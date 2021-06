Chiến lược giúp Quảng Ninh 'phòng vệ' trong đợt dịch thứ tư

Tầm soát diện rộng, đầu tư năng lực xét nghiệm, kiểm soát chặt biên giới..., là những biện pháp góp phần giúp Quảng Ninh ngăn chặn làn sóng lây nhiễm.

Quảng Ninh là địa bàn tuyến đầu với đặc thù đường biên giới trên bộ, trên biển tiếp giáp với Trung Quốc; đồng thời có sân bay Vân Đồn là địa điểm đón chuyên gia nước ngoài, công dân Việt Nam giải cứu về nước. Tỉnh này cũng giáp ranh với nhiều ổ dịch phức tạp, như Bắc Giang, song từ 27/4 đến nay chỉ ghi nhận một ca bệnh Covid-19 cộng đồng và đã nới lỏng các biện pháp chống dịch hơn 2 tuần qua.

VnExpress phỏng vấn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, về các biện pháp chống dịch của tỉnh.

- Đâu là các biện pháp giúp tỉnh "phòng vệ" trước làn sóng dịch bệnh lần thứ tư trong nước?

- Quảng Ninh là địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm công nghiệp than, điện của cả nước với hơn 100.000 công nhân. Xác định trách nhiệm ở vị trí tuyến đầu, ngay từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chúng tôi đã kích hoạt cao nhất cơ chế phòng chống Covid-19 từ tỉnh xuống đến từng địa phương, từng hộ gia đình và tất cả các đơn vị trên địa bàn.

Phương châm của Quảng Ninh là "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", với 5 nhóm biện pháp chủ yếu.

Đầu tiên, chúng tôi tầm soát chủ động trên diện rộng để kịp thời phát hiện nguy cơ mầm bệnh. Tỉnh thực hiện mô hình tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm chắc các trường hợp tạm vắng, tạm trú, người lạ trên địa bàn; phát hiện kịp thời, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ những ai có yếu tố dịch tễ với ca F0, không bỏ sót bất kỳ trường hợp F1 nào...

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Đức

Tiếp theo, tỉnh tập trung quyết liệt việc xét nghiệm nhanh, xét nghiệm diện rộng có trọng tâm; sàng lọc định kỳ ngẫu nhiên hàng tuần bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR (gộp mẫu) cho 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp...

Quảng Ninh cũng thiết lập các chốt kiểm soát dịch liên ngành, qua đó 100% người vào tỉnh đã thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và được kiểm soát chặt chẽ.

Chúng tôi cũng kiểm soát nghiêm ngặt khu vực biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, "khóa chặt" biên giới trên bộ, trên biển; tuyệt đối không để xảy ra nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

- Vừa qua một số địa phương gặp khó khi triển khai xét nghệm diện rộng, phải nhờ sự trợ giúp của Trung ương, vậy Quảng Ninh giải quyết vấn đề này ra sao?

- Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Đến nay toàn tỉnh đã có 10 đơn vị có năng lực xét nghiệm Covid-19, trong đó ba đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định; đang tiếp tục hoàn thiện cho ba đơn vị để được xét nghiệm khẳng định; năng lực xét nghiệm hiện tại đạt 50.000 mẫu gộp mỗi ngày.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đã sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho 50.000 người; phương án điều trị cho 1.000 bệnh nhân mắc Covid-19.

Phòng xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

Cũng cần nói thêm, tỉnh đã triệt để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; thực hiện khai báo y tế điện tử; thiết lập bản đồ an toàn Covid-19 riêng của Quảng Ninh... Hiện số cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tích hợp, kết nối vào hệ thống là 29/39, với tổng số 488 camera được kết nối, đứng thứ 2 trong các địa phương cả nước (sau TP HCM).

Giải pháp hết sức quan trọng nữa là tỉnh đã không ngừng làm thật tốt việc thông tin, vận động để người dân, doanh nghiệp thực sự thấu hiểu và nghiêm túc thực hiện 5K. Theo tôi, hành động tự giác của người dân trong phòng chống dịch bệnh là yếu tố quyết định tới sự thành công của Quảng Ninh trong đợt dịch này.

