Chiến lược mang về doanh thu 28.000 tỷ cho 'đại gia' phân phối ôtô

Theo CEO của SVC Holdings, thị trường kinh doanh ôtô tăng trưởng cùng chiến lược đột phá giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Số lượng xe bán ra tăng hơn 54%

- Theo bà, mức doanh thu và lợi nhuận đột phá này có được nhờ những yếu tố nào?

- Kết quả SVC Holdings đạt được nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường ôtô sau 2 năm Covid-19 và thay đổi của công ty. 10 tháng đầu năm, thị trường ôtô có sự tăng trưởng mạnh mẽ, sức tiêu thụ đạt gần 353.000 xe, tăng 51% so với cùng kỳ 2021.

Với hệ thống 73 showroom trải dài khắp cả nước của Savico, trong 10 tháng đầu năm các đại lý đã bán ra hơn 33.000 xe, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 8% so với kết quả cả năm 2021. Hầu hết các thương hiệu xe được đơn vị phân phối đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Đối với dòng xe sang Volvo, sản lượng tiêu thụ trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 1.000 xe, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm khi lượng cung xe và các mẫu xe mới được đưa về Việt Nam nhiều hơn.

- Ngoài những diễn biến tích cực từ thị trường, SVC Holdings đã làm gì để phục hồi nhanh?

- Trong năm nay, SVC Holdings đặt ra 5 mục tiêu. Chúng tôi đặt mục tiêu giao 40.000 xe trong năm nay, tương đương 35.000 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch. SVC Holdings dự kiến đưa tổng số 10 đại lý vào hoạt động trong năm nay. Trong đó, 8 đại lý đã đi vào vận hành. Chúng tôi cũng đang đàm phán với các thương hiệu ôtô trên thế giới để đưa thêm về Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty cũng tạo ra hệ sinh thái xung quanh hoạt động ôtô như dịch vụ tài chính, bảo hiểm, mang đến các sản phẩm giá trị gia tăng. Chúng tôi giới thiệu ra thị trường nền tảng online Carpla kết hợp hệ thống Auto Mall, Megamall offline lớn, giúp người mua bán xe cũ kết nối với nhau.

Doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động tối ưu hóa hiệu quả vận hành quản trị và tiếp tục thiết lập lộ trình chuyển đổi số để tăng tính hiệu quả. Hoạt động tối ưu hóa vận hành tiếp tục được làm thường xuyên, hết vòng này đến vòng khác. Chuyển đổi số để tạo ra kết quả tức thời, có đánh giá nhanh nhất.

- Chiến lược dài hạn của SVC Holdings là gì thưa bà?

- Việt Nam là nước có tốc độ phát triển nhanh, thu nhập của người dân ngày một tăng, kéo theo nhu cầu tiêu dùng về ôtô. Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu ôtô của người Việt chỉ khoảng 45 xe trên 1.000 người, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Thái Lan (280 xe/1.000 dân ) hay Trung Quốc (219 xe/1.000 dân).

Vì vậy, dư địa phát triển ở Việt Nam còn khá lớn. Theo dự báo của Bộ Công Thương, tiềm năng thị trường ôtô đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 800.000 - 900.000 xe mới bán ra, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 16 -17% mỗi năm. Đến năm 2028, ước tính quy mô thị trường đạt 30 tỷ USD.

Với thị trường tiềm năng như vậy, SVC Holdings cũng đã đưa ra những kế hoạch đến năm 2026, phát triển thành 120 đại lý, giữ vững vị thế số một trong mảng phân phối ôtô. Ở thị trường xe cũ, chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu trở thành nhà phân phối lớn nhất Việt Nam thông qua nền tảng online kết hợp offline của Carpla, Savico, kết nối người mua và bán, thông qua dịch vụ đánh giá xe cũ uy tín, minh bạch.