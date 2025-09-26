Chiến lược hướng tới khách hàng trẻ của TPBank

TPBank đẩy mạnh chiến lược chiếm lĩnh phân khúc khách hàng trẻ thông qua dòng sản phẩm thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST với loạt ưu đãi giải trí độc quyền, từ săn vé concert, xem phim đến hoàn tiền các dịch vụ trực tuyến.

Với mục tiêu mở rộng tập khách hàng thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, TPBank triển khai chiến lược "dịch vụ tài chính cá nhân hóa theo phong cách sống", trong đó Mastercard FEST là sản phẩm chủ lực. Đây là thẻ tín dụng được thiết kế riêng cho nhu cầu giải trí trực tuyến và sự kiện âm nhạc, vốn là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ hiện nay.

Đại diện ngân hàng cho biết ngay sau khi chương trình âm nhạc Em Xinh "Say Hi" phát sóng, số lượng phát hành thẻ Mastercard FEST tăng gấp ba lần. Động lực chính đến từ chương trình quay số trúng vé concert khi mở mới thẻ, cùng loạt ưu đãi như giảm 50% giá vé concert trên Ticketbox, giảm giá vé xem phim tại CGV, Lotte, BHD Star và hoàn tiền đến 20% cho các dịch vụ Spotify, Netflix, YouTube Premium.

Thẻ TPBank Mastercard FEST trở thành "đường tắt" đưa các "Xinhiu" đến với Em Xinh "Say Hi" Concert đêm 2 tại Hà Nội (11/10). Ảnh: TPBank

Nguyễn Mai Anh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, cô từng bỏ lỡ đêm diễn tại TP HCM vì vé "cháy sạch" sau vài phút mở bán. Tuy nhiên, sau khi mở thẻ FEST và tham gia quay số của ngân hàng, Mai Anh bất ngờ trúng vé concert tại Hà Nội. "Mình tưởng đã lỡ hẹn với idol, không ngờ lại có cơ hội nhờ TPBank", cô nói.

Từ nay đến hết 30/9, ngân hàng triển khai hai đợt tặng vé đêm 2 concert Em Xinh "Say Hi" tại Hà Nội (11/10) dành cho khách hàng mở mới thẻ FEST và đạt chi tiêu từ 3 triệu đồng mỗi tuần. Mỗi thẻ phát hành mới qua app TPBank còn được cộng thêm 5 lượt quay số trong chương trình "Vòng quay Em Xinh".

Concert "Em Xinh Say Hi" tại TP HCM. Ảnh: BTC

Không chỉ tập trung vào sự kiện âm nhạc, Mastercard FEST còn hướng đến nhu cầu giải trí thường nhật. Chủ thẻ được mua hai vé xem phim tại CGV hoặc Lotte với giá 95.000 đồng; hoàn 20% giá trị vé từ 100.000 đồng trở lên, tối đa 200.000 đồng mỗi tháng (áp dụng đến hết 12/2025). Đặc biệt, chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi hoàn tiền 20% (tối đa 200.000 đồng một tháng, áp dụng cho giao dịch từ 100.000 đồng) khi thanh toán Spotify, Netflix, Youtube Premium.

Lê Hoàng Nam (21 tuổi, TP HCM), một khách hàng trẻ, cho biết: "Tôi tiết kiệm hơn 400.000 đồng trong tháng đầu nhờ hoàn tiền khi đăng ký Spotify và đặt vé xem phim qua thẻ FEST. Ngoài yếu tố tài chính, điểm cộng là thẻ gắn liền với sở thích cá nhân như concert hay phim ảnh - rất đúng với thói quen tiêu dùng của giới trẻ".

Thẻ FEST thu hút giới trẻ nhờ những ưu đãi đặc quyền giải trí. Ảnh: TPBank

Theo đại diện TPBank, chiến lược "gắn sản phẩm tài chính với lối sống" đang giúp ngân hàng mở rộng độ phủ thương hiệu trong phân khúc khách hàng trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính cá nhân linh hoạt và sáng tạo.

"Thẻ FEST không chỉ là công cụ chi tiêu mà còn là tấm thẻ thông hành đến các trải nghiệm giải trí đa sắc màu", đại diện ngân hàng nói.

Thẻ FEST được phát hành miễn phí, miễn phí thường niên năm đầu và các năm sau nếu đạt điều kiện chi tiêu. Mọi giao dịch có thể chia nhỏ trả góp 0% trong 3, 6, 9 hoặc 12 tháng - điều TPBank kỳ vọng sẽ giúp thu hút thêm nhóm khách hàng lần đầu sử dụng thẻ tín dụng.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung nhiều đặc quyền mới nhằm mang đến cho khách hàng thêm những lựa chọn tiện ích và trải nghiệm đáng nhớ.

Minh Ngọc