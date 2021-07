Chiến lược gom đất, bán nhà giá kỷ lục của Masterise Homes

Sau khi thu gom hàng loạt lô đất 'vàng' ở Hà Nội và TP HCM, Masterise Homes theo đuổi chiến lược bán căn hộ hàng hiệu với mức giá cao chưa từng có.

Masterise Homes vừa nhận chuyển nhượng thêm hai lô đất với tổng diện tích hơn 7 ha ở lõi trung tâm đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TP HCM) do Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh - thành viên của Vinhomes làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này dự kiến xây dựng một dự án theo hướng khu compound cao cấp với quy mô 10 blocks căn hộ cao 22-39 tầng. Trước đó, ở Hà Nội, Masterise Homes cũng mua các lô đất vị trí đẹp nhất ở các đại dự án của Vinhomes tại Gia Lâm và Nam Từ Liêm.

Chiến lược gom quỹ đất vàng của Masterise Homes liên tục thực hiện trong suốt vài năm qua. Ở TP HCM, lô đất rộng 25,29 ha tại số 2 Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) từng được quy hoạch thành khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son gần đây được Masterise Homes chào bán với tên gọi Grand Marina Saigon.

Ban đầu, dự án này do Tổng công ty Ba Son làm chủ đầu tư nhưng sau đó, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ TP HCM (Vincentra) được chấp thuận đầu tư dự án này với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng. Đến quý IV/2016, Vincentra tiến hành chia nhỏ thành tám lô đất và tách khỏi đại dự án này cho các pháp nhân mới sở hữu. Qua tay nhiều chủ sở hữu song 8 lô đất này không có nhiều chuyển biến về tiến độ thi công, xây dựng.

Mãi đến năm 2018, một lô đất tại dự án này về tay chủ đầu tư đến từ Hong Kong là Alpha King, với dự kiến phát triển thành dự án căn hộ The Centennial Sài Gòn. Thời điểm đó, dự án gây bất ngờ với giá bán căn hộ lên đến 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng mỗi m2). Tuy nhiên, Alpha King không tiếp tục phát triển dự án mà chuyển giao cho pháp nhân liên quan đến hệ sinh thái Masterise Homes.

Khu phức hợp 4 mặt tiền, đối diện chợ Bến Thành có tên gọi cũ là The Spirit of Saigon trước đây do công ty con của Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư hiện cũng về tay Masterise Homes và được đổi tên thành One Central.

Bên cạnh đó, dự án The Sun Tower Ba Son - toà nhà 55 tầng tại khu cảng Ba Son hay Lumière Riverside - lô đất đắc địa tại quận 2 hiện cũng nằm trong "bộ sưu tập" quỹ đất của nhà phát triển này.

Tại Hà Nội, khu đất 2 mặt tiền ở số 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), cách Hồ Gươm chưa tới 100m, trước đây có tên gọi D’.San Raffles do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư cũng mới về tay Masterise Homes. Lô đất hơn 4.071 m2 dự kiến sẽ phát triển dự án này thành tòa nhà 9 tầng cao, 5 tầng hầm, bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang.

Phối cảnh khu căn hộ cao cấp Masteri Waterfront tại Gia Lâm, Hà Nội của Masterise Homes.

Không chỉ sở hữu loạt lô đất ở vị trí đắc địa, Masterise Homes còn gây chú ý khi công bố giá bán kỷ lục lên đến vài trăm triệu đồng mỗi m2.

Theo dữ liệu của Vhome, dự án căn hộ hạng sang tại Hàng Bài, giá chào bán dự kiến dao động từ 25.000-30.000 USD mỗi m2, tương đương giá 84-174 tỷ đồng mỗi căn hộ. Trong khi đó, tại dự án Grand Marina, đầu năm nay, Masterise Homes công bố mức giá bán lên tới 18.000 USD mỗi m2, (tương đương hơn 420 triệu đồng), gần gấp đôi mức giá trước đó của chủ sở hữu cũ tung ra 2 năm trước.

