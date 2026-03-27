Chiến lược nâng chuẩn trải nghiệm điện ảnh của Galaxy Studio

Galaxy Studio đầu tư công nghệ, không gian, dịch vụ nhằm biến Galaxy CineX - Hanoi Centre thành nơi nâng tầm trải nghiệm điện ảnh.

Khai trương ngày 6/3, Galaxy CineX - Hanoi Centre là cụm rạp flagship đầu tiên của Galaxy Studio tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Bắc và phát triển phân khúc rạp chiếu cao cấp.

Cụm rạp này được vận hành thử từ cuối 2025, từng bước hoàn thiện dựa trên phản hồi của khán giả. Sau thời gian quan sát, doanh nghiệp nhận thấy mô hình flagship có hiệu quả nhất định, phần nào định hình không gian điện ảnh mới - vừa phục vụ nhu cầu xem phim, vừa là điểm đến trải nghiệm.

"Theo thời gian, khi thói quen giải trí của khán giả thay đổi rất nhanh và đại chúng có quá nhiều lựa chọn, chúng tôi càng tin rạp chiếu không chỉ là nơi để xem phim mà còn phải là điểm đến hấp dẫn", bà Bà Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy Studio, cho hay.

Từ định hướng ấy, ngay sau đại dịch Covid-19, Galaxy Studio khởi động chiến lược "nâng tầm trải nghiệm điện ảnh". Sau cụm Galaxy Sala tại TP HCM, Galaxy CineX - Hanoi Centre được đầu tư, thiết kế đồng bộ về công nghệ, dịch vụ lẫn cảm xúc, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả về chất lượng thưởng thức tổng thể.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy Studio. Ảnh: Galaxy Studio

Tọa lạc ở trung tâm Hà Nội, Galaxy CineX - Hanoi Centre được phát triển trên nền di sản Nhà in Tiến Bộ với loạt chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ hoạt động in ấn, lan tỏa tri thức. Yếu tố này vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo bản sắc riêng cho cụm rạp trong bối cảnh thị trường tăng cạnh tranh về trải nghiệm.

Theo đại diện Galaxy Studio, không gian phòng chờ VIP Boulevard Lounge, khu ẩm thực CineMunch Eatery hay hệ thống phòng chiếu theo chủ đề có vai trò tương hỗ, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm của khán giả - từ trước, trong đến sau khi xem phim, cá nhân hóa, phục vụ nhu cầu của từng nhóm tuổi.

Bên cạnh không gian, doanh nghiệp xác định công nghệ là nền tảng quan trọng. Galaxy CineX - Hanoi Centre tiên phong thiết lập chuẩn rạp chiếu thế hệ mới khi trang bị ba công nghệ trình chiếu, âm thanh IMAX with Laser, Dolby Atmos và Onyx Cinema LED, tương đương cụm rạp ở Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết nhận nhiều phản hồi tích cực về phòng chiếu IMAX with Laser, nhất là độ phân giải cao, tương phản sâu, hình ảnh sắc nét, góc nhìn mở rộng. Bên cạnh đó, phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos ứng dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED góp phần cải thiện độ chính xác màu sắc so với máy chiếu truyền thống. Kết hợp cùng hệ thống Dolby Atmos giúp âm thanh đa chiều, sống động, di chuyển bao trùm không gian.

Công nghệ IMAX with Laser ra mắt tại Galaxy CineX - Hanoi Centre. Ảnh: Galaxy Studio

Trong khi đó, giới am hiểu phim cho rằng đầu tư Galaxy CineX - Hanoi Centre phản ánh xu hướng nâng chuẩn hóa đang diễn ra trong ngành rạp chiếu nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khán giả hiện đại. Khi có nhiều lựa chọn về phim ảnh, mọi người sẽ ưu tiên những trải nghiệm chất lượng hơn cho mỗi lần ra rạp.

Từ thực tế lẫn yêu cầu ấy, các nhà vận hành cần phải nâng cấp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện - từ không gian, dịch vụ đến cảm xúc. Về dài hạn, Galaxy Studio đặt mục tiêu đưa công nghệ điện ảnh, mô hình trải nghiệm mới đến với khán giả toàn quốc.

Một cụm rạp ở Hà Nội. Ảnh: Galaxy Studio

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương đầu tháng 3, lãnh đạo Galaxy Studio thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược với Dolby Laboratories, kỳ vọng triển khai công nghệ Dolby Vision kết hợp Dolby Atmos tại Việt Nam. Công nghệ này dự kiến áp dụng đầu tiên ở rạp Galaxy CineX - AEON Thanh Khê (Đà Nẵng).

Đông Vệ