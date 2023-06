Chiến lược phát triển kinh doanh của New Image Việt Nam

New Image Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển đặt lợi ích của nhóm đối tác kinh doanh và cộng đồng lên hàng đầu.

New Image Việt Nam đặt chiến lược kinh doanh tập trung vào sản phẩm mũi nhọn là Alpha Lipid Lifeline và các dòng hỗ trợ vệ tinh nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch cho hơn 300.000 người tiêu dùng trên toàn quốc.

Với nhóm đối tác kinh doanh, New Image Việt Nam tập trung vào mô hình hợp tác đa đối tượng nhằm đảm bảo đời sống và môi trường làm việc thông qua hành động nâng cao thu nhập, chính sách trả thưởng. Đồng thời, doanh nghiệp còn hỗ trợ, đào tạo và phát triển năng lực nhằm mang đến những dịch vụ chất lượng cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, New Image Việt Nam còn cam kết hoạt động linh hoạt, công bằng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và luôn tuân thủ các quy định của nhà nước.

New Image Việt Nam đã tổ chức Chương trình đào tạo quốc tế cho các đối tác kinh doanh vào 10/2022. Ảnh: New Image Việt Nam.

Theo New Image Việt Nam ghi nhận, mỗi năm doanh nghiệp cung cấp ra thị trường 3 triệu sản phẩm; trong đó, có hơn 300.000 sản phẩm Alpha Lipid Lifeline hàng tháng. Trong năm 2022, doanh nghiệp cũng công bố doanh số đạt 4.275 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng. Cũng trong năm 2022, New Image Việt Nam đã thu hút hơn 65.000 đối tác kinh doanh; cùng hơn 1.500 tỷ đồng tiền hoa hồng đã được chi trả cho khoảng 83.000 đối tác kinh doanh.

"Trong giai đoạn 2020-2022, chúng tôi đã vận dụng đường lối ‘biến nguy thành cơ’ với nhiều chính sách bán hàng và thay đổi hệ thống vận hành để phù hợp với môi trường kinh doanh nhiều biến động do dịch Covid. Đồng thời, công ty cũng triển khai nhiều chương trình, chính sách để hỗ trợ đối tác kinh doanh. Sự cải cách này đã giúp New Image Việt Nam đạt được vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp và tăng trưởng doanh số gần 41%", ông Vũ Hải Dương - Giám đốc Kinh doanh & Marketing New Image Việt Nam cho hay.

New Image Việt Nam kỷ niệm hành trình 10 năm thành lập. Ảnh: New Image Việt Nam

Song song với việc phát triển chiến lược kinh doanh, New Image Việt Nam còn đặt mục tiêu thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hành động này nhằm nâng cao ý thức của mọi người về sức khỏe hệ miễn dịch và lan tỏa thông điệp "kháng thể chủ động".

Từ cuối năm 2019, New Image Việt Nam cùng Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo nhằm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó là các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo, hỗ trợ tài chính để tu sửa bếp ăn trường mầm non vùng cao... Doanh nghiệp ghi nhận, hơn 4 tỷ đồng đã được sử dụng để thực hiện 31 chương trình dọc đất nước.

Năm 2022, New Image Việt Nam cũng tổ chức Ngày hội Kháng thể tại TP HCM và Hà Nội nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (ngày 19/6 và 26/6). Chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp kháng thể bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình với các hoạt động thể chất, tinh thần. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho ra mắt chuyến xe kháng thể, từ đó lan tỏa ý nghĩa tích cực về việc chủ động bổ sung kháng thể mỗi ngày.

Ngoài ra, New Image Việt Nam cùng Quỹ dự kiến đồng hành với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế đã tổ chức 6 chương trình hội thảo truyền thông và tập huấn kỹ năng. Các bên mong muốn phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao sức đề kháng cho các đối tượng như học sinh, sinh viên, phụ nữ và người cao tuổi trên toàn quốc.

Đại diện New Image Việt Nam trong Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 tại Cần Thơ. Ảnh: New Image Việt Nam

Trong Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023, New Image Việt Nam đã được vinh danh vì những đóng góp thiết thực cho hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua. Sự kiện diễn ra tại Cần Thơ vào ngày 23/4; do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức.

Hồng Thoa