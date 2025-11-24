Chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Thép Miền Nam

Từ nền tảng sản xuất trong nước, Thép Miền Nam đặt mục tiêu vươn ra thế giới bằng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và hội nhập bền vững.

Ông Lê Việt - Tổng giám đốc Thép Miền Nam cho biết thị trường nội địa vẫn được xem là trụ cột chiến lược, song xuất khẩu lại là hướng đi tất yếu trong giai đoạn mới. Bên cạnh các thị trường truyền thống là Campuchia và Lào, công ty đang từng bước mở rộng sang Mỹ, Canada, Australia và châu Âu - những thị trường được xem là khó tính bậc nhất thế giới.

Điểm đáng chú ý là Thép Miền Nam không chỉ mang sản phẩm ra nước ngoài mà còn mang theo tinh thần và văn hóa doanh nghiệp Việt, đó là sự trung thực, chính trực, gắn kết - những giá trị được đối tác quốc tế đánh giá cao.

"Hợp tác quốc tế được Thép Miền Nam xem là bước đi vững chắc, không chỉ để mở rộng thị trường mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp Việt", ông nói.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel (SSCV) đón tiếp đoàn đại diện Công ty Thép Nansei (Nhật Bản) đến thăm và làm việc cuối tháng 8 năm nay. Ảnh: Thép Miền Nam

Trong hành trình xuất khẩu, Campuchia là thị trường đặc biệt, nơi gắn bó với Thép Miền Nam từ những năm 1997 - thời điểm doanh nghiệp còn trực thuộc Tổng công ty Thép Miền Nam. Suốt hơn 30 năm qua, mối quan hệ giữa đơn vị và các đối tác Campuchia, tiêu biểu như Chip Mong Group, luôn được duy trì trên tinh thần tin cậy và hợp tác cùng phát triển. Không chỉ là đối tác cung ứng, Thép Miền Nam còn là "người bạn đồng hành" trong nhiều công trình xây dựng lớn tại Campuchia.

Ngoài các thị trường truyền thống, Thép Miền Nam đang đặt mục tiêu vươn tới các quốc gia phát triển - nơi có tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường nghiêm ngặt. Hiện nay, các sản phẩm của Thép Miền Nam đã đạt được nhiều tiêu chuẩn quốc tế như: ASTM (Mỹ), BS (Anh) cùng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường của châu Âu. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ có công nghệ sản xuất tiên tiến mà còn chú trọng yếu tố bền vững, hướng đến mô hình "thép xanh" - sản phẩm có phát thải CO2 thấp, thân thiện môi trường. Đây cũng là hướng phát triển được nhiều quốc gia ưu tiên, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại diện Thép Miền Nam thăm và làm việc với Chipmong Group tại Campuchia. Ảnh: Thép Miền Nam

Theo ông Lê Việt, việc thâm nhập những thị trường quốc tế không chỉ mang lại doanh thu, mà quan trọng hơn khẳng định vị thế của ngành thép Việt Nam - hiện đứng thứ 11 thế giới về sản lượng.

"Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là xây dựng thương hiệu thép Việt Nam bền vững, hướng đến hình ảnh 'thép Việt - chất lượng quốc tế', được bạn bè thế giới tin tưởng và lựa chọn", ông khẳng định.

Ngoài sản xuất kinh doanh, công ty hướng tới hình ảnh doanh nghiệp hội nhập có trách nhiệm – nơi mỗi sản phẩm không chỉ đạt chuẩn về chất lượng mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, cống hiến và khát vọng của con người Việt Nam.

Đại diện SSCV tiếp đón và làm việc với Tập đoàn LL-resources GmbH (Áo) - một trong những doanh nghiệp thương mại thép hàng đầu châu Âu. Ảnh: Thép Miền Nam

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel (SSCV) tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế. Nhờ đó, các sản phẩm hiện đáp ứng được yêu cầu khắt khe của những công trình trọng điểm trong nước như: sân bay, cầu cảng, đường cao tốc, khu công nghiệp lớn, đồng thời đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường phát triển.

Mai Thương