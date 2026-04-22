Chiến lược phát triển bền vững của dược mỹ phẩm Ziaja Việt Nam

Ziaja Việt Nam hướng tới phát triển bền vững và tăng cường các hoạt động trách nhiệm xã hội giai đoạn 2026-2030.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu (EUPC Group), tập đoàn cùng đối tác Công ty Dược phẩm Bắc Ninh (Baniphar) cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông và giáo dục thị trường, song song với việc mở rộng hệ thống phân phối. Mục tiêu là giúp người tiêu dùng ở nhiều khu vực, từ thành thị đến nông thôn, tiếp cận sản phẩm chính hãng dễ dàng hơn. Những sản phẩm mới sẽ được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế và điều kiện sử dụng của người Việt.

Sản phẩm Ziaja được giới thiệu tại các sự kiện của Baniphar & EUPC Group. Ảnh: EUPC Group

Chia sẻ thêm về định hướng này, lãnh đạo doanh nghiệp cho hay thị trường dược mỹ phẩm hiện nay đã thay đổi nhiều so với những năm trước. Việt Nam đang phát triển mạnh với dân số gần 100 triệu dân. Nhu cầu sử dụng dược mỹ phẩm để chăm sóc da, làm đẹp tăng mạnh. Bên cạnh đó, người tiêu dùng chú trọng hơn đến độ an toàn, hiệu quả và tác động lâu dài của sản phẩm đối với sức khỏe.

Giai đoạn 2026-2030, hai doanh nghiệp dự kiến đưa các dòng chăm sóc cơ thể thân thiện với môi trường, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như sữa dê, olive (ô liu), aloe (lô hội) hay manuka làm chủ đạo. Đây là những nhóm sản phẩm đang được người tiêu dùng Việt quan tâm nhờ tính lành tính và khả năng sử dụng lâu dài, thân thiện với môi trường.

"Chiến lược cốt lõi của chúng tôi không thay đổi, vẫn là chất lượng, an toàn và chi phí hợp lý, đồng thời làm rõ giá trị thực của sản phẩm để người tiêu dùng hiểu và lựa chọn đúng", bà Hải nói.

Người dùng có làn da nhạy cảm vẫn nằm trong nhóm trọng tâm chăm sóc của Ziaja. Bà Hải giải thích khí hậu thay đổi, nhịp sống đô thị, thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng khiến làn da ngày càng nhạy cảm. Chính vì vậy, các sản phẩm chăm sóc da cần phải được phát triển theo hướng dịu nhẹ, an toàn và bền vững hơn để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

Theo định hướng này, các sản phẩm mới của Ziaja đều trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm kéo dài khoảng hai năm trước khi đưa ra thị trường. Xu hướng chủ đạo là công thức thuần chay, hàm lượng thành phần tự nhiên cao, giảm nguy cơ kích ứng.

Song song với hoạt động kinh doanh, Baniphar và EUPC Group đưa trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Ziaja. Hiện nay, Baniphar và EUPC Group đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng dài hạn, như Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja năm 2024-2025. Chương trình hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh cho giới trẻ và dự kiến mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Đại diện EUPC Group tặng quà cho các đội tham gia Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja năm 2024-2025. Ảnh: EUPC Group

Bên lề giải bóng rổ, Baniphar - EUPC Group đồng tài trợ chuỗi hoạt động School Tour tập huấn kỹ năng và sức khỏe học đường cho học sinh cấp ba. Tại đây, học sinh sẽ được tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, doanh nghiệp đã đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội, tiêu biểu là chiến dịch "Cảm ơn những hy sinh của chiến sĩ áo trắng". Baniphar và EUPC Group nhập khẩu phi lợi nhuận 12.000 tuýp nhũ tương dưỡng ẩm từ châu Âu, vận chuyển bằng đường hàng không khẩn cấp và chuyển thẳng đến các bệnh viện dã chiến. EUPC Group và Baniphar cũng thường xuyên tài trợ các chương trình phát triển ngành dược mỹ phẩm và chăm sóc da liễu tại Việt Nam.

Theo bà Hải, những hoạt động này xuất phát từ tinh thần sẻ chia, không nhằm mục đích quảng bá, với mong muốn lan tỏa giá trị thật, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Đại diện EUPC Group nhấn mạnh phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để thương hiệu tồn tại và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Văn Hà