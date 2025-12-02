Chiến lược gắn kết nhân sự tại ROX Group

ROX Group thúc đẩy chiến lược nhân sự thông qua đào tạo, văn hóa học tập chủ động và phúc lợi, tạo nền tảng gắn kết đội ngũ trong gần ba thập kỷ.

Doanh nghiệp xác định con người là trọng tâm trong chiến lược dài hạn. Tập đoàn xây dựng hệ thống quy hoạch, luân chuyển cán bộ và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, đồng thời phát triển bộ năng lực cốt lõi theo từng nhóm nhân tài. Môi trường học tập trở thành nhịp điệu chủ đạo, khuyến khích mỗi cá nhân duy trì tinh thần cầu tiến và thích ứng trước thay đổi của thị trường.

Từ quý IV/2024 đến nay, ROX Group đã tổ chức hơn 3.900 lớp đào tạo với hơn 12.000 lượt tham gia, trong đó 40% học qua e-learning. Các chương trình xoay quanh AI, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số giúp nhân sự mở rộng kiến thức và bắt nhịp xu hướng mới. Triết lý "Gen ROX" gồm chính trực tự thân, trách nhiệm chủ động, hiệu quả đến cùng, tiếp tục là nền tảng định hình phong cách làm việc của đội ngũ trong mọi hoạt động.

Một khóa đào tạo tại ROX Group. Ảnh: ROX

Song song phát triển năng lực, ROX Group hoàn thiện chính sách phúc lợi nhằm tăng cường sự gắn kết dài hạn. Nhân viên được hưởng bảo hiểm sức khỏe ROX Care, ngày nghỉ sinh nhật hưởng lương, chế độ làm việc linh hoạt và các chương trình teambuilding thường xuyên, góp phần cải thiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây cũng là yếu tố giúp Tập đoàn thăng hạng trong top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 và nhận chứng nhận "Nguồn nhân lực hạnh phúc".

Với Lê Ngọc Ánh, 5 năm gắn bó tại ROX Group là hành trình chuyển mình từ sự khởi đầu đến giai đoạn tự tin thể hiện bản thân. Những chương trình nội bộ như "Bữa trưa vui vẻ", các hoạt động gắn kết ngày lễ Tết hay cơ hội thử sức với vai trò MC, ca sĩ, đại sứ văn hóa mang đến trải nghiệm tích cực, giúp cô khám phá thêm khả năng bản thân.

Ngọc Ánh trong vai trò MC tại một sự kiện nội bộ của tập đoàn. Ảnh: ROX

Phạm Lê Hoàng Nam, người đam mê học hỏi, lại tìm thấy niềm vui trong những khóa đào tạo đa dạng, bắt nhịp với những xu hướng mới của thị trường. Anh nhiều lần được vinh danh nhờ thành tích nổi bật trong các khóa đào tạo.

"Học hỏi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đặc quyền để phát triển mỗi ngày. ROX Group cho tôi không gian để thử nghiệm và phát triển theo cách của riêng mình", Hoàng Nam chia sẻ.

Hoàng Nam chia sẻ ý kiến trong sự kiện Agile Community của tập đoàn. Ảnh: ROX

Trong khi đó, với Nguyễn Quỳnh Vinh, những chuyến thiện nguyện "ROX Share - Cùng em tới trường" lại đem tới nhiều trải nghiệm ý nghĩa, góp phần vun đắp và hình thành tinh thần nhân ái trong văn hóa doanh nghiệp.

Nhờ sự kết hợp giữa đào tạo bài bản, giá trị nhân văn và hệ thống phúc lợi, ROX Group dần hình thành môi trường làm việc truyền cảm hứng. Tập đoàn tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng nơi mà mỗi cán bộ nhân viên cùng hòa vào hành trình phát triển chung, lan tỏa giá trị thuận ích và hạnh phúc bền vững đến cộng đồng.

Quỳnh Vinh (áo trắng) trong hành trình ROX Share - Cùng em tới trường tại Lào Cai. Ảnh: ROX

Sau gần ba thập kỷ, ROX Group đã trở thành ngôi nhà chung của hàng nghìn cán bộ nhân viên trên khắp cả nước. Tập đoàn cũng chú trọng phát triển nguồn lực dài hạn thông qua các chương trình quy hoạch, luân chuyển cán bộ và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh.

Anh Vũ