Còn tại dự án thành One Central, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết sẽ góp mặt vào giỏ hàng dự án mở bán trong năm nay với giá mở bán được dự báo đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, dự kiến khoảng 20.000 -25.000 USD mỗi m2, tương đương 460-570 triệu đồng.

Ngoài phân khúc bất động sản hàng hiệu, các dự án cao cấp của Masterise Homes như Masteri Waterfront (nằm trong Vinhomes Ocean Park), Masteri West Heights (Vinhomes Smart City) cũng cao hơn so với mặt bằng khu vực. Thậm chí, khi các dự án của Masterise Homes khi được công bố mở bán sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới cho bất động sản khu vực Gia Lâm và Nam Từ Liêm.

Masterise Homes không phải là một tên tuổi mới trên thị trường bất động sản. Đơn vị này đặt dấu chân vào thị trường từ năm 2014 với Masteri Thảo Điền, sau đó là một số dự án hạng sang khác nhưng chủ yếu tập trung tại TP HCM. Chiến lược của Masterise Homes được bộ lộ rõ rệt và bùng nổ trong 2 năm nay với mục tiêu theo đuổi những dự án ở vị trí đắc địa nhất ở những thành phố lớn với tham vọng xây dựng những dự án bất động sản hàng hiệu (branded residences). Để hiện thực hoá tham vọng đó, Masterise Homes cho biết sẽ hợp tác với các đơn vị nổi tiếng toàn cầu từ các hạng mục thiết kế, kiến trúc, cảnh quan cho đến quản lý, vận hành... các dự án.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), bất động sản hàng hiệu (branded residences) xuất hiện lần đầu tiên tại New York (Mỹ) cách đây gần 100 năm. Đây là loại hình bất động sản hợp tác giữa một thương hiệu quản lý bất động sản nổi tiếng toàn cầu với một doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản cao cấp hạng sang, siêu sang.

Tại Việt Nam, theo ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, nguồn cung sản phẩm này chủ yếu tập trung ở các tỉnh và thành phố du lịch lớn như Kiên Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Khánh Hoà... trong đó hầu hết là các căn biệt thự cao cấp bên bờ biển. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, bất động sản hàng hiệu mới trở nên phổ biến hơn ở phân khúc căn hộ tại những thành phố lớn.

Báo cáo của Savills chỉ ra, các sản phẩm hàng hiệu thường được định giá cao hơn 35% so với một sản phẩm không có thương hiệu tương đương ở vùng lân cận. Tỷ lệ chênh lệch này thay đổi đáng kể theo vị trí, thương hiệu và nhà điều hành. Bên cạnh đó, số lượng hàng khan hiếm của mỗi dự án cũng là yếu tố giúp gia tăng giá trị của dòng sản phẩm này.

Savills cũng đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu thế giới. Trong những năm qua, việc đầu tư vào bất động sản hiện đang nằm trong khoảng từ 16% đến 20% và càng trở nên hấp dẫn sau khi các động thái nới lỏng lãi suất thế chấp, nâng cao triển vọng vốn đổ vào bất động sản. Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang phát triển hiện nay chính là trợ lực thúc đẩy bất động sản thương hiệu.

Còn theo ông Châu, phân khúc bất động sản hàng hiệu là nhu cầu có thực mới phát sinh trong giới rất giàu và siêu giàu trong thời gian gần đây, do nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hình thành nên "tầng lớp nhà giàu mới". Hiện nay, trên toàn cầu có khoảng 500 dự án bất động sản hàng hiệu thuộc phân phúc bất động sản hạng sang và siêu sang, nhắm tới tầng lớp khách hàng thượng lưu có nguồn lực tài chính mạnh, sành sỏi thú chơi như sắm máy bay riêng, du thuyền, siêu xe, xây lâu đài...

Tâm Anh