Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình khi Chính phủ thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ qua Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, do Tổng bí thư ký ban hành (Nghị quyết 57), đồng thời Bộ Y tế tiến hành cải cách, tập trung vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược dự phòng. Góp mặt trong hành trình này, ông Darrell Oh, Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam, chia sẻ về chiến lược phát triển mới, cách doanh nghiệp đồng hành quá trình chuyển đổi y tế tại Việt Nam. - Nhiều năm nay, Pfizer là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong đổi mới y tế. Ông chuyển hóa di sản đó vào chiến lược tại Việt Nam ra sao? - Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi y tế không chỉ là trụ cột phúc lợi xã hội, mà còn là động lực kinh tế. Bên cạnh Nghị quyết 57, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tham vọng đóng góp 20 tỷ USD vào GDP. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần đẩy mạnh đổi mới y tế. Với kinh nghiệm, năng lực và nền tảng R&D 175 năm, chúng tôi kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn này. Hơn 20 năm qua, Pfizer không chỉ góp phần đưa loạt thuốc, vaccine đến gần người bệnh, mà còn mong hỗ trợ ngành Dược Việt vươn tầm thế giới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

- Trước gánh nặng bệnh tật ngày càng tăng, trong đó có bệnh hô hấp, mạn tính và dân số già, Bộ Y tế đang chú trọng công tác dự phòng. Pfizer đóng góp gì cho mục tiêu này? - Hàng năm trên thế giới, hàng triệu người nhập viện vì viêm phổi, RSV, cúm, Covid-19. Việt Nam, với khí hậu cận nhiệt đới, thường xuyên đối mặt với gánh nặng từ các loạt bệnh hô hấp này, không chỉ trong đại dịch. Trước thách thức đó, cần chú trọng chủ động lĩnh vực y tế dự phòng. Luật Dược sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7, cùng dự thảo Luật Phòng bệnh đang được Bộ Y tế xây dựng và dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 thể hiện rõ cam kết tăng cường y tế dự phòng ở cấp quốc gia. Chúng tôi nỗ lực nghiên cứu, phát triển giải pháp toàn diện gồm vaccine mới, phương pháp điều trị đột phá và hợp tác chiến lược để mở rộng khả năng tiếp cận. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hô hấp, chuyên môn sâu về sinh học lẫn năng lực sáng chế vaccine, Pfizer kỳ vọng có thể giải quyết thách thức cấp thiết, nhất là nhóm bệnh hô hấp, qua đó tác động tích cực đến hàng trăm triệu người dân.

Các lĩnh vực đầu tư chính của chúng tôi gồm: Giải pháp dự phòng: tăng cường khả năng dự phòng nhằm giảm gánh nặng loạt bệnh truyền nhiễm như Covid-19, phế cầu (tác nhân hàng đầu gây viêm phổi và bệnh nhiễm trùng khác như viêm màng não, nhiễm trùng huyết), não mô cầu (gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết) đến virus hợp bào hô hấp RSV. Phòng chống kháng sinh (AMR): chúng tôi hỗ trợ các bệnh viện, nhóm chính sách thúc đẩy dùng kháng sinh hợp lý, đào tạo và chẩn đoán, bởi đây không chỉ là thách thức lâm sàng, mà là vấn đề y tế cấp bách. Khả năng tiếp cận: Pfizer nỗ lực đẩy nhanh việc cung cấp các vaccine mới và phương pháp có khả năng cứu sống người bệnh. Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác chặt chẽ đối tác liên quan nhằm nâng cao nhận thức bệnh tật, mở rộng khả năng tiếp cận công bằng, nhất là nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch. Riêng trong đại dịch Covid-19, chúng tôi đã phối hợp với các đối tác toàn cầu lẫn địa phương để cung ứng vaccine, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

