Chiến lược phát triển nhà ở vừa túi tiền của Nam Long ADC

Thương hiệu EHome do Nam Long ADC phát triển suốt hai thập kỷ hướng đến mục tiêu xây dựng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, góp phần giảm gánh nặng cho người mua nhà.

Nửa đầu năm, giá nhà tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương, theo báo cáo mới nhất của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS). Ở phân khúc chung cư, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán với trung bình 76 triệu đồng một m2. Theo sau là TP Đà Nẵng và TP HCM với giá bán trung bình căn hộ lần lượt đạt 66,4 và 77 triệu đồng mỗi m2.

Thấu hiểu gánh nặng tài chính khi mua nhà và mong muốn an cư lập nghiệp của người trẻ, Nam Long ADC phát triển loạt dự án mang thương hiệu EHome - nhà ở vừa túi tiền. Sau 5 dự án EHome với hơn 8.500 căn hộ, mới đây, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu dự án thứ 6 mang tên An Zen Residences cung cấp 887 căn hộ EHome mới tại Hải Phòng.

"Nhiều người trẻ bế tắc khi tiền tiết kiệm không đuổi kịp giá nhà dù nỗ lực làm việc chăm chỉ và tích góp. Đó là lý do chúng tôi phát triển dòng sản phẩm căn hộ EHome", ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC cho biết.

Ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC. Ảnh: Nam Long ADC

EHome được phát triển dựa trên các tiêu chí 3E: kinh tế - Economy, hiệu quả - Efficiency và sinh thái - Ecology. Ở cấp độ dự án, doanh nghiệp nỗ lực tiêu chuẩn hóa thiết kế, kiểm soát chi phí và hoàn thiện chuỗi cung ứng... tạo ra các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Với An Zen Residences, trên quỹ đất gần 1,5 ha, chủ đầu tư xây dựng tòa căn hộ tích hợp 5 thang máy mỗi tòa cùng 14 tiện ích hiện đại. Dự án đã hoàn thiện thi công móng, điều kiện hạ tầng và đang chuẩn bị cho thủ tục pháp lý bàn giao. Đại diện Nam Long ADC cho biết, thông thường, các dự án EHome chỉ mất khoảng một năm để cấp sổ cho cư dân.

Phối cảnh dự án An Zen Residences tại Hải Phòng. Ảnh: Nam Long ADC

Doanh nghiệp cũng đang đồng hành cùng nhiều ngân hàng như OCB, VCB, ACB, BIDV và Vietinbank để thiết kế giải pháp tài chính cho khách hàng.

Theo ông Steven Chu, nhiều người trẻ lo ngại khi ký vào các hợp đồng vay kéo dài 20-25 năm. Với EHome, chủ đầu tư áp dụng gói vay trả góp có lãi suất ưu đãi nhiều năm. "70% người mua nhà EHome đã trả xong khoản vay trong chưa đầy 10 năm - nhanh hơn nhiều so với thời hạn vay ban đầu", ông Steven Chu nói.

An Zen Residences là dự án đầu tiên ở Hải Phòng của Nam Long ADC. Ảnh: Nam Long ADC

Nam Long ADC thừa hưởng năng lực phát triển bất động sản gần 35 năm của Tập đoàn Nam Long với các quỹ đất sạch tại nhiều vị trí chiến lược, đảm bảo pháp lý minh bạch. Doanh nghiệp chọn hợp tác với các đối tác chiến lược theo tiêu chuẩn quốc tế bảo chứng cho tính kỷ luật và chất lượng thi công.

Gần 20 năm qua, dòng sản phẩm EHome của Nam Long ADC đã khẳng định được thương hiệu với cam kết giao nhà đúng tiến độ, pháp lý đầy đủ với hàng nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trao tận tay cư dân.

Song Anh