​Chiến lược giúp VIB duy trì vị thế tiên phong mảng thẻ

Thay đổi nhận diện bộ thẻ tín dụng với mục tiêu tăng chất lượng, tính năng, ưu đãi và nâng cấp công nghệ, tăng trải nghiệm, VIB muốn duy trì vị thế dẫn đầu mảng thẻ.

Từ khi gia nhập thị trường thẻ tín dụng năm 2019, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) liên tục "tạo sóng" với chiến lược cá nhân hóa các dòng thẻ và trở thành một trong những ngân hàng tiên phong về số lượng thẻ phát hành mới lẫn giá trị giao dịch. Tính đến 31/3/2023, ngân hàng này đã phát hành hơn 2,2 triệu thẻ, trong đó riêng thẻ tín dụng đạt hơn 650 ngàn thẻ, tăng hơn 7 lần so với con số 90.000 thẻ ở thời điểm năm 2018. Từ 100% phát hành thẻ vật lý trước năm 2019, đến nay hơn 50% số lượng thẻ mới của nhà băng này được mở qua kênh trực tuyến VIB website, MyVIB hay các nền tảng của đối tác.

Theo Mastercard, VIB chiếm hơn 33% tổng chi tiêu thẻ Mastercard tại Việt Nam và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, gấp 5 - 6 lần trung bình của Mastercard trên tất cả tiêu chí số lượng và chất lượng. Việc dẫn đầu trong mảng thẻ của Mastercard là lợi thế để VIB không ngừng phổ biến thương hiệu tới gần người dùng.

Chuyên gia tài chính ảo Vie hỗ trợ người dùng tìm hiểu các thông tin, đăng ký thẻ. Ảnh: VIB

Với cam kết mang đến lợi ích theo nhu cầu thực tế của khách hàng, từ ngày 15/3, VIB quyết định tăng tính năng và thay đổi diện mạo các dòng thẻ VIB Mastercard. Cụ thể, với mục tiêu tăng tính năng và nâng cấp công nghệ, ngân hàng tiên phong triển khai tính năng thẻ "biết nói" thông qua việc nhúng công nghệ AR/VR trên QRCode phía sau thẻ. Thông qua đó, chuyên gia tài chính ảo Vie sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu bằng chế độ hiển thị ba chiều kèm tương tác giọng nói để tư vấn, hướng dẫn trực tiếp về việc dùng thẻ và ưu đãi thẻ cập nhật nhất

Nhà băng này kỳ vọng, việc đưa Vie tiếp cận ngày càng gần với khách hàng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dùng với ngân hàng, đồng thời, truyền tải thông tin dịch vụ, sản phẩm một cách nhanh chóng.

Cùng với việc triển khai thẻ biết nói, VIB cũng ra mắt dịch vụ nhận diện giọng nói "Voice Biometric" qua tổng đài 18008195 hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng nhanh chóng được nhận diện, qua đó, rút ngắn quá trình tương tác với tổng đài và được trải nghiệm phục vụ cá nhân hóa chuyên biệt một cách nhanh chóng, an toàn.

Theo đại diện ngân hàng, hàm lượng cao về công nghệ là một trong những điểm nhấn trong hành trình đổi mới sáng tạo mảng thẻ của VIB. Việc đi trước đón đầu làm chủ công nghệ là chiến lược để chinh phục khách hàng, khẳng định vị thế của nhà băng này nói riêng và thúc đẩy tài chính số, góp phần vào quá trình hướng tới xã hội không tiền mặt tại Việt Nam nói chung.

Thời gian qua, VIB cũng liên tục đầu tư cho công nghệ theo chiến lược hội tụ ba yếu tố "Mobile first - Cloud first - AI first". Tức là hướng đến tối ưu trải nghiệm khách hàng trên thiết bị di động, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, tăng cường bảo mật đồng thời tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình dịch vụ. Và cuối cùng là ứng dụng các công nghệ phân tích chuyên sâu, biết được chân dung và nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp AI với các gợi ý về dịch vụ tài chính phù hợp với người dùng. Việc ứng dụng tính năng thực tế ảo tăng cường với thẻ tín dụng lần này thể hiện sự nhất quán của nhà băng với chiến lược ba yếu tố đã đề ra.