- Điều ông trăn trở nhất trong việc chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch trên địa bàn là gì?

- Đó là việc xem xét, quyết định điều chỉnh thật kịp thời, thật linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế các biện pháp phòng chống dịch ở mỗi thời điểm, ở từng địa bàn.

Bài toán đặt ra là làm sao phòng chống được dịch bệnh và ảnh hưởng ít nhất đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Quảng Ninh phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng từ hoạt động sản xuất than, điện cho quốc gia nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất với chi phí thấp, giữ được lực lượng cho phòng chống dịch lâu dài.

Đơn cử, từ ngày 8/5 đến ngày 13/6, tỉnh đã kiểm soát gần 374.000 lượt phương tiện ra vào, trong đó hơn 269.000 lượt phương tiện vào tỉnh; khoảng 569.000 lượt người ra vào, trong đó trên 400.000 lượt người vào tỉnh. Để phòng dịch, Quảng Ninh đã thiết lập các chốt kiểm soát dịch liên ngành đối với người, nhưng đồng thời tạo điều kiện tối đa cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn. Bởi vậy đã kiểm soát tốt dịch mà hàng hóa vẫn lưu thông tốt, đây là điều rất đáng ghi nhận.

Mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện qua chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng hướng vào Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương

- Quảng Ninh mở cửa trở lại nhiều dịch vụ, điểm du lịch... từ 12h ngày 8/6, sau 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm. Việc phải đợi đến một tháng mới nới lỏng liệu có thận trọng quá không? Ông nghĩ sao?

- Quảng Ninh là một địa bàn phức tạp, hoạt động giao thương trong nước và quốc tế nhiều. Tất cả các tỉnh tiếp giáp với Quảng Ninh đều có nhiều ca bệnh trong đợt dịch thứ 4 này, đặc biệt là các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn có nhiều chùm ca bệnh, ổ dịch. Nguy cơ dịch bệnh qua đường hàng không, đường biển cũng rất cao. Việc khóa chặt các nguồn lây là biện pháp phải ưu tiên hàng đầu.

Sau 30 ngày, Quảng Ninh không phát sinh ca nhiễm mới nhưng số ca bệnh tại các địa phương khác có liên quan đến Quảng Ninh vẫn liên tục tăng. Vì vậy, việc mở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ một cách có kiểm soát, tầm soát đã được tỉnh cân nhắc kỹ càng trên nhiều góc độ.

- Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, Quảng Ninh đảm bảo an toàn như thế nào khi mở lại dịch vụ, du lịch.

- Chúng tôi chủ trương mở lại có kiểm soát. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức xét nghiệm Covid-19 (gộp mẫu) cho nhân viên tại đơn vị và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan như: Suất ăn, giặt là, cung cấp thực phẩm, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...

Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã khẩn trương, tích cực triển khai nhiều nội dung sẵn sàng phục vụ khách du lịch nội tỉnh, với quan điểm an toàn mới được hoạt động.

Tỉnh chỉ đạo 13 địa phương phải kiểm tra, xác định mức độ an toàn của từng cơ sở, từng điểm đến và đăng ký với Sở Du lịch. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp, hãng lữ hành sắp xếp thành các chương trình du lịch với mức giá giảm tối đa nhất mà chất lượng vẫn phải đảm bảo tốt. Đến nay, các địa phương đã đăng ký 69 điểm du lịch an toàn; 623 cơ sở lưu trú an toàn; 254 nhà hàng an toàn; 33 điểm mua sắm, 559 phương tiện vận tải đủ điều kiện an toàn để đáp ứng theo yêu cầu chống dịch và phục vụ khách...

Ngoài ra, Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn. Số lượng vaccine cần cho cả tỉnh là hơn 2,2 triệu liều, trong đó nhóm ưu tiên gần 500.000 liều.

Chúng tôi chủ trương phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của các cấp trong chủ động tìm kiếm, tiếp cận với các nguồn cung vaccine tin cậy, hợp pháp. Đồng thời, khuyến khích Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược..., tự bỏ kinh phí mua vaccine, tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công nhân, người lao động và gia đình họ.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Minh Cương