Chiến lược giúp Nha khoa Kim dẫn đầu 10 kỳ đánh giá chất lượng

Nha khoa Kim liên tiếp dẫn đầu 10 kỳ đánh giá chất lượng của Sở Y tế TP HCM nhờ chú trọng khâu quản trị và đầu tư công nghệ chuyên sâu.

Giữa tháng 11, Sở Y tế TP HCM công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn. Hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ 12 vị trí đầu, dao động 3,51- 4,07 điểm trên thang 5, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đơn vị đạt thành tích này.

Theo đại diện đơn vị: "Kết quả xếp hạng từ Sở Y tế TP HCM là 'thước đo' minh bạch, sự bền bỉ của Nha khoa Kim trong việc giải bài toán khó: Giữ chất lượng đồng nhất trên quy mô toàn hệ thống".

Nhiều năm nay, ban lãnh đạo doanh nghiệp đề cao chiến lược quản trị, đầu tư chiều sâu. Thay vì chạy đua mở rộng ồ ạt, họ tập trung đồng bộ hóa cả 32 phòng khám trên toàn quốc.

Cụ thể, hệ thống trang bị hệ sinh thái thiết bị chẩn đoán hình ảnh lớn với 30 máy CT Cone Beam, trên 100 máy scan 3D và 300 ghế nha khoa. Trong đó, đưa Robot định vị X-Guide và kính hiển vi vào trị liệu giúp đơn vị chuyển mình từ mô hình truyền thống lên nha khoa số, tức mọi thao tác được tính toán chính xác từng milimet, giảm xâm lấn, giảm đau và hạn chế mọi rủi ro cho người bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống ERP và bệnh án điện tử được triển khai như "mạch máu" thông tin, liên kết dữ liệu chặt chẽ từ bác sĩ, điều dưỡng đến Labo sản xuất. Điều này nhằm vấn đề sai sót trong hồ sơ, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Nha khoa Kim đạt điểm cao trong những lần đánh giá, xếp hạng là mô hình hoạt động theo chuyên khoa sâu. Tư duy "một bác sĩ làm tất cả" được thay thế bằng sự phối hợp của các ban riêng biệt gồm: chỉnh nha, phục hình sứ và cấy ghép Implant .

"Sự chuyên biệt hóa giúp bác sĩ tập trung vào thế mạnh của mình", người đại diện lý giải. Ở mảng niềng răng, phác đồ được cá nhân hóa và mô phỏng trước bằng phần mềm 3D.

Với bọc răng sứ thẩm mỹ , công nghệ CAD/CAM cho phép chế tác phục hình nhanh và chuẩn xác. Người đại diện nhấn mạnh: "Khi gặp ca khó, hệ thống lập tức kích hoạt hội chẩn liên chuyên khoa, đảm bảo bệnh nhân trải nghiệm giải pháp tối ưu, toàn diện nhất.

Công nghệ Robot X-Guide giúp định vị trụ implant chính xác, hỗ trợ lành thương nhanh. Ảnh: Nha khoa Kim

Nếu trang thiết bị là bề nổi thì quy trình vô trùng và kiểm soát vật liệu là "tảng băng chìm", quyết định thành bại trong mỗi ca trị liệu. Nhiều năm nay, Nha khoa Kim chọn tự chủ sản xuất với nhà máy Labo quy mô lớn. "Hướng đi này khó nhưng bền vững", người đại diện cho hay.

Mỗi chiếc răng sứ tại đây có hồ sơ rõ ràng, chế tác từ phôi sứ nhập khẩu chính ngạch (Đức, Mỹ, Áo) và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi gắn lên miệng bệnh nhân.

Song song đó, quy trình vô trùng một chiều với máy hấp chuẩn Class B hoạt động như "tuyến phòng thủ" kiên cố, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo.

Không chỉ góp mặt ở các bảng xếp hạng nội địa, đơn vị còn là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, nhận vốn đầu tư từ Temasek (Quỹ của Chính phủ Singapore).

Năm 2024, doanh nghiệp được Sở Y tế TP HCM trao giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam - Y tế thông minh", ghi nhận quá trình không ngừng đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng.

Giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam - Y tế thông minh" ghi nhận nỗ lực chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp. Ảnh: Nha khoa Kim

"Chúng tôi quan niệm niềm tin của khách không đến từ lời hứa, mà ở sự cam kết bền bỉ về chất lượng và không ảnh hưởng sức khỏe", đại diện Nha khoa Kim nói thêm. Mục tiêu những năm tới của họ là duy trì vị thế dẫn đầu các kỳ đánh giá chất lượng của Sở Y tế TP HCM, thành công trong mọi ca hoàn thiện nụ cười.

Hiếu Châu