- Ông có thể nói cụ thể cách Pfizer cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho bệnh nhân Việt? - Chúng tôi đẩy mạnh 6 yếu tố sau: Mở rộng tiếp cận danh mục dự phòng và điều trị: đưa nhanh loạt liệu pháp mới về Việt Nam, nhất là lĩnh vực hô hấp, ung thư, nội khoa và thuốc AI/AF (thuốc chống nhiễm khuẩn, nấm). Tư vấn chính sách: là thành viên của PharmaGroup, chúng tôi tích cực phối hợp để hỗ trợ tư vấn chính sách nhằm thúc đẩy quá trình phê duyệt cấp phép lưu hành diễn ra nhanh hơn. Chúng tôi hoan nghênh việc Bộ Y tế đưa cơ chế tham chiếu, công nhận và thừa nhận trong quy trình cấp phép vào Luật Dược sửa đổi, kỳ vọng đây sẽ là công cụ giúp bệnh nhân Việt sớm tiếp cận thuốc và vaccine mới. Chương trình hỗ trợ bệnh nhân: chúng tôi đầu tư các chương trình này, giúp người bệnh vượt rào cản tài chính và tiếp cận phương pháp điều trị đổi mới. Hợp tác Công - Tư: Pfizer triển khai quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều bệnh viện, hiệp hội y khoa hàng đầu như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, VNVC... nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, cải thiện các sáng kiến chăm sóc sức khỏe, từ đó đảm bảo phương pháp điều trị tiên tiến được ứng dụng hiệu quả trong thực hành lâm sàng và đến với bệnh nhân cần nhất.

Trang bị kiến thức cho cộng đồng: chúng tôi mở rộng cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình nâng cao nhận thức về bệnh tật. Mục tiêu là giúp bệnh nhân hiểu rõ nguy cơ, lựa chọn điều trị, từ đó chủ động trao đổi với chuyên gia y tế và tiếp cận sớm phương pháp điều trị, phòng ngừa phù hợp. Phát triển nhân tài: đây là cam kết dài hạn của Pfizer cho sự phát triển bền vững của ngành y tế. Được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất nhiều năm liền", chúng tôi xây dựng văn hóa đề cao mục tiêu, sự hòa nhập, phát triển, đóng góp trực tiếp vào chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Trước kỷ nguyên vươn mình, Pfizer Việt Nam nhìn nhận cơ hội, thách thức gì và sẽ làm gì để góp phần nâng tầm y tế nước nhà? - Trong kỷ nguyên vươn mình, một trong những cơ hội giúp Việt Nam đột phá là chiến lược phát triển ngành dược, hướng mục tiêu trở thành trung tâm dược phẩm của ASEAN. Với thị trường gần 700 triệu dân tại khu vực, Việt Nam không chỉ có tiềm năng trở thành nơi cung ứng dược phẩm trọng điểm, mà còn là trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa phù hợp mục tiêu dài hạn: đưa đất nước thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở thời kỳ "dân số vàng" và chỉ kéo dài trong 10 năm tới. Tôi cho rằng chúng ta nên sớm đầu tư hạ tầng, đổi mới và khả năng tiếp cận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để Việt Nam tận dụng lợi thế nhân khẩu học này xây dựng hệ thống y tế linh hoạt, toàn diện ở tương lai. Ngành dược, vốn là lĩnh vực chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển (R&D), đóng vai trò then chốt trong công cuộc chuyển đổi này.

Pfizer, với vai trò tiên phong trong đổi mới dược phẩm toàn cầu, đang tích cực đồng hành tầm nhìn này thông qua việc tham gia đối thoại chính sách, diễn đàn chiến lược, hợp tác với Bộ Y tế và đối tác nhằm nâng chuẩn y tế Việt Nam theo hướng toàn cầu. Khi thực hiện những hoạt động này, tôi và đồng nghiệp chưa bao giờ xem đó chỉ là đầu tư y tế, mà góp phần xây dựng tương lai phát triển vượt bậc của Việt Nam.