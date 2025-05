Mục tiêu trọng tâm khác là cải thiện xếp hạng của PGBank bằng cách nâng cao chất lượng tài sản; tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng lực tài chính; hiệu quả kinh doanh, công tác quản trị điều hành, tối ưu hóa hoạt động, tăng lợi nhuận và cải thiện các chỉ số tài chính quan trọng; áp dụng nhiều mô hình quản trị rủi ro tiên tiến, nâng cao khả năng kiểm soát và giám sát hoạt động đảm bảo đáp ứng các chỉ số về an toàn hoạt động.

- Với những định hướng như vậy, PGBank đã đạt được những kết quả gì trong quý 1?

- Kết thúc quý I, PGBank đã ghi nhận một số kết quả tương đối tích cực: tổng tài sản đạt 74.890 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ (58.763 tỷ đồng), và tăng 2,5% so với cuối năm 2024 (73.015 tỷ đồng). Huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng ổn định, đạt 46.717 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ (37.244 tỷ đồng), trong khi dư nợ tín dụng đạt 45.347 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (35.186 tỷ đồng), phản ánh sự linh hoạt trong điều hành tín dụng phù hợp với định hướng Ngân hàng Nhà nước của PGBank.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 242,5 tỷ đồng, tăng mạnh 53,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,09%, tiếp tục duy trì ở ngưỡng an toàn.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của thị trường cũng như trên thế giới, trong năm nay, PGBank tập trung triển khai dự án ngân hàng đa kênh hợp nhất - Omni channel banking, xây dựng lại hệ thống ngân hàng lõi để hướng tới hiệu quả vận hành tối ưu. Chúng tôi luôn sẵn sàng với những sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.