu. Doanh nghiệp hướng tới tham gia vào chuỗi giá trị khép kín của ngành nông nghiệp, từ khâu chọn tạo giống cây trồng, hình thành vùng trồng, thu hái, sơ chế và bảo quản, đến phân phối nội địa hoặc xuất khẩu. PVCFC tiếp tục phân phối nông sản tại thị trường nội địa hoặc xuất khẩu, đồng thời phát triển logistics và chế biến thực phẩm, đồ uống. Doanh nghiệp còn nghiên cứu chế biến sâu để phục vụ dược liệu và mỹ phẩm.

Hướng đi này mở ra tiềm năng tăng trưởng mới và tạo động lực để PVCFC mở rộng quy mô trong tương lai.

R&D gắn với ESG

Hoạt động nghiên cứu tại PVCFC cũng gắn chặt với tiêu chí môi trường - xã hội - quản trị (ESG). Các dòng sản phẩm mới ưu tiên thân thiện môi trường giúp cải thiện độ màu mỡ của đất, tiết kiệm nước, giảm phát thải.

PVCFC đặt mục tiêu nghiên cứu để đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, cộng đồng, người nông dân và nền nông nghiệp xanh, bền vững. Công tác R&D tập trung vào việc giúp nông dân giảm lượng phân bón, tăng năng suất với sản phẩm N.46Plus.

Ngoài ra, PVCFC nghiên cứu các giải pháp cải tạo đất, tạo hệ vi sinh, giúp cây trồng tăng khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt. Một số sản phẩm tiêu biểu là Ure BiO và các chế phẩm vi sinh.

Thông qua nghiên cứu và đánh giá, doanh nghiệp xây dựng bộ giải pháp dinh dưỡng và canh tác cho từng loại cây trồng. Những giải pháp này giúp tối ưu chi phí, giảm phân bón, hạn chế tác động xấu đến đất và nguồn nước.

Theo lãnh đạo PVCFC, việc gắn kết chiến lược R&D với phát triển bền vững giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về thị trường xuất khẩu, tạo dư địa tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu "nông nghiệp xanh - nông nghiệp bền vững".

Chu kỳ tăng trưởng mới

Sau giai đoạn tăng tốc nhờ sản phẩm chủ lực và chuyển đổi số trong quản trị, PVCFC tiếp tục mở rộng tiềm năng bằng trụ cột R&D. Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh tại ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 tại Malaysia, ghi nhận ở nhóm quản trị tốt với tiêu chí minh bạch, trách nhiệm xã hội và thực hành ESG.

Theo các chuyên gia, khi yếu tố ESG ngày càng được ưu tiên trong đánh giá doanh nghiệp, những đơn vị có chiến lược R&D bền vững như PVCFC sẽ hưởng lợi trong làn sóng đầu tư sắp tới.

Theo lãnh đạo PVCFC, công ty chú trọng lắng nghe phản hồi từ thị trường, khách hàng, đối tác và người nông dân để định hướng hoạt động nghiên cứu và đổi mới. Doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và củng cố sự gắn bó của khách hàng.

Chiến lược phát triển của PVCFC dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, khách hàng và môi trường, gắn với mục tiêu nông nghiệp xanh và bền vững. Với định hướng đó, công ty tiếp tục nỗ lực khẳng định vị thế trong ngành phân bón, đồng thời từng bước mở rộng sự hiện diện, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoàng Đan