Chiến lược mở rộng gia dụng thông minh của Xiaomi tại Việt Nam

Xiaomi bắt đầu mở rộng sang thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam thông qua dòng sản phẩm Mijia và hệ thống cửa hàng chuyên biệt sau khi tạo tên tuổi ở mảng smartphone.

Ba năm qua, Xiaomi là hãng di động tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Từ vị thế thấp, hiện thương hiệu vào nhóm ba nhà sản xuất lớn, có thời điểm vươn lên thứ hai thị phần. Dù dòng Redmi vẫn là động lực chính, Xiaomi bắt đầu nâng cấp nhóm khách hàng bằng các dòng Xiaomi T-series, Xiaomi Series và phiên bản Ultra.

Người dùng trải nghiệm sản phẩm Xiaomi. Ảnh: Xiaomi

Song song mảng di động, hãng hướng đến mục tiêu mở rộng hệ sinh thái bằng dòng sản phẩm Mijia – chuyên về thiết bị gia dụng cỡ lớn. Cuối tháng 9, Xiaomi ra mắt ba sản phẩm đầu tiên gồm máy giặt, tủ lạnh và điều hòa, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Hãng cũng bắt đầu gỡ bỏ các sản phẩm Mijia xách tay khỏi sàn thương mại điện tử, chuẩn bị cho giai đoạn phân phối chính hãng.

Khác với nhiều thương hiệu chỉ tập trung vào điện thoại, Xiaomi phát triển lợi thế ở hệ sinh thái kết nối. Các thiết bị Mijia có thể liên kết với nền tảng Xiaomi Smart Home, cho phép điều khiển từ xa, tự động hóa, quản lý năng lượng hay chăm sóc sức khỏe trong cùng giao diện. Xu hướng này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm trải nghiệm smarthome đồng bộ thay vì các thiết bị rời rạc.

Xiaomi Smart Home cũng vừa được vinh danh là "Hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025. Hệ sinh thái được đánh giá cao nhờ năng lực kết nối, tính ổn định và trải nghiệm đồng bộ.

Hệ sinh thái gia dụng thông minh của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi

Để hỗ trợ mảng kinh doanh mới, Xiaomi khai trương chuỗi cửa hàng do hãng trực tiếp vận hành, điểm đầu tiên tại Crescent Mall (TP HCM). Các cửa hàng này đóng vai trò giới thiệu, trưng bày và cung cấp trải nghiệm thực tế cho người tiêu dùng. Với các sản phẩm gia dụng, vốn cần trải nghiệm trực tiếp và dịch vụ hỗ trợ, Xiaomi Mijia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hãng dự kiến bổ sung thêm nhiều sản phẩm trong năm tới.

Tại Việt Nam, mô hình cửa hàng do hãng tự vận hành không mới, nhưng nhiều thương hiệu gặp khó khăn vì chi phí cao và doanh thu hạn chế. Người dùng vẫn chuộng các chuỗi bán lẻ đa thương hiệu.

Với Xiaomi, cửa hàng độc lập mang ý nghĩa khác. Đại diện đơn vị khẳng định cửa hàng là bước đệm cho mảng gia dụng và nhà thông minh, đóng vai trò trưng bày, trải nghiệm và bán trực tiếp cho người dùng. Thương hiệu cũng có lợi thế nhờ danh mục sản phẩm phong phú - từ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện đến điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, TV và đồ gia dụng nhỏ, giúp đa dạng doanh thu, duy trì lợi nhuận và giảm rủi ro vận hành.

Cửa hàng Xiaomi tại Crescent Mall. Ảnh: Xiaomi

Ở thị trường Trung Quốc, việc mở rộng điểm bán ngoại tuyến từng giúp Xiaomi gia tăng thị phần, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển ba trụ cột gồm điện thoại, nhà thông minh và xe điện. Việc triển khai mô hình tương tự tại Việt Nam cho thấy hãng đang muốn củng cố hệ sinh thái toàn diện, mở rộng từ thiết bị cá nhân sang không gian sống thông minh.

Hoài Phương