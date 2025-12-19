Chiến lược marketing từ những chiếc ly của Katinat

Katinat xây chiến lược marketing qua các mẫu ly theo mùa, kết hợp hoạt động trải nghiệm tại cửa hàng và mạng lưới phủ rộng, tạo thói quen "săn" ly mới cho người dùng trẻ.

Katinat định hình chiến lược marketing bằng việc biến chiếc ly thành điểm chạm xuyên suốt các chiến dịch theo mùa. Bên cạnh câu chuyện thương hiệu, danh mục đồ uống và hệ thống cửa hàng, các mẫu ly phiên bản giới hạn được sử dụng như công cụ duy trì sự chú ý của khách hàng, đặc biệt trong các dịp lễ hội.

Mỗi mùa cao điểm, thương hiệu đều ra mắt thiết kế ly mới, gắn với các hoạt động tương tác tại cửa hàng. Năm 2024, mẫu ly hồng Sapphire dịp Giáng sinh từng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Sang mùa lễ hội 2025, Katinat tiếp tục triển khai "Ly phép màu", hút khách đến cửa hàng trải nghiệm và tham gia các hoạt động đi kèm.

Mẫu "Ly phép màu" ra mắt giới hạn trong dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: Katinat

Ngày 12/11, fanpage chính thức của Katinat công bố chương trình ra mắt mẫu ly bản giới hạn mùa lễ hội 2025, áp dụng cho tất cả thức uống size lớn (L). Thương hiệu còn kết hợp Fujifilm Việt Nam triển khai trao tặng quà cho khách hàng với minigame "Secret Santa".

Ẩn sau những chiếc nơ trên nền ly hologram là các món quà bất ngờ. Trong đó bao gồm 8 giải đặc biệt máy ảnh Fujifilm X half, 12 giải nhất máy Fujifilm instax mini Evo và 18 giải nhì Fujifilm instax Pal. Cùng với đó là các vật phẩm (merchandise) và voucher ưu đãi. Theo ghi nhận trên fanpage, chiến dịch nhanh chóng nhận về gần 30.000 lượt thích, hơn 2.000 lượt bình luận, và 555 lượt chia sẻ.

Khách hàng có cơ hội "săn" nhiều phần quà giá trị từ Katinat và Fujifilm Việt Nam với chương trình "Secret Santa" khi mua thức uống size L. Ảnh: Katinat

Mẫu "Ly phép màu" mới là trọng tâm của toàn chiến dịch, được thiết kế với hiệu ứng hologram thay đổi màu sắc theo ánh nhìn, kết hợp chi tiết nơ trang trí. Đại diện Katinat cho biết hình ảnh chiếc ly vốn là vật phẩm quen thuộc với khách hàng, có tính lan truyền cao trên mạng xã hội, nên được lựa chọn làm điểm nhấn cho chiến dịch mùa lễ hội.

Song song với sản phẩm, Katinat còn triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm tại cửa hàng. Dịp này, thương hiệu ra mắt bộ đôi thức uống Merry Pistachio gồm Nhài sữa dẻ cười và Dừa xiêm dẻ cười. Trong đó, món đầu tiên là sự kết hợp giữa trà sữa nhài, lớp kem và topping panna cotta hạt dẻ cười béo bùi. Món thứ hai mang đến trải nghiệm thanh mát với nước dừa xiêm, trà xanh nhài chát nhẹ quyện cùng kem hạt dẻ cười béo.

Ngoài ra một số cửa hàng còn tổ chức phun tuyết và bố trí khu vực photobooth chụp hình với mô hình "Ly phép màu khổng lồ". Các hoạt động check-in được duy trì xuyên suốt chiến dịch, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều cửa hàng tổ chức hoạt động phun tuyết tạo sự bất ngờ cho khách uống tại chỗ. Ảnh: Katinat

Hoạt động photobooth được Katinat triển khai từ nhiều dịp lễ trước đó như Quốc khánh 2/9 hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo ghi nhận của thương hiệu, các chương trình này thu hút hàng nghìn lượt tương tác trực tuyến. Trong mùa Giáng sinh 2025, từ ngày 5/12, khách hàng có hóa đơn từ 120.000 đồng được tham gia chụp ảnh tại đây, bổ sung thêm một điểm chạm trong hành trình trải nghiệm tại cửa hàng.

Trước đó, chiến lược marketing từ những chiếc ly được triển khai trên toàn hệ thống cửa hàng. Katinat mở cửa hàng đầu tiên trên đường Đồng Khởi, lấy cảm hứng từ con đường Catinat xưa, sau đó phát triển theo mô hình cụm tại các vị trí trung tâm, lô góc. Việc đồng loạt triển khai các mẫu ly theo mùa trên toàn hệ thống giúp chiến dịch nhanh chóng lan tỏa và tạo sự nhận diện nhất quán.

Photobooth hình "Ly phép màu" khổng lồ đi kèm trải nghiệm check-in lấy hình liền tại một số chi nhánh hút đông đảo khách tham gia. Ảnh: Katinat

Thành lập năm 2016, Katinat Saigon Kafe khởi đầu với một số cửa hàng tại khu vực phía Nam, do Công ty Cổ phần Café Katinat quản lý. Thương hiệu định vị phong cách gắn với văn hóa cà phê TP HCM, đồng thời điều chỉnh nhận diện để phù hợp nhóm khách hàng trẻ. Năm 2024, Katinat đổi tên thành Katinat Coffee & Tea House.

Qua các chiến dịch theo mùa, Katinat cho thấy cách tiếp cận marketing tập trung vào sản phẩm mang tính biểu tượng là chiếc ly, kết hợp trải nghiệm tại cửa hàng và mạng lưới phân phối. Mô hình này giúp thương hiệu duy trì tần suất xuất hiện, tạo lý do quay lại cho khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao của thị trường F&B.

Đan Minh