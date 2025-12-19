Chiến lược kinh doanh 'làm mới chính mình' của Aeon Mall

Aeon Mall đưa chiến lược "làm mới chính mình" vào không gian và trải nghiệm mua sắm, từ đó duy trì sức hút và thích ứng với thị trường cạnh tranh hay khi nhu cầu thay đổi.

Trong chiến lược kinh doanh tại Việt Nam, Aeon Mall hướng đến mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Trong đó, ứng dụng AeonMall Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược marketing "One to One". Ứng dụng cho phép gửi thông báo, ưu đãi phù hợp với từng người dùng, khuyến khích họ quay lại thường xuyên hơn.

Song song, hệ thống điểm thưởng Waon Point được tích hợp trên toàn bộ hệ thống kinh doanh thuộc tập đoàn Aeon, giúp khách hàng tích lũy và sử dụng điểm trong mọi hoạt động mua sắm. Tính năng là công cụ tri ân khách hàng, đồng thời giúp Aeon Mall xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, phân tích hành vi tiêu dùng để thiết kế chương trình khuyến mại và sự kiện sát với nhu cầu thực tế.

Những hoạt động này nhận được nhiều phản hồi tích cực, góp phần định hình hình ảnh Aeon Mall như một trung tâm thương mại thân thiện, năng động, quan tâm đến từng trải nghiệm khách hàng nhưng không tách mình khỏi "dòng chảy thị trường".

Khách hàng tích điểm, nhận ưu đãi khi thanh toán Aeon Mall. Ảnh: Aeon Mall

Giữ sức hút bằng chiến lược "làm mới tự thân"

Điểm nổi bật trong mô hình vận hành của Aeon Mall là chu trình "làm mới tự thân" được hoạch định rõ ràng và định kỳ. Mỗi năm, doanh nghiệp lên kế hoạch thay đổi một phần thương hiệu thuê mặt bằng, bổ sung các nhãn hàng hợp xu hướng, được người tiêu dùng yêu thích.

Với quy mô hàng trăm gian hàng tại mỗi trung tâm thương mại, việc làm mới này thể hiện tư duy quản trị chủ động, giúp các trung tâm thương mại Aeon Mall luôn duy trì nhịp đổi mới tự nhiên mà không đánh mất sự ổn định.

Bên cạnh đó, Aeon Mall duy trì chu kỳ ba năm "thay áo" toàn diện một lần, áp dụng cho toàn bộ trung tâm thương mại của đơn vị toàn quốc. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đầu tư nâng cấp đồng bộ nội - ngoại thất, thay thế hạng mục xuống cấp, bảo đảm diện mạo hiện đại, sạch đẹp và thân thiện.

"Chúng tôi mong muốn mỗi năm khi quay trở lại, khách hàng sẽ thấy Aeon Mall mới hơn so với năm trước. Những điều chỉnh này không phải thay thế bị động mà là sự chủ động tái thiết một cách có chọn lọc. Mỗi thay đổi dù nhỏ cũng hướng tới tạo ra sự thoải mái, dễ chịu và thêm góc trải nghiệm mới cho khách hàng", đại diện AeonMall Việt Nam chia sẻ.

Trung tâm thương mại Aeon Mall. Ảnh: Aeon Mall

Giá trị dài hạn từ những đổi mới định kỳ

Theo Aeon Mall, những đổi mới định kỳ không chỉ mang tính hình thức mà trở thành một phần trong triết lý kinh doanh. Các hoạt động được hoạch định và đo lường, duy trì bằng chỉ số cụ thể như tỷ lệ thay đổi thương hiệu, chu kỳ nâng cấp hay mức độ hài lòng của khách hàng sau mỗi giai đoạn có sự thay đổi. Qua đó, đơn vị xây dựng và duy trì sức hút dài hạn bằng trải nghiệm thực chất thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Chiến lược này cũng góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa theo định hướng: khách hàng cảm thấy gắn bó với một không gian "luôn mới mà vẫn quen". Ở góc độ khác, các thương hiệu thuê mặt bằng có niềm tin đầu tư dài hạn trong môi trường sáng tạo. "Aeon Mall vì thế giữ được vị thế cạnh tranh vững vàng mà không cần quảng bá ồn ào", đại diện đơn vị phân tích.

Aeon Mall tại Hà Đông. Ảnh: Aeon Mall

Theo TS. Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Chiến lược Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đây là hướng đi bền vững trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh gay gắt. "Khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, việc làm mới liên tục trở thành yêu cầu tất yếu. Nhìn từ bên ngoài, việc thay đổi thương hiệu mỗi năm hay nâng cấp định kỳ ba năm có thể chỉ là hoạt động quản lý mặt bằng thông thường, nhưng với Aeon Mall, đó là cách đầu tư cho 'vòng đời của trải nghiệm khách hàng'. Một trung tâm thương mại không thể mãi hấp dẫn nếu không tái tạo được cảm xúc", ông nhận định.

Cũng theo chuyên gia, chiến lược "làm mới chính mình" của Aeon Mall cho thấy cách một thương hiệu quốc tế có thể thích ứng bền vững tại thị trường Việt Nam. Đổi mới không nhất thiết là cuộc cách mạng, mà đôi khi chỉ là chuỗi hành động nhỏ, kiên định và duy trì liên tục. Chính nhịp đổi mới tự nhiên ấy giúp Aeon Mall giữ sức sống, duy trì vị thế, trở thành "bài học mẫu" trong giai đoạn ngành bán lẻ chuyển mình mạnh mẽ.

Thái Anh