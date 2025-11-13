Chiến lược phát triển qua 33 năm của Nam Long

Theo đuổi chiến lược phát triển đô thị tích hợp, Nam Long duy trì tăng trưởng bền vững sau hơn ba thập kỷ, mở rộng dấu ấn qua các dự án ở nhiều địa phương.

Thành lập từ năm 1992, Nam Long theo đuổi tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực, xây dựng các đại đô thị quy mô lớn như Waterpoint (355 ha, Bến Lức, Tây Ninh), Izumi City (170 ha, Đồng Nai), Mizuki Park (26 ha, TP.HCM) và Nam Long II Central Lake (43,8 ha, Cần Thơ).

Phối cảnh dự án Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Theo đại diện doanh nghiệp, trọng tâm phát triển của Nam Long dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: quy hoạch đồng bộ, pháp lý chuẩn chỉnh và tiện ích toàn diện. Từ đó, doanh nghiệp vừa xây dựng dự án, còn hình thành cộng đồng cư dân văn minh, góp phần nâng cao giá trị bền vững cho mỗi khu đô thị. Triết lý "giá trị thật - pháp lý thật - sản phẩm thật" được xem là nền tảng giúp Nam Long duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Chiến lược này cũng thể hiện rõ qua cách doanh nghiệp quản trị vốn và rủi ro. Nam Long nằm trong số ít chủ đầu tư duy trì lượng tiền mặt lớn, với gần 3.900 tỷ đồng tính đến quý III/2025, bảo đảm khả năng tự chủ tài chính và thực thi định hướng "an toàn - thực chất - dài hạn".

Sau ba thập kỷ, Nam Long không chỉ mở rộng quy mô mà còn định hình triết lý phát triển gắn liền với giá trị xã hội - coi đô thị là không gian sống bền vững chứ không đơn thuần là sản phẩm thương mại.

Dòng sản phẩm shophouse xây sẵn tại khu đô thị Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.941 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng 354 tỷ đồng, tăng 23 lần. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 40%. Tổng tài sản đạt 28.400 tỷ đồng, phản ánh sức khỏe tài chính ổn định và năng lực quản trị hiệu quả. Doanh nghiệp cũng đang triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, đồng thời được Vietnam Report xếp hạng Top 2 chủ đầu tư uy tín Việt Nam 2025.

Trong quý IV, Nam Long dự kiến tiếp tục tăng trưởng nhờ lợi nhuận từ chuyển nhượng 15% dự án Izumi City và doanh số bàn giao từ các khu đô thị trọng điểm như Nam Long II Central Lake và Akari City.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) là một trong những dự án chiến lược, minh chứng cho mô hình đô thị tích hợp mà tập đoàn theo đuổi. Dự án quy mô 43,8 ha, nằm tại trung tâm phường Cái Răng, cách khu hành chính mới của TP Cần Thơ khoảng 6 km. Dự án kết nối trực tiếp các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ và Nam Sông Hậu. Vị trí này được xem là "lõi phát triển" của thành phố sau khi hợp nhất địa giới Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng.

Tiện ích thể thao tại Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Nam Long II Central Lake đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng vào doanh số toàn tập đoàn, thể hiện vai trò trụ cột tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công và hoàn thiện nhiều hạng mục tiện ích, thu hút lượng lớn khách hàng đến tham quan và tìm hiểu sản phẩm, đặc biệt ở dòng shophouse xây dựng sẵn và đất nền có sẵn sổ đỏ.

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Nam Long triển khai chương trình ưu đãi tri ân khách hàng tại dự án Nam Long II Central Lake với mức chiết khấu cộng thêm 3,3%. Ưu đãi là hoạt động thể hiện sự tri ân với khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển.

Với định hướng kiến tạo đô thị gắn kết giữa giá trị sống, đầu tư và cộng đồng, Nam Long II Central Lake được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển của Nam Long tại miền Tây.

Hoàng Đan