Ngân hàng số MyVIB tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường. Ảnh: VIB

Ngoài việc cập nhật tính năng, trong lần thay đổi bộ nhận diện thẻ tín dụng này, VIB còn làm mới các thiết kế thẻ theo hướng tối giản, hiện đại với bề mặt không hoa văn, thay vào đó là những đường vân độc bản từ chất liệu thẻ, nhằm mang lại sự sang trọng và độ bền cao. Đại diện ngân hàng cho biết, việc đảm bảo tính thẩm mỹ cho thẻ sẽ giúp tạo sự thiện cảm với người dùng.

"Dù vẻ ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ nhưng chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, bắt đầu từ những điều đơn giản", đại diện nhà băng này chia sẻ.

Từ ngày 15/3, VIB cũng quy hoạch lại bộ sản phẩm thẻ và thay đổi tính năng trọng yếu của các dòng thẻ Cash Back, Rewards Unlimited, Travel Élite và Premier Boundless, để phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Theo đó, ngân hàng dành nhiều ưu đãi để giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm sử dụng thẻ tín dụng. Nổi bật là ưu đãi nhân đôi điểm thưởng cho chủ thẻ VIB Rewards Unlimited có chi tiêu trong kỳ từ 10 triệu đồng; chủ thẻ VIB Cash Back được hoàn tiền 2 triệu đồng một tháng, tương đương 24 triệu đồng một năm cho các giao dịch trong nhóm danh mục chi tiêu.

Đối với dòng thẻ cao cấp cho khách hàng hay đi du lịch hoặc mua sắm ở nước ngoài VIB Travel Élite, từ ngày 15/3, ngân hàng áp dụng mức phí giao dịch ngoại tệ 0% cho 3 kỳ sao kê đầu từ ngày phát hành thẻ lần đầu và chỉ 1% cho các kỳ tiếp theo. Với thẻ VIB Premier Boundless mở mới, khách hàng được tặng 4.000 dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu từ 5 triệu đồng tại Vietnam Airlines trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành thẻ và tặng thêm 3.000 dặm Bông Sen Vàng nếu thẻ được mở thành công từ nay đến hết 30/4. Ưu đãi tặng đến 7.000 dặm thưởng này giúp chủ thẻ đổi ngay một vé máy bay hành trình một chiều nội địa tại Vietnam Airlines.

Ngoài ra, từ 15/3, VIB ngừng phát hành mới thẻ Zero Interest Rate và Happy Drive. Các thẻ Zero Interest Rate và Happy Drive đang hoạt động sẽ tự động chuyển đổi tính năng và biểu phí đồng nhất với thẻ Cash Back từ ngày này cho đến khi hết thời hạn sử dụng thẻ. Khách hàng có nhu cầu chuyển sang sử dụng dòng thẻ khác như Travel Élite và Premier Boundless được hỗ trợ miễn phí từ nay đến 30/4.

"Sau một thời gian triển khai bộ sản phẩm thẻ tín dụng, chúng tôi muốn chú trọng phát triển chiều sâu hơn các tính năng của từng dòng thẻ với cam kết chất lượng dựa trên các nhu cầu thực tế của khách hàng", đại diện VIB chia sẻ.

Với chiến lược mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thẻ tín dụng tiếp tục là mảnh đất tiềm năng của VIB. 6 năm đầu của giai đoạn chuyển đổi chiến lược 10 năm 2017-2026, nhà băng này đã ghi nhận lợi nhuận tăng 15 lần. Mục tiêu của VIB trong giai đoạn 5 năm 2022-2026 là thu hút 10 triệu khách hàng; đạt tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kép (CAGR) đạt 20-30% một năm, trong đó, mảng thẻ tín dụng vẫn là khu vực giúp VIB tạo điểm nhấn, thể hiện sự năng động, không ngừng hướng đến người dùng.

An Nhiên