Chiến lược nào để Cốc Cốc đối đầu với các ông lớn

Ông Nguyễn Vũ Anh - CEO Cốc Cốc chia sẻ về chiến lược cạnh tranh với những công ty lớn và quyết tâm phục vụ người dùng Việt tại talkshow The Next Power phát sóng 27/10.

"Cốc Cốc là tiếng gõ cửa, nhưng cũng là công cụ, một cánh cửa để đưa người dùng đến với thế giới số. Mục tiêu của Cốc Cốc là cung cấp cho người dùng những công cụ để họ khai thác thế giới số một cách tốt nhất. Đặc biệt là người dùng Việt Nam", ông Nguyễn Vũ Anh - CEO của Cốc Cốc chia sẻ ngay từ những phút đầu của cuộc trò chuyện cùng người dẫn Trương Lý Hoàng Phi tại talkshow The Next Power.

Một trong những vấn đề mà người dẫn và khách mời bàn thảo chi tiết trong khuôn khổ talkshow là vị thế cạnh tranh của Cốc Cốc, cách phát triển của một sản phẩm công nghệ Việt Nam trước những ông lớn công nghệ của thế giới. Người đứng đầu Cốc Cốc tiết lộ nhiều chiến lược để nâng cao vị thế thương hiệu, đưa sản phẩm trình duyệt web "make in Việt Nam" vượt qua nhiều thử thách, tiếp tục phát triển và chinh phục người dùng. Trong đó, "không sợ cạnh tranh" là tư tưởng được ông Nguyễn Vũ Anh đặc biệt nhấn mạnh.

CEO Cốc Cốc - Nguyễn Vũ Anh chia sẻ về chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp tại talkshow The Next Power.

Một trong những yếu tố vừa là thế mạnh cũng là chiến lược mà công ty theo đuổi là tập trung phục vụ người dùng Việt Nam. "Điểm mạnh của Cốc Cốc là rất gần người dùng Việt Nam, có cơ hội làm tốt hơn so với các đối thủ toàn cầu, mình bắt được nhu cầu của người dùng trong nước và hiểu sâu hơn để làm sản phẩm phù hợp hơn. Chỉ có như vậy mới thành công được", ông Nguyễn Vũ Anh chia sẻ.

Chính nhờ sự thấu hiểu thị trường, Cốc Cốc không phát triển các tính năng một cách ồ ạt, nhanh chóng mà tập trung vào giải quyết các nhu cầu đặc thù của người Việt như cá nhân hóa trải nghiệm đọc, tìm kiếm tin tức. Dựa trên những dữ liệu sẵn có, ứng dụng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm liên quan đến giới thiệu nội dung cho người dùng.

Cốc Cốc luôn định hình mình là một doanh nghiệp Việt Nam với sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và người dùng có thể lựa chọn sử dụng dựa vào chất lượng. Ông Nguyễn Vũ Anh cho biết: "Tôi nghĩ không bao giờ bắt buộc người Việt Nam phải dùng sản phẩm Việt Nam, sản phẩm phải mang lại giá trị cho người dùng. Ở chiều ngược lại, tôi hy vọng, người dùng có một tư duy cởi mở, đừng nghĩ rằng sản phẩm Việt Nam thì sẽ có chất lượng kém hơn nước ngoài".

Các chiến lược phát triển tại Cốc Cốc cũng luôn bắt nhịp với xu hướng toàn cầu, một trong số đó là xu thế Web3.0 đang được bàn thảo rộng rãi trong thời gian gần đây. Trong quý 4, Cốc Cốc sẽ ra mắt một ví crypto để hỗ trợ người dùng giữ tài sản. "Trên thế giới có nhiều phương pháp để người dùng tham gia vào Web3.0 nhưng điều đó khá phức tạp với người Việt. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một công cụ có sẵn trên Cốc Cốc để ai có nhu cầu có thể khám phá và sử dụng".

Trong thời lượng gần 40 phút của talkshow The Next Power, CEO Cốc Cốc Nguyễn Vũ Anh và người dẫn Trương Lý Hoàng Phi đã thảo luận về hành trình đổi mới, sáng tạo của trình duyệt web và tìm kiếm của Việt Nam trên nhiều góc độ, từ định hướng sản phẩm đến bài toán thị trường và chiến lược phát triển nhân sự. Mỗi câu trả lời đưa ra lại dẫn dắt đến những góc nhìn mới về chiến lược giữ vững vị thế của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam. Độc giả quan tâm có thể theo dõi talkshow The Next Power với sự xuất hiện của ông Nguyễn Vũ Anh phát sóng 10h sáng 27/10 trên VnExpress.

Phạm An