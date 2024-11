Chiến lược giúp Viettel 8 năm là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Viettel 8 năm là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhờ đề cao chính sách đãi ngộ, đào tạo nâng cao kỹ năng và loạt "chiêu" thu hút nhân tài.

Tối 19/11, Công ty Anphabe và Intage công bố danh sách Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024, sau cuộc khảo sát quy mô lớn, thu thập ý kiến từ 65.000 người đi làm. Viettel tiếp tục được xướng tên, đánh dấu 8 năm liên tiếp nhận danh hiệu này (2017-2024).

Cụ thể, Viettel dẫn đầu nhóm Viễn thông, hạ tầng, công nghệ phần cứng; top hai ngành công nghệ thông tin; đứng thứ năm trong Top 10 khối doanh nghiệp lớn.

Đại diện Viettel cho biết phấn khởi khi nỗ lực của tập thể được ghi nhận, đồng thời phân tích những lý do giúp doanh nghiệp đạt thành tích này.

Chính sách đãi ngộ, chăm sóc sức khỏe

35 năm hoạt động, ban lãnh đạo Viettel xác định chính sách nhân sự là trọng tâm, tạo động lực phát triển, cạnh tranh trên thị trường. Chính sách này trải rộng nhiều mặt gồm đãi ngộ, lương thưởng phù hợp, chăm sóc sức khỏe, tinh thần lẫn sự phát triển từng nhân viên.

Trong đó, sức khỏe được ban lãnh đạo ưu tiên hàng đầu. Nhân viên Viettel có cơ hội tham gia chương trình Health Plus, với các gói bảo hiểm nhân thọ, tầm soát ung thư nâng cao. Đơn vị áp dụng rộng rãi chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên như tiêm phòng cúm mùa, sốt xuất huyết, tọa đàm về cân bằng năng lượng, đẩy mạnh câu lạc bộ thể dục thể thao.

Đại diện Viettel (giữa) nhận danh hiệu 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024, tối 19/11. Ảnh: Anphabe

Văn hóa học tập, đào tạo kỹ năng

Sau sức khỏe, ban lãnh đạo đề cao "đào tạo để phát triển", hướng mục tiêu: mỗi cá nhân có thể chuyển từ thích nghi sang chủ động, từ đó tạo bước ngoặt sự nghiệp, bất chấp bối cảnh liên tục biến động.

Cụ thể, đơn vị phát triển loạt chương trình tái đào tạo kỹ năng (reskilling), đào tạo nâng cao (advanced training), khuyến khích tự học qua nền tảng trực tuyến miễn phí (elearning). Với thế mạnh công nghệ, Viettel cũng triển khai AI nhằm phân tích dữ liệu, phục vụ khâu đánh giá công việc, quản lý hiệu suất.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban tổ chức nhân lực Viettel, cho biết tập đoàn ưu tiên đầu tư tái đào tạo, nâng cấp kỹ năng nhân viên nhằm bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ và ngành.

"Các chương trình đào tạo tập trung nâng cao năng lực kỹ thuật, khả năng thích ứng, cho phép quản lý điều hướng hệ thống nhân sự và gắn kết hiệu quả với nhân viên. Bên cạnh đó, thu hút, giữ chân nhân tài tương lai cũng là bước quan trọng của hoạt động nhân sự bền vững", bà Mai phân tích.

100 doanh nghiệp vào nơi làm việc tốt nhất chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Anphabe

Cách thu hút nhân tài

Bên cạnh chính sách nội bộ, Viettel chú trọng đào tạo tài năng công nghệ cho thị trường Việt. Cụ thể, hàng nghìn sinh viên khối kỹ thuật, công nghệ cao có cơ hội tham gia Viettel Digital Talent - chương trình cung cấp môi trường tiếp cận dữ liệu, bài toán thực tế của doanh nghiệp. Qua 4 mùa, hơn 700 thực tập sinh và 400 sáng kiến ra đời. Nhiều ý tưởng được tập đoàn ứng dụng vào kinh doanh, sản xuất.

Năm 2024, đơn vị khởi động "Quản trị viên tập sự Viettel Future Changemakers" - chương trình tìm kiếm người trẻ có tư chất lãnh đạo, thành tích nổi bật, hướng tới đào tạo thế hệ quản trị sản phẩm số có năng lực cạnh tranh, đóng góp cho hệ sinh thái xã hội số 4.0.

Ngoài ra, Viettel cũng hỗ trợ các tổ chức cộng đồng mở rộng trao đổi, chia sẻ kiến thức. Gần nhất, tập đoàn đồng hành Sudo Code - chương trình đào tạo kỹ năng lập trình cho Gen Z, nhất là nữ giới.

Đội ngũ chuyên gia trực tiếp đứng lớp đào tạo kỹ năng, chuyên môn. Học viên sẽ hiểu rõ cách thức xây dựng hồ sơ cá nhân (CV) khi ứng tuyển vào doanh nghiệp sau kết thúc khóa học. Ứng viên nổi trội có cơ hội gia nhập Viettel, hưởng chính sách, đãi ngộ hấp dẫn.

"Loạt chính sách nhân sự trên giúp chúng tôi tăng năng lực cạnh tranh lẫn sức hút trong mắt nhân tài công nghệ, đồng thời đạt nhiều giải trong nước và quốc tế", đại diện tập đoàn cho hay

Cụ thể ba năm liên tiếp, HR Asia Award vinh danh Viettel là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"; đoạt giải bạc Stevie Awards for Great Employers, hạng mục Employer of the year 2024 (lĩnh vực viễn thông và phần mềm). Năm 2023, doanh nghiệp nhận giải Đồng tại Stevie Awards.

Ban lãnh đạo Viettel luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo. Ảnh: Viettel

Thành lập năm 1989, Viettel khởi đầu lĩnh vực viễn thông với ba trạm BTS. Sau 35 năm, doanh nghiệp có 110 triệu thuê bao đang hoạt động, 160.000 trạm (2G-5G) trên toàn cầu, phủ sóng 97% dân số Việt Nam. Tập đoàn tài trợ quyền truy cập internet cho 35.528 trường học, 460.000 km cáp.

Giai đoạn 4.0, đơn vị phát triển nhiều nền tảng, sản phẩm mới như: Viettel Mobile Money, có 24 triệu người dùng đa quốc gia; ứng dụng giải trí TV360 - hơn 10 triệu người dùng; phát sóng 500 đài 5G bằng chip Asic tự sản xuất, tiết kiệm 20% năng lượng tiêu thụ. Ngoài ra, Viettel xuất khẩu thành công hệ thống 5G Private sang Ấn Độ.

Đông Vệ