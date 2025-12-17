Chiến lược nhà giá hợp lý giúp Kim Oanh Land nhận giải quốc tế

Kim Oanh Land được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản giá hợp lý" tại Asia Property Awards 2025, nhờ triển khai hơn 7.000 sản phẩm chi phí phù hợp trong năm 2025.

Hạng mục "Best Affordable Residential Developer" (Nhà phát triển bất động sản giá hợp lý tốt nhất) được trao trong sự kiện ngày 12/12 tại Bangkok, Thái Lan. Lần đầu tiên Kim Oanh Land - đại diện Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này.

Theo ban tổ chức, giải thưởng được trao dựa trên quy trình đánh giá nhiều vòng với các tiêu chí về quy hoạch, chất lượng công trình, khả năng tiếp cận nhà ở và tác động tích cực tới cộng đồng. Kim Oanh Land vượt qua nhiều nhà phát triển trong khu vực để được hội đồng giám khảo quốc tế lựa chọn.

Bà Dora Nguyễn - Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group (thứ hai bên phải) đại diện nhận cúp và bằng khen. Ảnh: Kim Oanh Land

Bà Dora Nguyễn, Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, cho biết việc được vinh danh tại Asia Property Awards là sự ghi nhận cho định hướng phát triển của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm nhà ở chất lượng với chi phí phù hợp. Theo bà, giải thưởng cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với các mô hình nhà ở bền vững, hướng tới người mua ở thực.

Kim Oanh Land được thành lập và phát triển trên nền tảng triết lý "Vì con người - Vì cộng đồng - Vì tương lai" của Kim Oanh Group. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, chú trọng quy hoạch đồng bộ, không gian sống xanh và tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt lâu dài của cư dân.

Trong năm 2025, Kim Oanh Land đồng loạt triển khai các dự án thuộc chuỗi K-Home gồm K-Home Cityview, K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview, dự kiến cung cấp hơn 7.000 sản phẩm ra thị trường. Trước đó, dự án K-Home New City với 3.310 căn đã ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, K-Home New City là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Việt Nam được phát triển theo tiêu chuẩn Singapore và đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE. Theo đơn vị phát triển, dự án đáp ứng các tiêu chí tiết kiệm tài nguyên với mức giảm 26% năng lượng, 28% nước tiêu thụ và 52% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Những chỉ số này giúp giảm chi phí vận hành cho cư dân, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hạ tầng đô thị.

Bên cạnh phân khúc nhà ở giá hợp lý, Kim Oanh Land cũng mở rộng sang phân khúc trung cấp và trung - cao cấp nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Gần đây nhất, ngày 9/12, doanh nghiệp công bố dự án The Link City tại trung tâm hành chính Dầu Giây (Đồng Nai), quy mô 1.397 sản phẩm với hơn 50 tiện ích nội khu.

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City của Kim Oanh Land mới ra mắt thị trường hôm 9/12. Ảnh: Kim Oanh Land

Trước đó, vào tháng 10/2025, Kim Oanh Land cũng được trao danh hiệu Best Affordable Residential Developer tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025. Việc liên tiếp được vinh danh ở cả cấp quốc gia và châu Á cho thấy chiến lược tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền của doanh nghiệp đang nhận được sự ghi nhận từ thị trường và các tổ chức đánh giá độc lập.

Asia Property Awards là hệ thống giải thưởng bất động sản thường niên do PropertyGuru Group tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á. Các hạng mục được đánh giá bởi hội đồng giám khảo độc lập và giám sát bởi HLB International, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình chấm giải.

Hoài Phương