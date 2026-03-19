Chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp SME của ABBank

ABBank ứng dụng số hóa để chấm điểm tín dụng, đơn giản hóa điều kiện vay, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giải ngân nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME tiếp cận vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo thống kê, SME chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp hơn 40% GDP và tạo ra phần lớn việc làm cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) cho thấy gần 60% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch ABBank nhiều lần nhấn mạnh: doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của nền kinh tế, còn ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn vào khu vực sản xuất - kinh doanh. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở, việc các ngân hàng đồng hành cùng khu vực SME được xem là yếu tố quan trọng để dòng vốn đi vào đúng khu vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

SME được xác định là trụ cột tăng trưởng chính của ngân hàng. Ảnh: ABBank

Để hiện thực hóa định hướng này, ABBank đã triển khai nhiều giải pháp như tái cấu trúc hoạt động, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và xây dựng chiến lược phát triển mới. Trong đó, nhóm khách hàng SME được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng của ngân hàng trong giai đoạn tới.

ABBank tập trung vào các khoản vay quy mô vừa và nhỏ, phân khúc chiếm số lượng lớn nhưng chưa được phục vụ đầy đủ trên thị trường. Ngân hàng cho biết đã đơn giản hóa điều kiện vay, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và cam kết phê duyệt trong tối đa 36 giờ. Việc kết hợp giải ngân trực tuyến cũng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch.

Bên cạnh đó, ABBank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quy trình tín dụng. Các công cụ như eKYB, hệ thống chấm điểm tín dụng tự động, quy trình phê duyệt nhanh và nền tảng quản lý dòng tiền được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, đồng thời giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro khi dòng tiền được theo dõi xuyên suốt vòng đời khoản vay.

Giao dịch viên hướng dẫn khách hàng làm thủ tục tại quầy. Ảnh: ABBank

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận nguồn vốn từ ABBank để mở rộng hoạt động. Ông Ngô Thanh Sơn, Tổng giám đốc Novamed Việt Nam, doanh nghiệp nghiên cứu và cung cấp thiết bị y tế được thành lập năm 2021 cho biết từng gặp khó khăn về vốn khi mở rộng kinh doanh.

Theo ông Sơn, ABBank đã phê duyệt hạn mức tín dụng 50 tỷ đồng, gồm 30 tỷ đồng vốn vay và 20 tỷ đồng bảo lãnh, đồng thời rút gọn quy trình và đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp kịp nhập khẩu thiết bị.

"Khoảng 10 tỷ đồng từ hạn mức này đã được chúng tôi sử dụng để bổ sung hàng tồn kho đúng thời điểm, giúp đưa sản phẩm vào hệ thống bệnh viện và từng bước mở rộng thị trường", ông Sơn chia sẻ.

Dòng vốn kịp lúc - yếu tố sống còn của các doanh nghiệp SME. Ảnh: ABBank

Một trường hợp khác là Tập đoàn Picenza Việt Nam. Trong giai đoạn kinh tế chịu tác động nặng nề từ Covid-19, doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán duy trì dòng tiền để ổn định hoạt động. ABBank đã hỗ trợ thông qua các chính sách như ưu đãi lãi suất và gia hạn khoản vay, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trọng hơn 20 năm phát triển.

Từ những khoản vay kịp thời trong thời điểm khó khăn, đến một chiến lược được thiết kế bài bản, ABBank đang cho thấy sự đồng hành dài hạn với các doanh nghiệp SME để gia tăng cơ hội cho khối doanh nghiệp này. Với tỷ trọng chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, việc mở rộng tín dụng cho phân khúc này được xem là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Minh Ngọc