Chiến lược giúp Bamboo Airways có 5 triệu khách sau 2 năm

Bay đúng giờ là một chìa khóa quan trọng giúp Bamboo Airways từ "người đi sau" vươn lên trên thị trường hàng không nội địa cạnh tranh.

Nước cờ quyết định

Hai năm cất cánh, vận chuyển 5 triệu lượt hành khách, thành tựu này của Bamboo Airways nhờ vận dụng chiến lược thị trường ngách hiệu quả. Ra mắt trong bối cảnh thị trường hàng không tăng trưởng nóng, cạnh tranh khốc liệt, "bay được bao lâu" là câu hỏi thường trực những ngày đầu dội về phía "tân binh" trong làng hàng không. Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết có lần nhớ lại: "Nhiều người dọa tôi lắm, là làm hàng không thì đốt tiền, phá sản như chơi. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi quyết định nghiên cứu thật kỹ. Nghiên cứu cả thị trường và lý do của những trường hợp phá sản, thất bại".

Tuy nhiên, tận dụng lợi thế "người đi sau" và trải nghiệm của chính bản thân khi là khách hàng của nhiều hãng hàng không trong nước cũng như thế giới, ông Quyết và đội ngũ cộng sự xác định sẽ không thể thành công nếu không khởi tạo được một mô hình đúng, tiên phong dẫn dắt xu thế, và "trám" vào được đúng những khoảng trống đang có trên thị trường.

Không xông vào cạnh tranh về giá với hãng giá rẻ hay cạnh tranh trực diện trong phân khúc khách hạng C, Bamboo Airways chọn chiến lược thị trường ngách, trọng tâm đánh vào hai yếu tố: bay đúng giờ, an toàn và bay chất lượng 5 sao, giàu giá trị gia tăng.

Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways.

Mô hình kết hợp hàng không với du lịch, tập trung khai thác những sân bay chưa hoạt động hết công suất đã mang lại "làn gió mới" cho thị trường hàng không. Tận dụng lợi thế từ công ty mẹ Tập đoàn FLC - nhà phát triển và vận hành chuỗi nghỉ dưỡng FLC Hotels and Resorts 5 sao trên cả nước, Bamboo Airways nhanh chóng thiết lập mạng bay trên 50 đường phủ sóng rộng khắp, tập trung vào các điểm đến du lịch mới. Các dịch vụ bay, sản phẩm liên kết bay - nghỉ - golf được hàng loạt khách hàng sử dụng nhờ tiện lợi, linh hoạt, giá hợp lý, chất lượng cao.

"Bay đúng giờ" chính là một chìa khóa quan trọng của Bamboo Airway. Hãng bay tư nhân từ khi cất cánh đến nay liên tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không, với tỷ lệ đúng giờ trung bình 95,4%. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đã trao chứng nhận đánh giá an toàn khai thác IOSA - một trong những chứng chỉ quan trọng về an toàn hàng không - cho Bamboo Airways. Việc kiểm tra tiêu chuẩn IOSA được thực hiện hai năm một lần, gồm khoảng 1.000 tiêu chuẩn. Hai năm cất cánh, Bamboo Airways khai thác các chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Bamboo Airways nhận chứng chỉ IOSA về an toàn.

Linh hoạt và kiên định

Trong bối cảnh dịch Covid tác động tới toàn bộ thị trường hàng không trong nước cũng như thế giới, Bamboo Airways đã nhanh chóng ứng biến, với việc điều chỉnh mô hình và hoạt động khai thác.

Hãng đã triển khai hàng loạt chuyến bay thuê chuyến để đưa công dân nước ngoài hồi hương cũng như đưa công dân Việt Nam về nước. Song song với vận chuyển hành khách, Bamboo Airways phát triển những máy bay chuyên dụng chở hàng hoá để hạn chế tình trạng tàu bay nằm đất, tối ưu hóa nguồn lực sẵn có và góp phần tăng doanh thu.

Nắm bắt tâm lý tiêu dùng của hành khách trong mùa dịch, hãng đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra nhiều dịch vụ, ưu đãi mới cho khách hàng. Hành khách của Bamboo Airways có thêm nhiều lựa chọn phục vụ nhu cầu đa dạng ở giai đoạn đặc thù, như sản phẩm "mua một vé tặng hai vé bên cạnh", các dòng thẻ bay đa nhiệm Bamboo Pass bao gồm 4 loại thẻ Bamboo Pass Unlimited, Bamboo Pass Business, Bamboo Pass Dynamic và Bamboo Pass Holiday...

Hãng công bố linh hoạt các chính sách hỗ trợ khách hàng (hỗ trợ toàn diện với khách như hoàn vé miễn phí với vé đến/đi Đà Nẵng, miễn phí thay đổi giờ bay/hành trình bay không giới hạn số lần đổi...), đẩy mạnh hợp tác, kích cầu du lịch, chiến lược sản phẩm giai đoạn mới, tăng cường mạng lưới đường bay nội địa, sẵn sàng nguồn lực cho các đường bay quốc tế, nâng cấp hình thái các sản phẩm combo bay - nghỉ dưỡng, mở rộng khai thác vận chuyển hàng hóa...

Đồng thời, Bamboo Airways liên tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo hành trình bay an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, kiên định giữ vững tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ trong mọi hoàn cảnh.

Bàn tay trên ngực trái

Sau hai năm cất cánh, phân khúc khách hàng chủ đạo của Bamboo Airways được định hình rõ. Đó là tầng lớp khách hàng mua vé bay không chỉ là để bay, mà còn nhìn vào những giá trị cộng thêm. Họ coi trọng việc bay đúng giờ và chất lượng dịch vụ bay, chứ không chỉ nhìn vào giá vé rẻ nhất.

Tiếp viên Bamboo Airways kiểm tra khoang đón khách lên tàu bay.

Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết cũng từng trả lời với truyền thông, trong hành trình của một tân binh trên thị trường đầy dấu chân những "người khổng lồ", máy bay chỉ là một phần, con người mới làm nên cảm xúc.

Cảm xúc ấy thể hiện qua hình ảnh bàn tay đặt trên ngực trái của tiếp viên hàng không Bamboo Airways. "Đây là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần phục vụ 'hơn cả một chuyến bay' theo định hướng 5 sao của hãng. Đó còn là sự tận tụy của đội ngũ từ phi hành đoàn thân thiện, chuyên nghiệp tới dịch vụ mặt đất, kỹ thuật, an toàn bay cũng như từng thành viên trong Ban điều hành", ông Quyết nói.

Yếu tố đào tạo con người "5 sao" được hãng đặc biệt đề cao. Phi hành đoàn của Bamboo Airways không chỉ "ăn điểm" ngoại hình, mà còn từ những điều rất nhỏ khi giao tiếp với hành khách như cách đi đứng, trang điểm, cách nở nụ cười, cho đến các nghiệp vụ như sơ cứu hành khách, nhận biết và phân biệt hàng hóa nguy hiểm, an toàn hàng không, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ, chăm sóc khách hàng... và cả cách rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bamboo Airways hiện là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu phòng chờ riêng hạng Thương gia. Đây cũng là hãng hàng không tư nhân Việt Nam đầu tiên sở hữu dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner và đưa vào khai thác ngay trên các chặng bay nội địa.

Bước sang năm thứ 3, Bamboo Airways đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần hàng không nội địa vào năm 2021, vận chuyển 50 triệu lượt hành khách vào năm 2025.

Phong Vân