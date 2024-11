Chiến lược giúp Eximbank mở rộng thị trường

Eximbank lấy khách hàng làm trọng tâm, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, sử dụng công nghệ, qua đó hướng tới mục tiêu đưa thương hiệu phủ sóng toàn quốc.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền tổng giám đốc Eximbank phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của nhà băng, tổ chức ngày 28/11. Theo ông Hải, Eximbank đang nỗ lực để mở rộng thị trường, đặc biệt là tăng cường nhận diện thương hiệu tại khu vực miền Bắc. "Chúng tôi sẽ khai phá, mở rộng thị trường tiềm năng này, tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngân hàng", ông nói.

Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh với phương châm "khách hàng là trọng tâm, hiệu quả là chính yếu". Đồng thời nhà băng cũng đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, sử dụng công nghệ, từ đó dẫn dắt sự phát triển của ngân hàng theo chiều sâu và chiều rộng.

Ông Hải cho biết, trong ít nhất ba năm tới, Eximbank mong muốn đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở con số 2,4 triệu khách hàng hiện tại.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Eximbank. Ảnh: Eximbank

Cũng tại đại hội, Eximbank thông tin về việc ngân hàng đã huy động thành công 1.400 tỷ đồng vốn quốc tế, thông qua hình thức phát hành trái phiếu cấp 1 theo hình thức riêng lẻ. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được chào bán cho các định chế tài chính nước ngoài, ngày 27/11.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Eximbank. Các nhà đầu tư tham gia đợt

phát hành là những định chế tài chính, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại diện ngân hàng cho hay, việc phát hành thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu nói trên mang ý nghĩa huy động vốn, giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn huy động ngắn hạn. Bên cạnh đó, sự kiện này còn giúp đơn vị tối ưu hóa cấu trúc vốn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tài chính.

Tại đại hội, nhiều nội dung cũng được Đại hội đồng cổ đông thông qua như phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank. Theo đó, ngân hàng sẽ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ quận 1, TP HCM sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Cổ đông cũng thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh trong nhiệm kỳ VII (2020-2025) gồm, Thành viên Ban kiểm soát Eximbank đối với Ông Ngo Tony, Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Hồ Nam. Việc miễn nhiệm này dựa theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5%, tổng số cổ phần phổ thông của ngân hàng.

Khách hàng đến thực hiện các giao dịch tại chi nhánh Eximbank. Ảnh: Eximbank

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, nhà băng ghi nhận tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn tăng 9,1% so với đầu năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay cũng tăng 15,1% so với đầu năm và 18,9% so với cùng kỳ.

Ngoài các chỉ số về tài sản, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 của Eximbank tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn CAR duy trì ở mức 12-14%, vượt 8% ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mặt khác, lãnh đạo nhà băng cũng thông tin đến cổ đông về việc, Eximbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ từ gần 17.470 tỷ đồng lên mức gần 18.700 tỷ đồng, ngày 25/11.

Theo đó, vốn điều lệ của Eximbank tăng thêm 1.219 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ngân hàng thông qua.

Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đã tăng hạn mức tài trợ thương mại cho Eximbank từ 75 triệu USD lên 115 triệu USD. Hạn mức mới của ADB giúp ngân hàng mở rộng nguồn lực tài chính, củng cố vị thế của ngân hàng trong lĩnh vực tài trợ thương mại.

Thời gian tới, Eximbank sẽ tận dụng tối đa nguồn tài trợ để mang đến các giải pháp tài chính tối ưu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt, đồng hành nền kinh tế hội nhập, phát triển bền vững.

Trong năm qua, Eximbank đã nhận được nhiều giải thưởng về thương hiệu và sản phẩm như: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á; Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực Ngân hàng số Sao Khuê 2024; Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc - STP Award...

Đại diện ngân hàng nhấn mạnh, những kết quả kể trên góp phần khẳng định năng lực quản trị, tạo động lực để đơn vị vươn lên trong thời gian tới, từ đó mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và nền kinh tế.

Eximbank được thành lập năm 1989, bắt đầu hoạt động năm 1990, ngân hàng có 215 chi nhánh, phòng giao dịch và quan hệ đại lý với gần 900 ngân hàng tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Qua 35 năm phát triển, nhà băng vừa chú trọng phát triển kinh doanh, vừa tích cực thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường, qua các giải pháp dịch vụ xanh, ứng dụng năng lượng tái tạo, duy trì môi trường làm việc tích cực.

Hoàng Đan