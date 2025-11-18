Chiến lược quảng cáo theo dữ liệu vị trí của Chicilon Digital Media

Chicilon Digital Media giới thiệu chiến lược quảng cáo theo dữ liệu vị trí, kết hợp livestream và KOL - KOC, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng, tối ưu chi phí, tăng hiệu quả thương mại.

Thông tin nêu tại sự kiện "KOC Camp 2025 x Access The Future: Growth Engine for 2026" (KOC Camp 2025 x Access The Future: Động lực tăng trưởng cho năm 2026), do Accesstrade Việt Nam tổ chức ngày 12/11, tại TP HCM. Chương trình quy tụ hàng nghìn Publisher - KOC - KOL, doanh nghiệp và diễn giả trong lĩnh vực thương mại số. Sự kiện kết hợp hội thảo chiến lược và trại huấn luyện KOC, mang đến cái nhìn toàn diện về xu hướng phát triển ngành Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết), đồng thời mở ra cơ hội kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp cùng các nhà sáng tạo nội dung.

Trong khuôn khổ tọa đàm Access The Future (Tiếp cận tương lai), đại diện Chicilon Digital Media góp mặt với vai trò diễn giả khách mời. Ông Lê Viết Hải Sơn, CEO Chicilon Digital Media trình bày chủ đề Location-based Marketing (Tiếp thị dựa trên vị trí). Mô hình này nếu kết hợp Livestream và KOC sẽ mở ra hướng đi mới, giúp doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu thành hành động, tối ưu hiệu quả thương mại trong kỷ nguyên số.

Ông Lê Viết Hải Sơn là diễn giả khách mời tại sự kiện. Ảnh: Chicilon Digital Media

Ông Sơn cho rằng, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn mắc sai lầm khi phân định giữa mục tiêu ngắn hạn với dài hạn, cũng như việc tách biệt branding (xây dựng thương hiệu) và performance (hiệu suất) như hai mảng đối lập. Theo ông, doanh nghiệp cần tích hợp cả hai theo hướng "Brandformance", trong đó chất lượng sản phẩm thành yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh đó, Location-based Marketing nổi lên như giải pháp giúp doanh nghiệp vừa xây dựng thương hiệu, vừa thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Chiến lược này giúp cá nhân hóa nội dung quảng cáo dựa trên vị trí thực tế của người tiêu dùng, khai thác dữ liệu từ GPS, Wi-Fi, 4G hay NFC. Điểm khác biệt nằm ở khả năng nhắm chọn chính xác trong bán kính hẹp, thậm chí chỉ 30 mét quanh điểm đặt thiết bị quảng cáo, đồng thời thay đổi nội dung theo thời gian thực.

Nhờ đó, thương hiệu có thể tiếp cận khách hàng đúng ngữ cảnh: từ thời tiết, khung giờ vàng của dân văn phòng, cư dân chung cư, cho đến những xu hướng xã hội đang diễn ra ngay lúc đó. Chiến lược biến dữ liệu vị trí thành công cụ tăng trưởng mạnh giúp doanh nghiệp thu hút sự chú ý, tiến đến rút ngắn quá trình ra quyết định của người tiêu dùng, tạo ra hành động mua hàng cụ thể.

Ông Lê Viết Hải Sơn trình bày chủ đề Location-based Marketing (Tiếp thị dựa trên vị trí). Ảnh: Chicilon Digital Media

Ông Sơn cũng nhấn mạnh rằng Tiếp thị dựa trên vị trí chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được tích hợp với Social Commerce (Thương mại xã hội) và KOC. Quảng cáo ngoài trời có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình thương mại số: thu hút sự chú ý tại điểm chạm offline, dẫn khách hàng vào phiên livestream, kích hoạt KOC tạo nội dung thực tế tại địa bàn, rồi cuối cùng đưa họ đến gian hàng thương mại điện tử để hoàn tất giao dịch.

Toàn bộ quá trình này được hỗ trợ bởi chatbot và các công cụ số, giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả xuyên kênh và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Cách tiếp cận biến dữ liệu thành chuỗi chuyển đổi hoàn chỉnh: từ nhận biết, đến cân nhắc, rồi quyết định mua hàng. Tất cả gắn liền ngữ cảnh thực tế của người tiêu dùng, điều mà giải pháp quảng cáo dựa trên dữ liệu vị trí chiếm được lợi thế.

Chicilon Digital Media đồng hành Accesstrade Việt Nam với tư cách nhà tài trợ kim cương. Ảnh: Chicilon Digital Media

Khách tham dự sự kiện đánh giá, phần thuyết trình của ông Lê Viết Hải Sơn tại sự kiện mang đến góc nhìn chiến lược và giải pháp ứng dụng thực tiễn, mở ra triển vọng mới cho doanh nghiệp trong năm 2026. Những chia sẻ là định hướng cho cộng đồng marketing, phản ánh những nỗ lực doanh nghiệp đang khai phá: tận dụng dữ liệu vị trí để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, kết nối liền mạch giữa offline và online, xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững.

Trên thực tế, trong tháng 8, Chicilon Digital Media đã hoàn tất đăng ký viễn thông, chính thức được cấp phép 4G cho hệ thống quảng cáo. Sự kiện là thế mạnh lớn cho công ty phát triển nguồn dữ liệu vị trí đầy tiềm năng. Trong bối cảnh ngành quảng cáo bước vào giai đoạn số hóa và đo lường thông minh, khả năng khai thác Location-based Marketing sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với các thế mạnh về kết nối 4G, AI Tracking và tương tác NFC, đơn vị kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Sau gần 20 năm hoạt động, doanh nghiệp duy trì cam kết: giúp thương hiệu được nhìn thấy, được ghi nhớ và được lựa chọn trong thị trường số.

(Nguồn: Chicilon Digital Media)