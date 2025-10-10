Chiến lược đón đầu hạ tầng khi phát triển loạt dự án MIK Group

MIK Group chọn quỹ đất ven hạ tầng lớn tại Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc... để phát triển loạt dự án, tạo động lực thu hút dân cư, bắt nhịp xu hướng đô thị TOD.

Theo đơn vị, vị trí chiến lược là yếu tố tăng giá trị cho các dự án đồng thời hình thành cộng đồng ở thực. Các dự án của tập đoàn không dừng ở khái niệm "vị trí đẹp", thay vào đó quy hoạch tại những điểm có tiềm năng phát triển hạ tầng, khả năng kết nối vùng và năng lực cộng hưởng kinh tế - xã hội.

Tổ hợp căn hộ - văn phòng The Matrix One tại ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo. Ảnh: MIK Group

Tại phía Tây Hà Nội, khu vực quy tụ giới chuyên gia và doanh nhân, MIK Group phát triển tổ hợp hạng A The Matrix One với vị trí tại ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo, gần tuyến metro số 3 và Vành đai 3. Dự án vừa thừa hưởng hạ tầng, vừa tạo phong cách sống quốc tế với không gian xanh, tiện ích đa tầng và môi trường sống hiện đại.

Cũng tại khu vực này, Imperia Smart City nằm ở trung tâm đại đô thị Smart City, kết nối trực tiếp Đại lộ Thăng Long - tuyến huyết mạch dẫn tới Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh. Khi metro số 5 và 6 vận hành, khu vực này dự kiến trở thành một trong những hạt nhân của mô hình đô thị thông minh phía Tây Thủ đô.

Dự án Imperia Signature Cổ Loa tại Đông Anh do MIK Group phát triển. Ảnh: MIK Group

Ở hướng Đông, Imperia Signature Cổ Loa được quy hoạch để đón đầu xu thế đô thị hóa tại Đông Anh. Khu vực đang phát triển thành trung tâm hành chính – dịch vụ mới. Dự án kết nối trực tiếp với cầu Tứ Liên, Nhật Tân, sân bay Nội Bài và tuyến metro số 2, được định vị là một trong những điểm giao hạ tầng chiến lược của thành phố trong tương lai.

MIK Group còn mở rộng thị trường ở TP HCM và các điểm đến nghỉ dưỡng. Các khu đô thị như Villa Park, Park Riverside đặt dọc Vành đai 20 cao tốc Long Thành - Dầu Giây, góp phần mở rộng liên kết vùng giữa trung tâm và khu Đông.

Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc nằm bên bãi Ông Lang. Ảnh: MIK

Tại Phú Quốc, chuỗi dự án nghỉ dưỡng cao cấp như Mövenpick Resort Waverly, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay hay Sol by Meliá tiếp tục thể hiện định hướng chọn điểm đến chiến lược của doanh nghiệp. Những dự án này nằm ở nơi có bãi biển đẹp, hạ tầng du lịch hoàn thiện và khả năng phát triển lâu dài.

Theo định hướng, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các đô thị mới tại phía Đông Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh (Long An cũ) cùng một số địa bàn trọng điểm khác.

Dự án The Sola Park - Imperia Smart City tọa lạc tại giao lộ trung tâm đại đô thị với kết nối đa điểm. Ảnh: MIK Group

Theo doanh nghiệp, chiến lược này phù hợp trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam chuyển hướng sang phát triển bền vững, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development) trở thành xu thế. Từ Hà Nội đến TP HCM, các tuyến metro, cao tốc, vành đai liên vùng mở ra hành lang phát triển mới - nơi cư dân có thể sống, làm việc, giải trí trong cùng một khu vực với kết nối thuận tiện. Xu hướng này đang tái định nghĩa khái niệm "vị trí vàng", khi giá trị của bất động sản nằm ở khả năng kết nối, hình thành cộng đồng, thích ứng với hạ tầng tương lai.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng ở các đô thị lớn như Tokyo, Seoul hay Singapore, mô hình TOD mang lại môi trường sống chất lượng, đa tiện ích và cân bằng. "Việt Nam đang tiệm cận xu thế đó và MIK Group đang hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững song hành cùng những trục phát triển chiến lược của các thành phố lớn tại Việt Nam", vị đại diện nhận định.

Hoài Phương