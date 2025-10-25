Chiến lược giúp VPBank dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng

VPBank duy trì vị thế dẫn dầu thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam nhiều năm liền nhờ chiến lược phát triển sản phẩm gắn với ba lĩnh vực thiết yếu của đời sống: Shopping - Travelling - Wellbeing.

Travelling

Sau đại dịch, nhu cầu du lịch và trải nghiệm của người Việt tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm trẻ, dân công sở và giới chuyên gia. Nắm bắt xu hướng này, VPBank phát triển dòng thẻ Travelling, tập trung vào các tiện ích tích điểm, hoàn tiền và đặc quyền du lịch toàn cầu.

Sản phẩm tiêu biểu là VPBank Travel Miles Mastercard, cho phép tích dặm miles khi chi tiêu vé máy bay, khách sạn, đồng thời mang đến quyền sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1.000 sân bay quốc tế và gói bảo hiểm du lịch trị giá đến 10,5 tỷ đồng.

Khách hàng mở thẻ VPBank YOJO (đồng thương hiệu Vietjet Air) được tặng 3.000 SkyPoint khi phát sinh ít nhất ba giao dịch trị giá từ 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ.

Theo đại diện VPBank, Travelling không chỉ là một dòng thẻ du lịch mà còn như "hộ chiếu lối sống", giúp người dùng tận hưởng hành trình trọn vẹn, tiết kiệm chi phí mà vẫn đúng phong cách cá nhân.

Chủ thẻ tín dụng được giảm tới 50% (tối đa 500.000 đồng) tại hơn 40 nhà hàng Michelin và Fine Dining ở Hà Nội, TP HCM. Ảnh: VPBank

Shopping

Cùng với nhu cầu dịch chuyển, xu hướng mua sắm trực tuyến và thanh toán số cũng phát triển mạnh mẽ. Báo cáo Visa 2024 cho thấy hơn 70% người Việt thanh toán online ít nhất một lần mỗi tuần. VPBank đón đầu trào lưu này với dòng VPBank StepUp, hoàn tiền tới 15% cho chi tiêu trực tuyến và 4% cho chi tiêu ăn uống.

Ngoài ra, thẻ VPBank Shopee cũng ghi nhận mức tăng trưởng người dùng vượt trội, trở thành lựa chọn quen thuộc trên các sàn thương mại điện tử.

Wellbeing

Khác với hai nhóm trên, dòng thẻ Wellbeing hướng đến người dùng coi trọng sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Dòng sản phẩm này tích hợp ưu đãi tại các phòng tập, spa, trung tâm dinh dưỡng, cùng chính sách trả góp 0% cho gói khám sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ.

Nổi bật là VPBank California Centuryon Visa Signature, tặng buổi tập và tích Health Point khi chi tiêu tại phòng gym, bệnh viện, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, đi kèm chương trình "LiveWell" dành riêng cho hội viên California Fitness. Bên cạnh đó, VPBank Lady Mastercard hướng tới khách hàng nữ với ưu đãi tại spa, nhà thuốc, chi tiêu bảo hiểm, hỗ trợ quản lý chi tiêu và chăm sóc gia đình.

Theo khảo sát của Nielsen 2024, chi tiêu của người Việt cho sức khỏe và fitness tăng 25% trong hai năm qua. Việc VPBank sớm khai thác phân khúc "wellness finance" được xem là bước đi chiến lược, khi thẻ tín dụng ngày càng trở thành công cụ giúp người dùng duy trì lối sống tích cực thay vì chỉ là phương tiện thanh toán.

Các dòng thẻ tín dụng của VPBank. Ảnh: VPBank

Với định hướng phát triển sản phẩm xoay quanh ba trụ cột Du lịch - Mua sắm - Sức khỏe, VPBank đang từng bước dịch chuyển mô hình từ "ngân hàng phát hành thẻ" sang "ngân hàng kiến tạo lối sống", lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Nhờ chiến lược này, ngân hàng liên tục dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng, chiếm khoảng 20% thị phần, với tốc độ phát hành mới tăng trung bình hơn 30% mỗi năm trong ba năm gần đây. Doanh số chi tiêu thẻ tín dụng năm 2024 đạt 6,7 triệu USD, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Theo ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân VPBank, ngân hàng đã mất nhiều năm để nghiên cứu hành vi chi tiêu của khách hàng và dựa trên dữ liệu lớn (big data) thu thập được để xây dựng chiến lược này.

"Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, khách hàng ngày càng kỳ vọng cao hơn ở các dịch vụ mà họ lựa chọn: không chỉ tốt, mà phải tiện lợi, cá nhân hóa, và mang lại giá trị cảm xúc thực sự", đại diện VPBank chia sẻ.

Động lực tăng trưởng của VPBank đến từ việc liên tục đổi mới sản phẩm, không chỉ nhằm thu hút khách hàng mới mà còn tăng mức độ gắn bó của nhóm hiện hữu. Thay vì mở rộng số lượng thẻ phát hành, ngân hàng tập trung nâng cao giá trị sử dụng, coi thẻ tín dụng là công cụ đáp ứng nhu cầu sống và tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dùng.

Từ định hướng này, VPBank xây dựng mạng lưới ưu đãi quy mô lớn, tạo nên hệ sinh thái gắn kết giữa ngân hàng và khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện ngân hàng hợp tác với hơn 3.000 đối tác trong các mảng ẩm thực, thời trang, du lịch, giáo dục, sức khỏe, giải trí và công nghệ, bao gồm các thương hiệu quen thuộc như Shopee, Agoda, CGV, Highlands Coffee, TikTok Shop, CellphoneS.

Các chương trình khuyến mại được cá nhân hóa dựa trên thói quen chi tiêu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận ưu đãi phù hợp vào thời điểm cần thiết.

"Cá nhân hóa là chìa khóa gắn kết người dùng lâu dài. VPBank hướng tới việc biến mỗi ưu đãi thành một trải nghiệm riêng cho từng khách hàng", đại diện Trung tâm Thẻ VPBank cho biết.

(Nguồn: VPBank)