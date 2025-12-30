Chiến lược phát triển đô thị gắn kết hệ thống Metro của Bcons

Tập đoàn Bcons áp dụng chiến lược phát triển đô thị gắn hệ thống Metro, hướng tới sự bền vững và tạo tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo đại diện Tập đoàn Bcons, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (Transit Oriented Development - TOD) là lời giải trong bối cảnh các đô thị lớn có sự gia tăng dân số nhanh chóng và thường xuyên chịu cảnh ùn tắc. Lý do, hệ thống giao thông công cộng giúp giảm tải di chuyển trên các tuyến đường, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng bền vững.

Bcons NewSky mặt tiền quốc lộ 13, cách Trạm Metro số 2 chỉ 100 m. Ảnh: Bcons

Do đó, tập đoàn đã nghiên cứu và đưa ra chiến lược phát triển đô thị, đầu tư ngay khi thông tin về các dự án metro được công bố. Đơn vị đề xuất tham gia đầu tư tuyến Metro số 2 TP HCM - Thủ Dầu Một, dài hơn 23 km với 13 nhà ga dọc quốc lộ 13. Tuyến metro này được kỳ vọng giảm tải giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Bình Dương và thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ quanh các nhà ga.

Tháng 2/2025, Bcons gửi đề xuất tài trợ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ động lựa chọn tư vấn, bố trí vốn và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư theo hình thức PPP, góp phần hoàn thiện hạ tầng và phát triển các khu đô thị TOD.

Phối cảnh không gian sinh hoạt cộng đồng tại Bcons NewSky. Ảnh: Bcons

Trong chiến lược này, Bcons NewSky trở thành dự án hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro số 2. Dự án nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, chỉ cách ga metro khoảng 100 m. Cư dân không mất nhiều thời gian di chuyển đến TP HCM, Thủ Đức, các khu công nghiệp lớn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế... Vị trí thuận lợi đồng thời gia tăng giá trị bất động sản theo tiến độ hạ tầng.

Bcons không chỉ phát triển nhà ở mà còn xây dựng hệ sinh thái sống hiện đại, với 79 tiện ích nội khu gồm công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em... Từ đây, Bcons NewSky hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực như gia đình trẻ, người làm việc tại TP HCM, Thuận An, Thủ Dầu Một, tạo nền tảng an cư ổn định.

Văn Hà