Chiến lược mở rộng kinh doanh của BEST Inc. tại Đông Nam Á

Nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới kinh doanh xuyên quốc gia qua việc kết hợp nhiều hình thức vận tải và công nghệ cao là chiến lược của BEST Inc., theo founder Johnny Chou.

Sau chuyến thăm của ông Johnny Chou tới các nước Đông Nam Á hồi tháng 9, nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành tập đoàn BEST Inc. không chỉ đánh giá các hoạt động kinh doanh sau dịch, đồng thời, định hướng các chiến lược của BEST Inc. sẽ tập trung tại Đông Nam Á.

Theo đó, hai chiến lược chính của BEST sẽ tập trung phát triển trong tương lai gồm: mở rộng và củng cố dịch vụ chuyển phát nhanh xuyên biến giới kết hợp cả ba hình thức vận tải đường biển, đường bộ và đường không, đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và thông qua tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và logistics xanh.

Ông Johnny Chou thị sát công tác chuẩn bị tại Trung tâm phân loại hàng hoá Bắc Ninh cho dịp sale lớn cuối năm. Ảnh: BEST Inc.

Johnny Chou cho biết, thông qua việc sắp xếp mạng lưới logistics đa quốc gia, BEST có thể cải thiện dịch vụ chuỗi cung ứng để phục vụ khách hàng thương mại điện tử, đối tác nhượng quyền và mở rộng phạm vi dịch vụ tại Đông Nam Á.

Cụ thể, BEST Global đã xây dựng mạng lưới dịch vụ tốc hành tại Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Campuchia từ 7/2020. Đơn vị này cũng cho ra mắt dịch vụ hậu cần xuyên biên giới cực nhanh từ Trung Quốc đến Singapore, Malaysia và Thái Lan, với tốc độ giao hàng nhanh nhất trong 48 giờ.

Trước đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến lược mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh xuyên biên giới tại các quốc gia Đông Nam Á chưa được triển khai mạnh. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, BEST có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới dịch vụ xuyên quốc gia dựa trên nguồn lực về kho hàng, hải quan, hàng không và phân phối.

Bằng cách xây dựng các kho hàng ở nước ngoài, kho trung chuyển xuất khẩu và kho tập kết hàng tại Trung Quốc, BEST hiện có 16.000 m2 kho hàng ở nước ngoài tại 5 quốc gia Đông Nam Á, hơn 26.000 SKU. Ngoài ra, lượng hàng nhập và xuất hàng trong ngày đạt hơn 11.000 đơn hàng, phục vụ cho hơn 500 công ty hàng đầu trong ngành thương mại điện tử và thiết bị gia dụng hàng ngày tại các quốc gia.

Bên cạnh đó, "chất lượng" là từ khóa BEST hướng đến trong việc xây dựng dịch vụ tại tất cả các thị trường Đông Nam Á. Việc áp dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và logistics xanh giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng, đồng thời, phát triển các mảng dịch vụ như ví điện tử, giao hàng đa quốc gia...

Riêng thị trường Việt Nam, tiềm năng kinh tế số tạo tiền đề cho BEST phát triển các dịch vụ chất lượng cao. Cụ thể, theo số liệu thống kê vào 2021 của Statista, tỷ lệ dân số sử dụng smartphone lên tới 63%, cao hơn Indonesia (58%) và Philippines (37%).

Tại diễn đàn "Logistics Việt Nam chuyển mình và phát triển" tháng 10/2022, Việt Nam được xếp hạng 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi bởi sự "chuyển mình" mạnh mẽ của các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ này. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2022-2027 của thị trường logistics Việt Nam dự báo đạt mức 5.5%. Điều này mang đến tiềm năng lớn cho BEST trong việc khai thác thị trường để cung cấp các dịch vụ chất lượng.

Để tối ưu hóa thời gian trong việc thực hiện các chiến lược tại Đông Nam Á, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành BEST Inc. cho biết: "Về chiến lược nhân sự, BEST cần tối ưu hóa tổ chức quản lý bằng cách xây dựng đội ngũ nhân tài bản địa để vận hành tốt hơn nhờ sự am hiểu thị trường và luật pháp".

Ngoài ra, tại các trung tâm phân loại lớn nhất của BEST tại Đông Nam Á (Củ Chi và Từ Sơn), ông Johnny Chou cũng trực tiếp trao đổi với nhân viên thao tác để kiểm tra năng lực vận hành toàn hệ thống và kiểm tra các băng chuyền phân loại tự động để đảm bảo phân loại hàng chính xác, đảm bảo an toàn cho từng kiện hàng. Bên cạnh đó, ông cũng tiến hành kiểm tra các tuyến đường, đảm bảo đội xe được sắp xếp hợp lý, luôn có đầy đủ năng lực hoạt động và khả năng tăng cường chuyến trong cao điểm mùa sale.

BEST đồng hành cùng đối tác trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh: BEST Inc.

Song song với đó, lắng nghe chia sẻ đối tác để tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là tiền đề để BEST Express cải thiện chất lượng dịch vụ. Kế hoạch phát triển, hoàn thiện ứng dụng thông minh, MXH trong việc chăm sóc và nâng cao trải nghiệm khách hàng được lãnh đạo BEST chia sẻ với các đối tác nhượng quyền.

Gặp gỡ nhà lãnh đạo BEST, bà Phạm Thị Như Quỳnh – chủ bưu cục Mê Linh cho biết: "Việc nâng cấp ứng dụng giao hàng chăm sóc khách trực tuyến đang đem lại hiệu quả, tôi nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng, bàn bạc việc hợp tác cũng dễ hơn. Lãnh đạo BEST cũng gợi ý các chương trình khuyến mãi nhỏ, phù hợp với khu vực kinh doanh để có thêm nhiều đơn hàng trong mùa sale năm nay".

BEST Inc. là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thông minh hàng đầu tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình nhượng quyền bưu cục, sở hữu mạng lưới giao vận khắp 63 tỉnh, thành, đạt độ phủ dịch vụ lên đến 99%. Hệ thống 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn và nhỏ trải dài khắp cả nước có công suất xử lý lên đến hơn 2,2 triệu đơn hàng một ngày.

Hồng Thảo