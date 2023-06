Chiến lược 'đứng trên vai người khổng lồ' của SHBFinance

SHBFinance đưa ra mục tiêu lọt top 4 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam nhờ tận dụng sức mạnh từ SHB và Krungsri Thái Lan.

Lễ công bố chủ sở hữu mới của SHBFinance diễn ra hôm 2/6 đánh dấu sự gia nhập của tập đoàn tài chính Krungsri Thái Lan vào Việt Nam. Hiện, SHBFinance thuộc sở hữu 50% của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và 50% bởi Krungsri.

Đánh giá mục tiêu lọt top 4 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, bà Olena Khlon, Phó Tổng giám đốc Thường trực SHBFinance cho biết, đây là mục tiêu thách thức, song, SHBFinance có cơ sở để thực hiện.

"Ngoài lợi thế về nguồn vốn, chúng tôi có sự hậu thuẫn của SHB với sự am hiểu thị trường Việt Nam cùng hệ sinh thái rộng lớn. Bên cạnh đó, sự tham gia chặt chẽ của các chuyên gia cao cấp của Krungsri trong việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ tập đoàn mẹ giúp SHBFinance hoàn thành mục tiêu", bà nói.

Song song đó, SHBFinance xây dựng chiến lược "đứng trên vai người khổng lồ" nhờ tận dụng sức mạnh về vốn và kinh nghiệm quản lý từ các công ty mẹ. Tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường Việt Nam là bước đi chiến lược để SHBFinance chuyển đổi, tăng cường chất lượng dịch vụ.

Đại diện SHBFinance chia sẻ năm hành động chiến lược mà công ty này đặt làm trọng tâm gồm: Xây dựng giá trị khách hàng và trải nghiệm người dùng, cải tiến công nghệ - quy trình, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, phát triển sản phẩm - mở rộng đối tác và phát triển đội ngũ.

Dàn lãnh đạo mới của SHBFinance ra mắt tại lễ công bố đầu tháng 6. Ảnh: SHBFinance

SHBFinance, tiền thân là công ty con trực thuộc hệ sinh thái của ngân hàng SHB. Cách đây hơn một năm, SHBFinance thu hút sự quan tâm của ngân hàng ngoại, nhanh chóng đạt được thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn giữa ngân hàng của Việt Nam và Thái Lan.

Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm từ vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm tới phát triển công nghệ, SHBFinance đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống sản phẩm gồm thẻ tín dụng, sản phẩm số trong quý III/2023 và hướng tới đạt mốc tối thiểu 3 triệu khách hàng trong vòng 5 năm tới. Trong đó, 50% khách hàng sử dụng ứng dụng số của SHBFinance, nằm trong top 4 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất.

Đến hết quý I/2023, tổng tài sản của SHB đạt hơn 570 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn điều lệ của SHB đạt 30.674 tỷ đồng, duy trì vị trí top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất toàn hệ thống. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các mức quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo các chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng đang phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 500 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Riêng SHBFinance, trong gần 5 năm thành lập, nhờ sức mạnh của ngân hàng mẹ SHB, SHBFinance cán mốc hơn 7.000 nhân sự, giữ vị trí top 8 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, hoạt động tại 51 tỉnh thành toàn quốc.

Đối tác của SHB trong thương vụ chuyển vốn tại SHBFinance cũng là một trong những gã khổng lồ trong ngành tài chính Thái Lan. Tập đoàn tài chính Krungsri có 75 năm hình thành và phát triển, là thành viên chiến lược của Tập đoàn tài chính Nhật Bản MUFG, hiện mở rộng sự hiện diện tại 5 quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, Krungsri còn được biết đến là nhà phát hành thẻ lớn nhất Thái Lan, công ty quản lý tài sản có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tại Thái Lan, Krungsri có 683 chi nhánh và hơn 33.461 điểm giao dịch toàn quốc.

SHBFinance được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai. Ảnh: SHBFinance

Tài chính tiêu dùng Việt Nam đang nổi lên đầy sức hút trong khu vực với sự tham gia của nhiều loại hình kinh doanh. Dù chiếm tỉ lệ rất nhỏ, lĩnh vực này đang phát triển với mức tăng trưởng nóng, được coi là kênh dẫn vốn tích cực trong nền kinh tế.

Tại Việt Nam, chỉ có 16 công ty tài chính được Ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng nhưng đã cấp vốn tới hơn 30 triệu người dân với dư nợ bình quân 30 – 35 triệu một người. Tuy nhiên, sự tham gia của các hình thức cho khác như cầm đồ, vay qua app... cũng gây ra nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các công ty tài chính phải chủ động thay đổi.

Hiện, SHBFinance đã ký kết hợp tác cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái SHB nhằm cung cấp chéo các sản phẩm, dịch vụ. Song sóng đó, việc mở rộng cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số như VNPT, True Money, Vega Fintech cũng đã được triển khai nhằm cung cấp dịch vụ nhanh và thuận tiện nhất tới người dùng.

